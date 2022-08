Fussball FC Luzern kommt im Cup zu einem leichten 4:0-Sieg beim FC Schötz – Frick: «Wir haben die Aufgabe sehr seriös angepackt» Vor 3200 Zuschauern setzt sich der FC Luzern beim Hinterländer 1.-Liga-Verein FC Schötz problemlos in der ersten Cuprunde durch. Die Stadtluzerner können es sich sogar leisten, zwei Foulpenaltys in einer Halbzeit nicht zu verwerten.

Vaso Vasic hütet anstelle von Marius Müller das Tor des Super-Ligisten. Luzern-Mittelfeldspieler Nicky Beloko fällt bekanntlich länger mit einer Knieverletzung aus. Beim FCL ist zudem der 19-jährige Innenverteidiger Luca Jaquez verletzt. Varol Tasar wird als abwesend gemeldet, ebenso Ibrahima Ndiaye, der Senegalese steht bekanntlich vor einem Transfer nach Ägypten (wahrscheinlich zu Zamalek).

5. Minute: Pius Dorn kann nach einem Corner aus der Distanz abziehen, der Mittelfeldspieler trifft zum frühen 1:0 aus Sicht der Profis aus der Stadt Luzern.

Der Luzerner 1:0-Torschütze Pius Dorn bei einer Flanke gegen den Schötzer Captain Jessy Nimi. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Schötz, 20. August 2022)

27. Minute: Joaquin Ardaiz setzt sich mit der Brechstange gegen den 1.-Liga-Klub durch. Im dritten Anlauf bugsiert er die Kugel über die Linie zur 2:0-Führung.

40. Minute: Jakub Kadak trifft nach schöner Vorarbeit von Asumah Abubakar zum beruhigenden 3:0 kurz vor dem Pausentee.

85. Minute: Der eingewechselte Sofyan Chader krönt seine tolle Einzelleistung mit dem 4:0.

20 Bilder 20 Bilder FC Luzerns Asumah Abubakar, links, und der Schötzer Spieler Manuel Roth liefern sich ein Duell. Bild: Philipp Schmidli / KEYSTONE (20. August 2022, Schötz)

Nach der 1:4-Niederlage in St. Gallen am vergangenen Samstag nehmen sich die Luzerner viel vor. Schon in der 5. Minute kann Pius Dorn unbedrängt zum 1:0 einschiessen. In der 16. Minute foult Schötz-Captain Jessy Nimi seinen Gegenspieler Dorn. Den fälligen Foulelfmeter schiesst Mohamed Dräger am Tor der Hinterländer vorbei.

Joaquin Ardaiz wird in der 27. Minute steil auf die Reise geschickt. Zwar kommt er erst im dritten Versuch zum Abschluss, aber für den Uruguayer ist es eine Erlösung: Er trifft erstmals für den FCL – und es steht 2:0 für den Klub aus der Super League.

Jakub Kadak (links) und Pius Dorn bejubeln zusammen das 3:0-Führungstor. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Schötz, 20. August 2022)

Fünf Minuten vor Ablauf der regulären Spielzeit in der ersten Halbzeit erzielt Jakub Kadak sein Premierentor für Luzern. Der Slowake profitiert von der schönen Vorarbeit von Asumah Abubakar. Nimi kann sein Pech in der 44. Minute nicht fassen: Schon wieder pfeift Schiedsrichter Lukas Fähndrich gegen ihn. Diesmal hat er Kadak gefoult, der Schötz-Captain findet aber, dass sein Foulspiel ausserhalb des Sechzehners passierte. Für den FCL nimmt diesmal Kadak Anlauf, doch er scheitert am stark reagierenden Schötz-Keeper Dominic Stadelmann. Dieser wird von den Mitspielern und dem eigenen Anhang gefeiert wie ein echter Cup-Held.

Ansonsten kommt nicht besonders viel Cup-Stimmung auf. Der viertklassige FC Schötz spielt nicht schlecht, ist aber nie in der Lage, den Gegner aus der Luzerner Kantonshauptstadt in Verlegenheit zu bringen. Auch der FCL zeigt wenig spielerische Klasse. In der zweiten Hälfte sind es die eingewechselten Ardon Jashari und Sofyan Chader, die mit dem Spielgerät ihr überragendes Können unter Beweis stellen.

