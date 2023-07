Fussball FC Luzern holt vier neue Spielerinnen in die Zentralschweiz Verstärkung für das Frauenteam des FC Luzern: Gleich vier neue Spielerinnen präsentiert der Verein am Mittwoch.

Der FC Luzern holt für sein Frauenteam der Allianz Women's Super League (AWSL) vier Spielerinnen als Verstärkung. Dies schreibt der Club in einer Mitteilung vom Mittwochmorgen. Neu ins Frauenteam wechseln Jennifer Wyss, Serena Li Puma, Elisa Zeller, und Valentine Rahm.

Jennifer Wyss

Jennifer Wyss Bild: Martin Meienberger / Freshfocus

Die zentrale Mittelfeldspielerin wechselt vom FC St. Gallen 1879 in die Innerschweiz. Die 19-jährige Ostschweizerin bestritt bereits 86 Spiele in der höchsten Schweizer Liga und kommt auf 19 Einsätze in den Nachwuchs-Nationalmannschaften. Ihr Debüt in der AWSL gab Jenny Wyss bereits im Alter von 15 Jahren für den FCSG.

Sandro Waser, Technischer Leiter der FCL-Frauen, lässt sich wie folgt zitieren: «Jenny Wyss wird uns mit ihren spielerischen und technischen Fähigkeiten im zentralen Mittelfeld enorm weiterhelfen und bringt trotz ihres jungen Alters bereits viel Erfahrung mit auf den Platz.»

Serena Li Puma

Serena Li Puma Bild: Martin Meienberger / Freshfocus

Die Offensivspielerin wechselt wie Jennifer Wyss vom FC St. Gallen 1879 nach Luzern und soll mit ihrer Dynamik und Schnelligkeit auf dem Flügel die Luzerner Offensive verstärken. Serena ist zweifache A-Nationalspielerin und mehrfache Juniorinnen-Nationalspielerin. Für St. Gallen erzielte sie in 78 AWSL-Spielen 10 Tore. Bereits mit 15 Jahren debütierte sie in der NLB, mit 16 in der AWSL.

Sandro Waser lässt sich zum Transfer von Serena Li Puma wie folgt zitieren: «Serena wird uns mit ihrer Schnelligkeit und ihren fussballerischen Qualitäten viel Variabilität und Torgefahr ins Offensivspiel bringen.»

Elisa Zeller

Elisa Zeller Bild: Martin Meienberger / Freshfocus

Die Allrounderin wechselt von Yverdon Sport nach Luzern. Nach ihren Erfolgen im Nachwuchs von YB inklusive dem Meistertitel in der Kategorie U19 spielte Elisa 5 Jahre bei Yverdon Sport.

«Elisa ist vielseitig einsetzbar und wird uns mit ihrer tollen Persönlichkeit auf und neben dem Platz viel Freude bereiten», meint Sandro Waser zum Transfer in der Mitteilung.

Valentine Rahm

Sandro Waser: Bild: Martin Meienberger / Freshfocus

Die Aussenverteidigerin wechselt ebenfalls von Yverdon Sport nach Luzern. Mit über 100 Spielen in der AWSL und der NLB verfügt Valentine über eine grosse Erfahrung in den höchsten Schweizer Ligen.

«Valentine kann unsere jungen Spielerinnen mit ihrer Erfahrung enorm unterstützen und wird uns dementsprechend schnell weiterhelfen können», gibt Sandro Waser zu Protokoll. (sfr)