Fussball Schützenfest auf der Schützenwiese: Der FC Luzern bodigt Winterthur mit 6:0 Die Luzerner fahren in der ausverkauften Schützenwiese den FC Winterthur regelrecht an die Wand und gewinnen mit 6:0. Neuzugang Max Meyer schlägt gleich zweimal zu.

Beim FC Luzern fehlen mit Pascal Schürpf und Denis Simani gleich zwei wichtige Spieler auf dem Matchblatt. Schürpf muss nach seinem Foul im Sion-Match seine zweite von insgesamt drei Spielsperren absitzen.

Simani indes sah beim Heimspiel gegen Genf letzten Sonntag ebenfalls den roten Karton - er wurde für zwei Spiele gesperrt. Die Begründung der Swiss Football League: «Denis Simani hat eine klare Torchance von Dereck Kutesa (Servette) mit Gefahr auf eine Verletzung verhindert.»

Für den gesperrten Simani läuft das 19-jährige Eigengewächs Luca Jaquez auf. Der 22-jährige Innenverteidiger Ismajl Beka, der vergangene Woche vom FC Wil zum FC Luzern gestossen ist, nimmt vorerst auf der Bank platz, ebenso Leny Meyer und Christian Gentner.

Wieder mit von der Partie sind die beiden Verteidiger Mohamed Dräger und Martin Frydek - beide mussten im Genf-Spiel eine Gelb-Rot-Sperre absitzen.

14. Minute: Asumah Abubakar passt von der rechten Seite flach zur Mitte, wo Neuzugang Max Meyer das Spielgerät mit einer Direktabnahme aus gut 14 Metern in die Maschen haut. Die Winterthurer Verteidigung holt sich bei dieser Szene keine guten Noten ab.

Die Luzerner jubeln über das 1:0. Bild: Alexandra Wey/Keystone (Winterthur, 10. September 2022)

22. Minute: Nach einem Eckball landet der Ball in den Füssen von Ardon Jashari. Der 19-Jährige tanzt die Winterthurer Verteidigung im Alleingang aus und passt schliesslich flach auf Marco Burch. Dieser schiebt gekonnt zum 2:0 ein.

25. Minute: Die Luzerner kombinieren sich in die Nähe des Winterthurer Strafraums. Pius Dorn bedient Abubakar, der wiederum Winterthurs Keeper Timothy Fayulu bezwingt.

Bild: Alexandra Wey/Keystone (Winterthur, 10. September 2022)

32. Minute: Abubakar passt von der rechten Strafraumkante auf Pius Dorn. Der Deutsche bekundet keine Mühe und erhöht aus zentraler Position, etwa sechs Meter Distanz, auf 4:0.

54. Minute: Neun Minuten nach Wiederanpfiff schickt Jashari mit einem Traumpass Jakub Kadak in den Strafraum. Der Slowake verwandelt eiskalt aus kurzer Distanz ins rechte Eck.

Jakub Kadak erhöht auf 5:0 Martin Meienberger / freshfocus

85. Minute: Christian Gentner erhöht auf 6:0 - das erste Tor in der Super League für den 37-jährigen Deutschen.

Der Duft von Bratwurst liegt in der Luft, die Fans auf den Rängen umklammern ein kühles Bier. 8400 Zuschauerinnen und Zuschauer haben sich auf der Winterthurer Schützenwiese versammelt, um das Spiel zwischen dem FC Winterthur und dem FC Luzern zu verfolgen.

Von Beginn an gibt es eine animierte Partie zu sehen, wobei die der FC Luzern bereits in der fünften Spielminute zu einer riesen Torchance kommt: Max Meyer mit einer Hereingabe von Links auf Asumah Abubakar, dieser wiederum köpfelt das Leder aus kurzer Distanz aufs Tor - auf der Linie rettet Winterthurs Yannick Schmid. Viele dürften den Ball bereits hinter der Linie gesehen haben - der VAR greift jedoch nicht ein.

Gut zehn Minuten später kommt das Heimteam erstmals zu einer guten Möglichkeit, Franciso Rodriguez bleibt jedoch an der FCL-Verteidigung hängen. Die Zentralschweizer machen weiterhin viel Druck auf das Winterthurer Gehäuse und gehen in der 14. Minute in Führung: Abubakar passt von der rechten Seite flach zur Mitte, wo Neuzugang Max Meyer das Spielgerät mit einer Direktabnahme aus gut 14 Metern in die Maschen haut. Der Ex-Schalker wurde beim Führungstreffer von der Winterthurer Defensive alleine gelassen.

Jetzt wirkt das Heimteam stark eingeschüchtert, die Luzerner überfahren ihren Gegner regelrecht: Nach einem Eckball der Luzerner landet der Ball in den Füssen von Ardon Jashari. Der 19-Jährige tanzt die Winterthurer Verteidigung im Alleingang aus und passt schliesslich flach auf Marco Burch. Dieser schiebt gekonnt zum 2:0 ein. Was für ein Dribbling von Jashari!