FCL-Goalie Vaso Vasic kann sich in der zweiten Halbzeit auch noch mit Paraden auszeichnen. Bild: Philipp Schmidli/Keystone (Schötz, 20. August 2022)

In der 85. Minute ist es denn auch der französisch-algerische Neuzugang Chader, der mit einer schönen Einzelleistung das 4:0-Schlussresultat schiesst. Der 22-Jährige hatte schon gegen St. Gallen – im ersten Einsatz für Luzern – sein erstes Super-League-Tor erzielt.

FCL-Neuzugang Sofyan Chader erzielt am Schötzer Manuel Roth (Nummer 12) vorbei das Tor zum 4:0-Endstand. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Schötz, 20. August 2022)

Ein Flitzer, der nur mit einer über den Kopf gezogenen Wollkappe bekleidet ist, belustigt in den Schlussminuten die 3200 Zuschauenden auf Wissenhusen. Ein friedliches Cupfest geht damit in Schötz zu Ende. Nicht ganz: Denn die Partymusik ist auf dem Sportplatz Wissenhusen noch lange zu hören. Schliesslich kommt der FCL nicht jeden Tag auf Besuch.

«Wir haben die Aufgabe im Cup nach den Geschehnissen vor einer Woche sehr seriös angepackt – und sind mit einer 3:0-Führung in die Halbzeit gegangen.»

«Schade, dass wir gleich zwei Penaltys verschossen haben. Und mit dem Ping-Pong-Spiel haben wir in der zweiten Halbzeit die Schötzer zum Kontern eingeladen. Das dürfte uns nicht passieren.»

«Auch in der Liga wollen wir jetzt auf die Schmach von St. Gallen reagieren und wenn möglich die kommenden zwei Heimspiel gegen Sion und Servette gewinnen.»

Schötz-Captain Jessy Nimi: «Ich habe tatsächlich gleich zwei Penaltys verursacht. In der ersten Szene war es ganz klar Foul und somit ein berechtigter Elfmeter. Pius Dorn macht es clever, er macht einen Haken und lässt dann das Bein stehen. Beim zweiten Penalty habe ich das Gefühl, dass ich Jakub Kadak ausserhalb des Strafraums erwischte. Ich werde die Szenen zu Hause am TV nochmals in Ruhe anschauen. Ich freue mich, dass keiner der beiden Schüsse vom Punkt reingegangen ist. Einmal hat mich unser Torhüter Dominic Stadelmann gerettet. In der zweiten Halbzeit haben wir das System umgestellt. Dadurch konnten wir mehr Druck ausüben und uns Chancen erarbeiten. Dagegen waren wir in den ersten 45 Minuten systemtechnisch völlig überfordert gewesen, sie haben uns überfahren und fanden die Schnittstellen – und sind dadurch immer in Überzahl gewesen.»

Schötz – Luzern 0:4 (0:3)

Wissenhusen. – 3200 Zuschauer. – SR Fähndrich.

Tore: 5. Dorn 0:1. 27. Ardaiz 0:2. 40. Kadak 0:3. 85. Chader 0:4

Schötz: Stadelmann; Nimi, Williner, Roth, Mijatovic; Andrist (50. Rüedi), Yao (62. Mazreku), Gauchat, Rapelli (46. Nando Bühler); Frey (46. Massimo Bühler), Eschmann (75. Schmid).

Luzern: Vasic; Dräger, Burch, Simani, Meyer; Emini (77. Schürpf); Gentner, Dorn (46. Jashari); Kadak (46. Campo); Ardaiz (59. Sorgic), Abubakar (64. Chader).

Bemerkungen: Luzern ohne Beloko, Jaquez und Toggenburger (alle verletzt), Tasar und Nidaye (beide abwesend). – 16. Dräger verschiesst Foulpenalty. 44. Kadak scheitert mit Foulpenalty an Stadelmann. 44. Dräger mit Pfostenschuss. – Verwarnungen: 3. Williner, 10. Burch, 65. Dräger (alle Foul), 65. Massimo Bühler (Reklamieren), 67. Simani, 80. Schürpf (beide Foul).



Am kommenden Samstag (18 Uhr) empfängt der FC Luzern in der Super League den FC Sion zum Heimspiel in der Swisspor-Arena.