Fussball FC Luzern startet am 24. Juli gegen Meister Young Boys in die neue Saison Die Swiss Football League SFL hat den Spielplan veröffentlicht. Der FC Luzern startet gegen die Berner Young Boys in die neue Saison der Super League.

Mit Spass im Training: Pascal Schürpf (links) und Ibrahima Ndiaye.

Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 21. Juni 2021)

Die Meisterschaft in der Super League beginnt am Wochenende des 24./25. Juli 2021. In der ersten Runde kommt es am Samstag um 18 Uhr im Startspiel zum Duell zwischen Cupsieger FC Luzern und Meister BSC Young Boys.

Zudem tritt am Sonntag um 16.30 Uhr der Aufsteiger Grasshopper Club Zürich im Klassiker gegen den FC Basel 1893 an und der FC Sion empfängt zeitgleich den Servette FC zum ersten Romand-Derby.

Aufgrund des neuen TV-Vertrages gelten ab der Saison 2021/22 neue Anspielzeiten. Am Samstag werden die beiden Spiele der Super League um 18.00 Uhr und um 20.30 Uhr angepfiffen, sonntags um 14.15 sowie 16.30 Uhr.

Bis und mit 2. Oktober sind die Spiele bereits fixiert. So spielt der FC Luzern:

Anspielzeit Partie SA, 24. Juli, 18 Uhr FC Luzern - BSC Young Boys SO, 1. August, 14.15 Uhr FC St. Gallen - FC Luzern SO 8. August, 16.30 Uhr FC Luzern - FC Zürich SO, 22. August, 16.30 Uhr Servette FC - FC Luzern SO, 29. August, 14.15 Uhr FC Luzern - FC Lausanne-Sport SA, 11. September, 18 Uhr FC Luzern - GC DI, 23. September, 20.30 Uhr FC Sion - FC Luzern SO, 26. September, 14.15 Uhr FC Luzern - FC Lugano SO, 3. Oktober, 16.30 Uhr FC Basel - FC Luzern

(rem)