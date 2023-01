Fussball FCL-Präsident Stefan Wolf nimmt Entschuldigung von Alpstaeg an – Team von Mario Frick testet gegen Bochum Nachdem sich die FCL-Verantwortlichen am Dienstag nicht zum Interview von Bernhard Alpstaeg vom Tag zuvor geäussert hatten, änderte das Vorgehen inzwischen. Und am Freitag (15 Uhr) treffen die Luzerner zum Ende des Trainingslagers in Südspanien auf den VfL Bochum.

FCL-Präsident Stefan Wolf gibt sich entspannt im Trainingslager in Marbella – der Machtkampf mit Bernhard Alpstaeg scheint weit weg, bis zum Restart der Meisterschaft dauert es noch ein paar Tage. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Marbella, 8. Januar 2023)

In einem Interview mit dem «Blick» antwortete Luzern-Präsident Stefan Wolf auf die Frage, ob er die Entschuldigung von Aktionär Bernhard Alpstaeg annehme: «Ich habe Alpstaegs jüngste Äusserungen zur Kenntnis genommen und nehme die Entschuldigung an.» Zudem sei der Verwaltungsrat «immer offen für Gespräche – von dieser Haltung rücken wir nicht ab».

Bernhard Alpstaeg im Interview mit unserer Zeitung. Bild: Pius Amrein (Luzern, 9. Januar 2023)

Trotz der Pattsituation im Machtkampf mit Alptstaeg könne die Zukunft geplant werden, versichert Wolf, er sagt, die Zankerei um die Aktienmehrheit habe keinen Einfluss auf die tägliche Arbeit. «Die Sportabteilung kann sich auf ihre Arbeit konzentrieren, und wir vom Verwaltungsrat versuchen, dafür die bestmöglichen Rahmenbedingungen zu schaffen», betont der FCL-Präsident.

Luzerner Profis fühlen sich wohl in der Organisation

Auch von verschiedenen Spielern ist im Trainingslager in Marbella bestätigt worden, dass sich das Team in einer ruhigen Atmosphäre auf den Start der zweiten Saisonhälfte, am Samstag (18 Uhr) nächster Woche zu Hause gegen Zürich, vorbereiten kann.

Von FCL-Captain Ardon Jashari (links) und seinen Mitspielern ist im Vergleich zur 1:5-Niederlage gegen Mainz (rechts Lovis Bierschenk) im Testspiel vom Freitag gegen Bochum eine klare Leistungssteigerung zu erwarten. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Marbella, 10. Januar 2023)

Vorher steht am Freitag (15 Uhr, Livestream fcl.ch) die Hauptprobe für den Liga-Restart auf dem Programm, das letzte Testspiel gegen den Bundesligisten VfL Bochum in Gibraltar. Am Dienstag verlor der FCL gegen Mainz 1:5. «Wir werden gegen Bochum ein anderes Gesicht zeigen», versprach Luzern-Coach Mario Frick direkt nach der Klatsche gegen den FSV Mainz 0:5 im Marbella Football Center.