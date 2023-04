Fussball Magischer FC Luzern gewinnt Flutlichtspiel mit 4:1 gegen den FC Zürich Unter anderem Dank Doppelpack von Max Meyer gewinnt der FCL deutlich gegen einen blassen FC Zürich.

In der Verteidigung fehlen mehrere Stammspieler aufgrund von Sperren: Auf Simani, Dräger, Beka und Frydek muss Trainer Mario Frick heute verzichten. Dafür kommt mit Ottiger, Burch und Jaquez und Leny Meyer jetzt die ganze Verteidigung aus dem eigenen Nachwuchs. Das Durchschnittsalter der vier Verteidiger beträgt gerade einmal 19.5 Jahre. Im Mittelfeld spielt Max Meyer nach abgesessener Sperre wieder von Beginn weg. Im Angriff starten die Torschützen gegen Winterthur: Chader und Sorgic.

28. Minute: Severin Ottiger legt auf Max Meyer auf. Dessen Schuss wird von FCZ-Verteidiger Becir Omegaric unhaltbar zum 1:0 für den FCL abgelenkt.

Max Meyer über seinen Treffer zum 1:0. Bild: Marc Schumacher / freshfocus (Luzern, 15. 4. 2023)

37. Minute: Auf der linken Seite kommt Dejan Sorgic an den Ball. Er fackelt nicht lange und schiesst aus spitzem Winkel von der Strafraumgrenze aus. Das wuchtige Geschoss kann Brecher nicht mehr entschärfen. Der FCL führt 2:0.

Becir Omeragic kann es nicht fassen: Dejan Sorgic hat soeben das 2:0 erzielt. Bild: Marc Schumacher / freshfocus (Luzern, 15. 4. 2023)

45. Minute: Nicky Beloko setzt zu früh zum Tackling an. Der Zürcher Ifeanyi Mathew umkurvt Beloko, fasst sich Herz und zieht aus rund 22 Meter. Sein Weitschuss landet unhaltbar für Marius Müller im FCL-Tor.

49. Minute: Eine tolle Seitenverlagerung von Dejan Sorgic zu Pascal Schürpf. Auf dem Flügel hat Schürpf viel Platz und Zeit. Sein Zuspiel in die Mitte findet Pius Dorn. Der junge Deutsche erzielt das 3:1.

64. Minute: Jetzt zaubern die Luzerner. Pascal Schürpf und Ardon Jashari tänzeln mit dem Ball auf der linken Seite und holen sich Raum heraus. Es folgt ein präziser Pass von Schürpf auf Pius Dorn. Der Deutsche lässt die FCZ-Verteidigung alt aussehen und erzielt sein zweites Tor an diesem Abend.

Riesenchance für den FCL gleich zu Beginn des Spiels: Sorgic kann nach einer Minute alleine auf Brecher zulaufen, scheitert im eins gegen eins jedoch am FCZ-Keeper. Nur wenige Minuten hat Sorgic bereits wieder den Führungstreffer auf den Füssen, nach mustergültiger Hereingabe von Ottiger kann er den Ball aber nur am Pfosten vorbeilenken.

Schock für die Luzerner nach 17 Minute. Für Jaquez geht es nicht mehr weiter. Der 20-jährige Mauricio Willimann gibt sein Super-League-Debüt und ersetzt Jaquez. Rund zehn Minuten nach dem überraschenden Wechsel schlägt es hinter FCZ-Schlussmann Brecher ein. Ein Schuss von Max Meyer wird von Omegaric ins Zürcher Tor abgelenkt.

Mauricio Willimann kommt zu seinem Debüt in der Super League. Bild: Martin Meienberger / freshfocus (Luzern, 15. 4. 2023)

Auch nach dem 1:0 powert der FCL weiter. Eine Hereingabe von Max Meyer findet den Kopf von Burch. Dessen wuchtiger Kopfball scheppert an den Pfosten. Erfolgreicher ist dafür Sorgic. Sein wuchtiger Schuss aus spitzem Winkel bezwingt Brecher im Zürcher Tor. Ein wunderschönes Tor des 33-Jährigen. Kurz vor der Pause sollte Sorgic sogar noch nachdoppeln. Die Nachlässigkeit beim FCL wird bestraft: Mathew erzielt mit einem satten Weitschuss den 1:2-Anschlusstreffer.

Keine Chance für Marius Müller beim Tor durch Mathew. Bild: Martin Meienberger / freshfocus (Luzern, 15. 4. 2023)

Der FCL kommt leicht verändert aus der Halbzeitpause. Chader, der aktuell wegen Ramadan fastet, bleibt in der Kabine. Pascal Schürpf ist neu auf dem Platz. Schürpf ist es denn auch, der am 3:1 in der 49. Minute beteiligt ist. Sein Zuspiel findet Pius Dorn, dieser erzielt den dritten Luzerner Treffer an diesem Abend.

Auch nach dem 3:1 spielen die Luzerner weiter mutig nach Vorne, suchen noch einen Treffer. Max Meyer schiesst nur wenige Zentimeter über die Querstange. Der FCL zaubert inzwischen: Jashari und Schürpf im wunderbaren Doppelpass. Schürpf legt danach auf Dorn auf. Der ehemalige SC Freiburg Junior lässt der FCZ-Verteidigung keine Chance und erzielt seinen zweiten Treffer.

Ardon Jashari hat im Mittelfeld alles im Griff. Bild: Martin Meienberger / freshfocus (Luzern, 15. 4. 2023)

14'200 Zuschauer sehen an diesem kalten Aprilabend einen starken FC Luzern, der vor Spielfreude trotzt. Ja, mit dem 4:1 ist der FCZ ja sogar noch gut bedient. Auch wenn sich der FCL in der letzte Viertelstunde primär mit darauf beschränkt, das Resultat zu halten. Zu diesem Zweck verlässt auch nach 80 gespielten Minuten Sorgic für Villiger das Feld. Beinahe erzielt der junge Stürmer gar noch das 5:1.

Der FCL hat jetzt Zeit sich auf die nächsten Gegner vorzubereiten, denn dann geht es Schlag auf Schlag: Am Sonntag, 23. April, trifft man auswärts auf Basel. Am Donnerstag, 27. April, empfängt man zuhause Winterthur und am 30. April geht es nach Bern zu den Young Boys.