Fussball 1:4 – der FC Luzern blamiert sich in Genf Was für ein Trauerspiel: Statt einer Reaktion auf die letzten, ungenügenden Leistungen liefert der FC Luzern auswärts gegen Servette die bisher schlechteste Saisonleistung ab. Das Resultat, ein 1:4 (0:3), hätte insbesondere aufgrund der ersten Halbzeit weitaus höher zu Gunsten der Genfer ausfallen können.

Servette : FC Luzern 4:1 (3:0) Kurzbericht

FCL-Reaktionen

FCL-Noten

Telegramm

Tabelle

Ausblick

Bild: Martin Meienberger/freshfocus

Die Mannschaft von Trainer Fabio Celestini war am Sonntag in Genf in allen Belangen komplett überfordert. Taktisch und technisch wurde der FC Luzern von Servette ein ums andere Mal genarrt. Ja, Servette spielte hervorragend, aber die Luzerner machten es dem Heimteam sehr einfach: Mit fehlerhaften Defensivaktionen, mit Ballverlusten, mit einem einfalls- und einflusslosen Mittelfeld, mit einem inexistenten Angriff. Es war eine miserable erste Halbzeit des FC Luzern.

Viel besser wurde es nach der Pause nicht. Die Luzerner profitierten davon, dass Servette vom Gaspedal ging. So passierte in der zweiten Halbzeit nicht mehr viel Aufregendes. Immerhin: Ibrahima Ndiaye gelang in der 78. Minute noch der Ehrentreffer.

Luzerns Ibrahima Ndiaye (Mitte) gegen Steve Rouiller und Anthony Sauthier. Bild: Martial Trezzini / KEYSTONE

Jetzt muss Trainer Fabio Celestini mit seinem Team über die Bücher. So schwach darf der FCL am nächsten Wochenende im Heimspiel gegen Lausanne nicht auftreten.

Der FC Luzern empfängt am nächsten Sonntag (14.15 Uhr, Swissporarena) Lausanne-Sport zum Kellerduell. Danach gibts eine knapp zweiwöchige Pause bis zum nächsten Heimspiel: Am Samstag 11. September empfängt der FC Luzern die Grasshoppers Zürich (18 Uhr).