Fussball FCL-Juwel Ardon Jashari spricht über sein kometenhaftes Aufstiegsjahr ‒ schliesst aber einen baldigen Transfer nicht aus Der 20-jährige Mittelfeldspieler Ardon Jashari spricht über sein erfolgreiches Jahr 2022. Beim FC Luzern stieg er von jetzt auf gleich zum Führungsspieler auf. Die Krönung war die WM-Teilnahme mit der Schweiz in Katar.

FCL-Captain mit 20 Jahren, Schweizer Internationaler und WM-Teilnehmer in Katar: Ardon Jashari. Bild: Pius Amrein (Luzern, 3. Januar 2023)

Mit Ardon Jashari gibt es viel zu besprechen. Am Montag kehrte der 20-jährige Captain nach der WM in Katar und anschliessend dreieinhalb Wochen Urlaub zum FC Luzern zurück. Der Mittelfeldspieler spricht im grossen Interview mit unserer Zeitung über seine Erfahrungen auf der riesigen Bühne der Weltmeisterschaft, seine Freundschaft mit Granit Xhaka und wie er beim WM-Début gegen Portugal mit Cristiano Ronaldo in den Zweikampf ging.

In den vergangenen Tagen sind erneut Spekulationen aufgekommen, dass der Baarer Jashari seinen Ausbildungsklub FCL bereits im Januar-Transferfenster in Richtung eines attraktiven ausländischen Vereins (RB Leipzig, Eintracht Frankfurt, Leeds United, SSC Napoli oder Celtic Glasgow) verlassen könnte. Natürlich war das eine zentrale Frage im Gespräch. Ardon Jashari verspricht nicht explizit, mindestens bis zum Sommer in Luzern zu bleiben, er kann als Profi nicht ausschliessen, den FCL bereits im Winter zu verlassen.

Für einen Transfer müssten mehrere Komponenten stimmen

Ardon Jasahri sagt: «Ich habe von den Gerüchten erfahren, daran kommt man nicht vorbei. Aber ich bin jetzt froh, dass ich wieder auf den Platz kann, um mit dem Team zu trainieren.» Zwei Trainingstage habe er nun wieder mit dem FCL absolviert. «Der Fokus ist für mich ganz klar bei Luzern, damit ich die Vorbereitung gut und verletzungsfrei bestreiten kann.» Für den Rest sei der Berater zuständig. «Es müssten einige Komponenten und der Zeitpunkt passen, damit ich mich schon jetzt für einen Wechsel entscheiden würde.»