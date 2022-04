Fussball «Beide Teams hätten es verdient gehabt»: Trotz einer unheimlichen Moral wird der FC Luzern von Lugano gestoppt Der FC Luzern kommt im Halbfinal beim FC Lugano zweimal zurück und verpasst nur unglücklich den Cupfinal.

Enttäuschung bei den FCL-Akteuren nach dem missglückten Penaltyschiessen. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Lugano, 21. April 2022)

Der Titelverteidiger FC Luzern geht nach einem spannungsgeladenen und turbulenten Cup-Halbfinal als Verlierer vom Rasen des Cornaredo in Lugano. Doch die Zentralschweizer können die Stätte der Niederlage erhobenen Hauptes verlassen. Sie zeigen einmal mehr eine unheimliche Moral, kommen zum Ende der regulären Spielzeit in der 89. Minute mit einem Tor des eingewechselten Silvan Sidler zum 1:1 zurück. Und auch in der Verlängerung gelingt den Luzernern in der vorletzten Minute der späte Ausgleich: Der ebenfalls eingewechselte Asumah Abubakar köpfelt in der 119. Minute zum 2:2 ins Tor der Luganesi.

Diese beiden Last-Minute-Treffer erinnern an die Meisterschaft, wo die Mannschaft von Mario Frick in den vergangenen drei Spielen gegen Lugano (2:2), GC (2:2) und St. Gallen (3:2) ebenfalls in den Schlussminuten noch zu Toren und wichtigen Punkten gekommen ist.

Ugrinic und Schürpf treffen im Penaltyschiessen nicht

Im Cup-Halbfinal muss am Donnerstagabend, wie das die Regel ist im K.o.-Wettbewerb, die Partie entschieden werden. Weil es nach 120 Minuten beim 2:2 bleibt, entscheidet das Penaltyschiessen über die Qualifikation für den Cupfinal. Zuerst sieht es gut aus für die Gäste: Lugano-Captain Mijat Maric schiesst an die Latte, nachdem Marvin Schulz die Luzerner in Führung brachte. Und auch der extra fürs Elfmeterschiessen eingewechselte Samuele Campo schiesst den FCL aus der Innerschweiz 2:0 in Führung. Dann ist Sandi Lovric an der Reihe – und er trifft erstmals in dieser Entscheidung vom Punkt für Lugano zum 1:2-Anschlusstor. Die weiteren Luzerner Schützen Filip Ugrinic und Pascal Schürpf, die beide eine gutes Spiel zeigten, scheitern am Tessiner Keeper Amir Saipi und wohl auch ein wenig an ihren Nerven. Die weiteren Schützen bringen ihre Elfmeter ins Ziel.

Als letzter Spieler läuft der Slowene Zan Celar für Lugano an – und er erlöst die Tessiner Tifosi unter den 6390 Zuschauern im ausverkauften Cornaredo. Sein Treffer zum 4:3 im Penaltyschiessen ist die Entscheidung: Der FC Lugano ist am 15. Mai im Berner Wankdorf Gegner des FC St. Gallen. Der Titelverteidiger aus Luzern muss sich darauf konzentrieren, den Klassenerhalt in den verbleibenden sechs Ligapartien und möglicherweise in der Barrage zu schaffen. Das ist für die Zukunft des Klubs ein sehr wichtiges Ziel.

Zan Celar stellt Luzern erneut vor grosse Probleme

Zan Celar ist nicht nur der entscheidende Elfmeterschütze für Lugano gewesen, der 23-jährige Mittelstürmer hat auch beide Tore aus dem Spiel heraus geschossen: In der 72. Minute markiert er nach einem Abwehrfehler von Luzern-Innenverteidiger Denis Simani das 1:0. Und zu Beginn der Verlängerung trifft er mittels Handspenalty in der 93. Minute zum 2:1. Auch in der Super League hatten die Innerschweizer in dieser Saison bei den vier Vergleichen mit den Luganesi ihre Probleme mit Celar: Vier Tore erzielte er gegen das Team aus der Zentralschweiz, welches gegen die Tessiner übrigens dreimal verlor und nur im letzen Vergleich zu einem Unentschieden kam.

Zan Celar bereitete dem FCL grosse Probleme Bild: Samuel Golay / KEYSTONE (Lugano, 21. April 2022)

Vor wenigen Wochen in der Swisspor-Arena stand es am Schluss 2:2 – so wie am Donnerstag nach 120 Minuten. Luzern-Torhüter Marius Müller findet nach dem unglücklichen Ausscheiden:

«Lugano ist der glücklichere Sieger, in diesem fantastischen Cupspiel hätten es beide Teams verdient gehabt, in den Final einzuziehen.»

Andererseits weiss Müller auch:

«Vor knapp einem Jahr waren wir die glücklichere Mannschaft in Lugano, als wir den gleichen Gegner im Viertelfinal 2:1 nach Verlängerung bezwangen. Jetzt weiss ich, wie das Gefühl des Verlierers ist.»

Kopf hoch, Marius Müller und FCL, die Saison ist noch lange nicht fertig!