Nur gerade drei Minuten später erhöht das Team von Mario Frick auf 3:0. Mit schönem Kombinations-Fussball stossen die Luzerner in den gegnerischen Strafraum vor. Pius Dorn bedient Abubakar, der wiederum Winterthurs Keeper Timothy Fayulu mühelos bezwingt.

Die Luzerner Bank feiert mit dem Torschützen Abubakar das 3:0. Bild: Martin Meienberger / freshfocus

Wer denkt, dass jetzt Ruhe im Strafraum der Zürcher einkehrt, irrt. Das Meisterschaftsspiel beim Aufsteiger entwickelt sich zu einem wahren Schützenfest für die Luzerner: Abubakar passt in der 32. Minute von der rechten Strafraumkante auf Pius Dorn. Der Deutsche bekundet keine Mühe und erhöht aus zentraler Position, etwa sechs Meter Distanz, auf 4:0.

Schiedsrichter Johannes von Mandach, der heute in der Super League debütiert, setzt zum Pausenpfiff an. Als die Mannschaften in die Katakomben verschwinden, sind Pfiffe von den Winterthurer Rängen zu hören. Das Pausenfazit: Der FC Luzern ist in Spiellaune und überzeugt.

Nach dem Seitenwechsel bestimmt der FC Luzern weiterhin das Spieldiktat. Neun Minuten nach Wiederanpfiff schickt Jashari mit einem Traumpass Jakub Kadak in den Strafraum. Der Slowake verwandelt eiskalt aus kurzer Distanz ins rechte Eck.

Es wirkt, als würden die Luzerner ein Trainingsspiel bestreiten - ganz zu Freude der zahlreich mitgereisten FCL-Fans. Doch trotz des einseitigen Spiels machen auch die Anhänger des Heimteams weiterhin Stimmung.

FCL-Trainer Mario Frick, der am Mittwoch seinen 48. Geburtstag feierte, nimmt in der 65. Minute einen Dreifach-Wechsel vor: Für Doppeltorschütze Meyer kommt Sofyan Chader, Jakub Kadák wird durch Christian Gentner ersetzt. Ausserdem kommt Joaquín Ardaiz für Dejan Sorgić. Winterthur-Coach Bruno Berner unternimmt bereits in der 68. Minute den fünften und letzten Wechsel für sein Team. Schliesslich kommt bei den Luzernern kurze Zeit später der 18-jährige Nando Toggenburger zu seinem Super-League-Debüt.

Inzwischen ist die Partie deutlich abgeflacht, angesichts des Spielstands ist dies keine Überraschung. Rund fünf Minuten vor Schluss spricht die Statistik Klartext: Der FC Luzern dominiert die Partie mit über 60 Prozent Ballbesitz. Doch noch ist nicht fertig mit dem Toreschiessen: In der 85. Minuten trifft auch noch der eingewechselte Christian Gentner - es ist das erste Super-League-Tor für den 37-jährigen Deutschen. Gentners Treffer ist zugleich der Schlusspunkt einer verrückten Partie.

Winterthur ­– Luzern 0:6 (0:4)

Schützenwiese. – 8400 Zuschauer (ausverkauft). – SR Von Mandach.

Tore: 14. Max Meyer (Abubakar) 0:1. 22. Burch (Jashari) 0:2. 25. Abubakar (Dorn) 0:3. 32. Max Meyer (Dorn) 0:4. 54. Kadak (Jashari) 0:5. 85. Gentner (Chader) 0:6.

Winterthur: Fayulu; Gonçalves, Lekaj, Schmid, Schättin; Chiappetta (69. Diaby); Kryeziu (66. Arnold); Rodriguez, Corbaz (46. Seiler); Di Giusto (46. Ramizi); Kamberi (46. Buess).

Luzern: Müller; Dräger, Jaquez (73. Beka), Burch, Frydek; Jashari; Dorn, Max Meyer (65. Gentner); Kadak (65. Chader); Abubakar (78. Toggenburger), Sorgic (65. Ardaiz).

Bemerkungen: Winterthur ohne Gantenbein, Costinha und Abaz (alle verletzt). Luzern ohne Simani und Schürpf (beide gesperrt), Beloko und Klidjé (beide verletzt). – Verwarnungen: 20. Schättin, 64. Burch (beide Foul), 64. Buess (Unsportlichkeit).

Am nächsten Samstag reist der FC Luzern für die zweite Runde des Schweizer Cups ins Tessin. Im Stadio Comunale trifft die Mannschaft von Mario Frick auf die AC Bellinzona. In der Meisterschaft empfangen die Luzerner dann am 02. Oktober die Berner Young Boys.