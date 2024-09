Fussball Bann nach 105 Tagen gebrochen: FC Luzern zieht in den Cup-Halbfinal ein Im insgesamt fünften Anlauf setzt sich der FC Luzern im Cup endlich gegen Biel durch – mit dem 5:0 steht der Titelverteidiger im Halbfinal.

Mohamed Dräger (Mitte) jubelt erneut. Der FCL-Neuzugang erzielt im zweiten Spiel sein zweites Tor. Bild: Martin Meienberger / Freshfocus (9. Februar 2022)

Für die Mannschaft von Mario Frick hat in der schmucken Bieler Tissot-Arena absolute Priorität, die Pflichtaufgabe zu erfüllen. Das ist ein souveräner Sieg gegen das Team aus der drittklassigen Promotion League. Vor 500 FCL-Fans, die aus der Innerschweiz mitgereist sind und ihre Mannschaft lautstark unterstützen, ist das gelungen. Schon zur Halbzeit steht es 3:0 für den Tabellenletzten aus der Super League.

Zu den Torschützen zählen zwei Spieler, die in den ersten zwei Ligapartien der Rückrunde nicht zum Stammpersonal zählten: Lorik Emini und Dejan Sorgic. Besonders wichtig und sehenswert ist der Treffer des 22-jährigen Emini. Der Rotkreuzer schiesst den FCL in der 12. Minute mit einem Hocheckschuss 1:0 in Führung. Die Vorarbeit liefert Spielmacher Samuele Campo, auch der ehemalige Basler kommt unter Frick zum ersten Mal zum Einsatz, stellt seinen feinen linken Fuss nicht nur in dieser Szene unter Beweis.

Kurz vor der Pause bricht auch Stürmer Sorgić einen Bann. Erstmals seit dem 21. November und seinem dritten Ligator bei der 1:3-Niederlage in Lugano trifft der 32-Jährige aus Unterägeri wieder in einem Pflichtspiel. Doch nicht genug mit dem 2:0 in der 43. Minute – in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit schiesst auch Neuzugang Mohamed Dräger ein Tor.

Dejan Sorgic ist für die 2:0-Führung zuständig. Bild: Martin Meienberger / Freshfocus (9. Februar 2022)

Das 3:0 ist sein zweiter Treffer im zweiten Pflichtmatch für Luzern. Der 25-jährige tunesische Internationale beweist Auge und Technik bei seinem Weitschuss über die geschlagene Bieler Hintermannschaft.

Enorme Erleichterung bei Mario Frick

Der Jubel an der Seitenlinie ist noch grösser als auf dem Platz: Mario Frick macht nach dem dritten Tor seiner Schützlinge einen Luftsprung wie zu seinen besten Zeiten als Stürmer in der Serie A bei Siena und Hellas Verona. Die Erleichterung beim FCL-Trainer und seinem Staff ist enorm. Mit dem ersten Sieg im dritten Pflichtspiel vor Augen geht Frick zum Pausentee.

Mario Frick feiert seinen ersten Sieg als FCL-Trainer. Bild: Marcel Bieri / Keystone (9. Februar 2022)

Auf der Tribüne klatschen sich die verletzten FCL-Profis Simon Grether und Pascal Schürpf ab. Auch sie sind sicher, dass der FCL erstmals seit dem 27. Oktober und dem 2:0-Sieg im Cup-Achtelfinal in Schaffhausen wieder eine Partie gewinnt. Übrigens sind seither 105 Tage vergangen.

Die endgültige Entscheidung gelingt den Luzernern in der 68. Minute. Kein Zufall, dass Campo das Tor erzielt. Der 26-jährige Regisseur zeigt eine gute Leistung, der Ball von Biel- Goalie Nicolas Grivot ist allerdings ein Geschenk, Campo braucht nur noch locker zum 4:0 einzuschieben.

Frick: «Mit Druck auf dem Kessel» Coach Mario Frick spricht nach dem mit 5:0 gewonnenen Cup-Viertelfinal in Biel vom «Druck auf dem Kessel» beim Super-League-Schlusslicht FC Luzern. Ein erstes Mal hat sich dieser nun etwas gelöst. Doch der Liechtensteiner ist sich bewusst: «Das ist erst ein kleiner Schritt.» Seine Forderung hinsichtlich der dritten Rückrundenpartie am Sonntag (16.30 Uhr) zu Hause gegen Sion ist unmissverständlich: «Wir müssen den Schwung mitnehmen, um wieder zu bestehen.» Ein Sieg gegen die Walliser soll her, wenn die Innerschweizer auch in der Meisterschaft endlich wieder auf die Erfolgsstrasse zurückkehren und den Platz am Tabellenende verlassen wollen.

Mit der Mentalität ist Frick in Biel zufrieden. Spielerisch zur Besserung hat die Nummer 10 ihren Beitrag geleistet. Samuele Campo erzielt beim 4:0 zudem sein erstes Tor im FCL-Dress. Der Ex-FCB-Profi bleibt bescheiden: «Beim Treffer war auch Glück dabei.» Er betont: «Ein Riesenkompliment ans Team. Es braucht jeden Spieler, halten wir zusammen, sind wir stark.» Lorik Emini freut sich über seinen Doppelpack: «Das tut gut. Wenn mich der Trainer braucht, bin ich da.» (dw)

Ex-FCL-Profi Affolter fliegt beim Comeback vom Platz

Nach einem Notbremsefoul am durchgebrochenen Ibrahima Ndiaye sieht der frühere FCL-Verteidiger François Affolter in der 80. Minute die rote Karte. Bei seinem Comeback für seinen Stammklub Biel fliegt der Ex-Internationale vom Platz. Den fälligen Freistoss schiesst der freche Lorik Emini zu seinem persönlichen Doppelpack unter der Mauer durch zum 5:0.

Biels François Affolter, links, gegen Luzerns Asumah Abubakar. Bild: Marcel Bieri / Keystone (9. Februar, 2022)

Damit ist der Widerstand der Berner definitiv gebrochen, jetzt ist klar: Der FC Luzern kann im Schweizer Cup doch gegen den FC Biel gewinnen. Dieser erste Vollerfolg im K.o.-Wettbewerb schaffen die Innerschweizer erst im fünften Anlauf, bisher war gegen den 1896 gegründeten Traditionsklub stets Endstation.

Für den Titelverteidiger geht die Reise im Cup weiter. Am Donnerstagabend werden die Halbfinals ausgelost.

Bevor es soweit ist, geniessen die FCL-Spieler endlich wieder einmal das süsse Gefühl eines Sieges. Zusammen mit den Anhängern feiern sie den erst fünften Saisonsieg – nach dem Vollerfolg in der Meisterschaft gegen St. Gallen und den Siegen im Cup gegen Cham, Buochs und Schaffhausen.

Von der Fankurve schallt es «Cupsiegerjungs, Cupsiegerjungs». Einer der Capos ruft ins Megafon: «Jetzt gewinnen wir wieder den Cup.»

Die Spieler lassen sich von den Fans feiern. Bild: Marcel Bieri / Keystone (9. Februar, 2022)