Fussball FCL-Sportchef Remo Meyer positiv auf Corona getestet Remo Meyer, hat sich laut einer Meldung vom «Blick» mit dem Coronavirus infiziert. Der Sportchef des sich mitten im Abstiegskampf befindenden FC Luzern sei nicht geimpft.

Weiterer Schlag für den FC Luzern im Abstiegskampf: FCL-Sportchef Remo Meier ist an Corona erkrankt und befindet sich in häuslicher Isolation. Das vermeldet «Blick» auf seinem Online-Portal. Zudem sei der 41-Jährige nicht gegen Covid-19 geimpft. Auswirkungen auf den Trainings- oder Spielbetrieb beim FC Luzern habe Meyers Corona-Fall nicht, da sich keine weiteren Personen aus dem Umfeld des Klubs in Kontakt-Quarantäne begeben mussten.

Das für den kriselnden Tabellenvorletzten so wichtige nächste Liga-Spiel in Lugano am Sonntag (16.30 Uhr) dürfte Stand jetzt nicht in Gefahr sein.

Wie alle Super-League-Vereine habe sich auch der FCL bemüht, seine Angestellten fürs Corona-Thema zu sensibilisieren. Gemäss jüngstem Stand sind 85 Prozent der Staff-Mitglieder sowie Spieler gegen Covid-19 geimpft. Meyer war es gemäss Blick nicht.

Bereits Anfang Jahr musste die gesamte 1. Mannschaft des FC Luzern in Quarantäne, nachdem mehrere Spiele positiv auf das Coronavirus getestet wurden. (zim)

Update folgt...