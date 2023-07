Fussball FC Luzern gewinnt Testspiel gegen Schaffhausen 3:0 – Torschützen sind Villiger, Kadak und Spadanuda Der FC Luzern gewinnt auch seine dritte Testpartie dieser Vorbereitung: Die Mannschaft von Mario Frick besiegt in Rothenburg den Challenge-Ligisten FC Schaffhausen mit 3:0.

Lars Villiger (Luzern) jubelt. Bild: Martin Meienberger / freshfocus

Bei lange anhaltenden und heftigen Regengüssen verläuft die erste Halbzeit zwar nicht ereignislos, aber das Niveau leidet unter den schwierigen äusseren Bedingungen doch etwas. Beidseits gibt's dennoch Torchancen. Beim FCL ist Torhüter Vaso Vasic ein sicherer Rückhalt, in der Offensive hat Sofyan Chader Pech mit einem Pfostenschuss (23.).

In der zweiten Hälfte sind die Luzerner überlegen. Lars Villiger (58.), Jakub Kadak per Foulpenalty (70.) und Neuzugang Kevin Spadanuda schiessen die Gastgeber vor 1550 Fans auf der Chärnsmatt in Rothenburg zum 3:0-Sieg im Testmatch gegen Schaffhausen.

Update folgt.

Hier sehen Sie die erste Hälfte des Testspiels im Video:

FC Luzern - FC Schaffhausen in Rothenburg. Video: Roman Loeffel (Rothenburg, 12. 7. 2023)

Telegramm

Luzern – Schaffhausen 3:0 (0:0)

Chärnsmatt. – 1550 Zuschauende. – SR Turkes.

Tore: 58. Villiger 1:0. 70. Kadak (Foulpenalty) 2:0. 89. Spadanuda (Max Meyer) 3:0.

Luzern: Vasic; Ulrich (71. Ottiger), Willimann, Simani (46. Beka), Leny Meyer (62. Frydek); Abubakar (62. Okou), Dorn (62. Breedijk), Wicht (46. Rupp), Chader (62. Spadanuda); Ademi (46. Villiger), Kadak (71. Max Meyer).

Schaffhausen: Enzler (60. Usenko); Krasniqi (46. Kurzidim), Lurvink, Rhyner (75. Rrustemi), Morina; Hysenaj, Bunjaku (60. Hasani), Kamber (60. Frei), Lika; Marleku (75. Abazil), Martin (46. Rüeger).

Bemerkungen: Luzern ohne Loretz, Jaquez, Klidjé und Beloko (alle verletzt), Jashari, Burch, Hegglin, Ardaiz und Campo (nicht im Aufgebot). Schaffhausen ohne Serge Müller und Derdiyok (beide verletzt). – 23. Pfostenschuss Chader. – Verwarnung: 31. Kamber (Foul).