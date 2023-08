Fussball FCL scheitert dramatisch an Hibernian – nun heisst es Goodbye Europe Der FC Luzern holt im Conference-League-Rückspiel gegen die schottischen Hibernians nur ein 2:2 (1:1). Damit wird der Traum von einem Spiel gegen Aston Villa nicht Realität.

Max Meyer (links) und sein Team müssen sich den Schotten geschlagen geben. Auch im Rückspiel kommt der FCL nicht über ein 2:2 hinaus. Bild: Urs Flüeler/Keystone

Aus, vorbei: Der FC Luzern spielt in dieser Saison nicht mehr europäisch. Den Luzernern gelang im Rückspiel der 3. Runde der Conference League gegen die Edinburgher vom Hibernian FC nur ein 2:2-Remis. Das reicht nicht für einen Verbleib im europäischen Wettbewerb, reicht nicht für ein Playoff-Duell mit Aston Villa – denn der FCL hatte vor einer Woche das Hinspiel gegen die «Hibs» in Schottland mit 1:3 verloren.

Eines vorweg, denn es war mitentscheidend für das Ausscheiden des FCL: Diese Edinburgher, die Hibernians, sie spielten überraschend gut mit. Vor deren gefährlichen Gegenstössen hatte Luzern-Trainer Mario Frick gewarnt; aber das Team aus Schottland präsentierte sich auch erstaunlich stark und zuweilen frech, wenn es mal im Ballbesitz war. Beim Start in die schottische Liga hatte Hibernian zweimal hintereinander verloren, gegen Luzern wuchsen sie zweimal über sich hinaus und geizten auch mit Toreschiessen (total 5 Treffer!) nicht.

Klar, Luzern war das bessere Team, hatte mehr Spielanteile und drängte – auch logisch – viel vehementer auf das gegnerische Tor. Mutig und mit unglaublich viel Herz, so, wie einst der schottische Unabhängigkeitskrieger William «Braveheart» Wallace in die Schlacht gezogen war, wollten die Luzerner ihren schottischen Widersacher in die Knie zwingen. Es gelang nicht.

Hitzige Stimmung auf dem Platz zwischen dem Luzerner Martin Frydek (links) und Lewis Miller. Bild: Urs Flüeler/Keystone

Der Reihe nach. In der 10. Minute schon der erste Schock: Der ehemalige St.-Gallen-Stürmer Élie Youan, der französische Hibernian, traf zum 1:0 für die Schotten. FCL-Verteidiger Marco Burch hatte dem Ball bei seinem Abwehrversuch noch Drall nach oben gegeben, so dass dieser über Torhüter Pascal Loretz flog und sich hinter ihm ins Netz senkte. Youan postierte sich dann provokativ jubelnd vor die Luzerner Fangemeinde und wurde dafür in der Folge bei jeder Ballberührung ausgepfiffen.

Defensiv-Blackout von Burch entscheidend

Das Ende des Luzerner Europacup-Abenteuers? Nein, der FCL reagierte schnell. Sechs Minuten nach dem 0:1 gelang der Ausgleich. Hibernian-Torhüter David Marshall zeigte zuerst seinen Sheriffstern, wehrte Max Meyers Schuss glänzend ab. Doch Lars Villiger konnte den Ball wieder in die Strafraummitte spedieren, wo Jakub Kadak stand und zum 1:1 einschieben konnte.

Die Enttäuschung bei Verteidiger Marco Burch ist gross. Bild: Marc Schumacher/ Freshfocus

Luzerns Pius Dorn hatte in der 35. Minute gleich zwei Möglichkeiten, den Führungstreffer zu erzielen. Doch die Schotten blieben vorerst dicht, Dorns Versuche wurden knapp abgewehrt. Nach der Pause setzte der FCL-Coach fast alles auf eine Karte. Verteidiger Severin Ottiger raus – Mittelstürmer Kemal Ademi rein. Und nach etwas mehr als einer Stunde noch viel mehr Offensivpower mit Teddy Okou und Sofyan Chader. 7:1 stand das Cornerverhältnis unterdessen (am Schluss 9:2). Dieser 7. Corner in der 67. Minute brachte Luzern wieder die Hoffnung zurück, liess das Publikum toben. Martin Frydek flankte, und Ademi, der 1,98-m-Hüne, köpfelte zum 2:1 ein. Nun fehlte nur noch ein Tor bis zur Verlängerung.

Luzern blieb dominant, die zähen und unangenehmen Schotten wankten jetzt, gerieten in extreme Schieflage. Aber die entscheidende Szene, sie spielte sich nach 73 Minuten auf der anderen Seite ab. Es war der zweite Schotten-Schock an diesem Abend. Luzerns Burch war – wie schon beim 1:3-Treffer in Schottland – nicht auf der Höhe des Geschehens, schätzte die gefährliche Situation falsch ein und musste eine Flanke zulassen – Martin Boyle vollstreckte zum 2:2. Das war’s, das Luzerner Goodbye.

FCL-Chefcoach Frick sagte nach dem europäischen Ausscheiden: «Wir haben gegen Hibernian insgesamt fünf Tore kassiert und vier davon selber verschuldet. Der Frust sitzt tief. Ich bin enttäuscht und sauer.»

Luzern – Hibernian 2:2 (1:1)

Swisspor-Arena. – 13 987 Zuschauende. – SR Diamantopoulos.

Tore: 10. Youan 1:0. 16. Kadak (Villiger) 1:1. 67. Ademi 2:1. 73. Boyle 2:2

Luzern: Loretz; Ottiger (45. Ademi), Beka (90. Jaquez), Burch (80. Abubakar), Frydek; Beloko, Jashari, Dorn, Meyer, Kadak (65. Okou); Villiger (65. Chader).

Hibernian: Marshall; Stevenson, Hanlon, Fish, Miller; Newell, Levitt (52. Jeggo), Campbell (60. Bushiri), Youan, Boyle (75. Doidge), Vente (60. Obita).

Bemerkungen: Luzern ohne Klidjé (verletzt). Verwarnungen: 42. Vente (Foul), Burch (Reklamieren), 82. Miller (Foul), 88. Frydek (Foul), 90. Max Meyer (Foul).