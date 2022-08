Fussball In einem Spiel der verpassten Möglichkeiten gibt es für den FCL ein 1:1 gegen GC Trotz Überlegenheit und besseren Chancen kommt der FCL nicht über ein Unentschieden hinaus. GC beschränkte sich primär auf das Konterspiel.

Im Gegensatz zum Spiel in Lugano gibt es in der Mannschaft von Mario Frick nur eine einzige Änderung: Ardon Jashari kehrt nach seiner Spielsperre wieder in die Startelf zurück, Lorik Emini ist dafür auf der Bank.

Marco Burch jubelt nach dem Tor zum 1:0. Bild: Martin Meienberger / freshfocus (Luzern, 10. August 2022)

32. Minute: Luzern drückt bereits die ganze erste Halbzeit lang mächtig auf das Tor von GC. In der 32. Minute kommt es zu einem weiteren Eckball. Marco Burch steht goldrichtig und trifft wuchtig per Kopf zum 1:0.

Renat Dadashov lässt in der 38. Minute die FCL-Defensive alt aussehen. Bild: Marc Schumacher / freshfocus (Luzern, 10. August 2022)

38. Minute: GC läuft einen Konter und im Strafraum kommt Renat Dadashov zum Ball. Er lässt Mohamed Dräger stehen und den Schlenzer kann Marius Müller nicht parieren. Das Spiel ist wieder ausgeglichen.

Der FCL spielt gleich zu Beginn mutig nach vorne. Nach 15 Minuten gab es bereits mehrere Torchancen und drei Corner für die Luzerner. Der Gastgeber dominiert das Spiel klar. In der Folge flacht das Spiel ein bisschen ab, auch wenn der Fansupport weiterhin erste Klasse bleibt. In der 32. Minute kommt dann aber das langersehnte Tor: Nach einem Corner trifft Marco Burch per Kopf zum 1:0. Aber nur wenig später läuft GC einen weiteren Konter und kommt aus dem Nichts zum Ausgleich. Damit endet die erste Halbzeit mit 1:1.

In der zweiten Halbzeit geht es dann gleich weiter wie in der ersten Hälfte: Luzern gibt mächtig Gas und GC beschränkt sich auf das Konterspiel. Aber beim FCL geht es weniger ring als zuvor. Die Grasshopper kommen immer mehr ins Spiel und zu gefährlichen Aktionen. Beim FCL will Frick neue Akzente setzen, indem er in der 61. Minute Dejan Sorgic für Joaquin Ardaiz bringt. Nur wenig später kommen zudem Ibrahima Ndiaye und Varol Tasar für Asumah Abubakar und Mohamed Dräger.

Jakub Kadak hatte das 2:1 auf den Füssen. Bild: Martin Meienberger / freshfocus (Luzern, 10. August 2022)

In der 74. Minute kommt Luzern nochmals zu einer riesigen Chance. Ndiaye legt mustergültig auf Jakub Kadak in der Mitte ab. Der Schuss des Slowaken ist aber zu harmlos, hier hätte die Neuverpflichtung mehr herausholen müssen. Die beste Chance in der zweiten Hälfte hat in der 82. Minute Pius Dorn, aber der Deutsche trifft nur den Pfosten. Nach dieser Aktion wechselt Frick zudem noch Samuele Campo für den unglücklich agierenden Kadak ein. Aber auch Campo kann nichts mehr ausrichten und es bleibt beim 1:1.

«Wir sind enttäuscht wegen dem Resultat, wir hatten das Spiel unter Kontrolle.»

«Ich bin zufrieden mit dem Auftritt der Mannschaft. Wir haben sehr viel Energie gezeigt.»

Am Samstag folgt bereits das nächste Spiel in dieser englischen Woche. Der FCL spielt am Samstag, 13. August, um 20:00 in St. Gallen. Der Gästeblock dürfte gut gefüllt sein am Samstag.