Fussball FC Luzern verpflichtet tunesischen Nationalspieler Mohamed Dräger Der FC Luzern tätigt einen weiteren Transfer: Von Nottingham Forest kommt Mohamed Dräger. Der 25-Jährige soll die Abwehr verstärken.

Der FC Luzern verpflichtet per sofort auf Leihbasis bis zum Ende der aktuellen Saison von Notthingham Forest Mohamed Dräger. Der FCL verfügt über eine Kaufoption für eine definitive Übernahme des tunesischen Nationalspielers. Dräger trägt beim FCL die Nummer zwei und soll die rechte Abwehrseite verstärken:

Bild: PD

Der 25-jährige Deutsche durchlief beim SC Freiburg die gesamte Nachwuchsabteilung, bevor er zum Rückrundenauftakt der Saison 2017/18 sein Bundesligadebüt für die Breisgauer feiern konnte. Ab der Saison 2018/19 spielte der rechte Aussenverteidiger auf Leihbasis in der 2. Bundesliga für den SC Paderborn, mit welchem er zum Abschluss der Saison den Aufstieg in die Bundesliga feierte. In der darauffolgenden Saison gehörte der dynamische Aussenverteidiger zum Stammkader des Aufsteigers und absolvierte dabei 18 Spiele in der 1. Bundesliga. Nach Beendigung des Leihvertrages in Paderborn und seiner Rückkehr zum SC Freiburg erfolgte im September 2020 der Wechsel zu Olympiakos Piräus, bevor er die aktuelle Saison mit Nottingham Forest in der englischen Championship in Angriff nahm.

Mohamed Dräger unterschreibt den Vertrag. Bild: PD

Der 27-fache tunesische Nationalspieler (zuletzt drei Einsätze am Afrika-Cup 2022) wird bereits am Mittwochnachmittag mit der Mannschaft von Mario Frick trainieren und zukünftig beim FC Luzern die Rückennummer 2 tragen.

FCL-Sportchef Remo Meyer lässt sich in der Mitteilung wie folgt zitieren:

«Mit Mohamed konnten wir einen schnellen und agilen Aussenverteidiger verpflichten, der uns in unserer aktuellen Situation sofort weiterhelfen kann».

Und weiter:

«Wir sind von seinen Qualitäten auf der rechten Aussenbahn überzeugt und erhoffen uns dadurch zusätzliche Variabilität in unserem Spiel.»

Am Mittwochmorgen gab der FCL bekannt, dass David Domgjoni den Club nach Polen verlässt. Schon zuvor gab der FCL die Verpflichtung zweier Innenverteidiger aus der Zweitklassigkeit bekannt: Vom FC Vaduz kommt Denis Simani, vom FC Wil Serkan Izmirlioglu.