Fussball FCL unterliegt nach guter erster Halbzeit im Testspiel gegen Hoffenheim 1:3 Der Bundesliga-Sechste TSG Hoffenheim ist bei 30 Grad Celsius stärker als der FC Luzern: Die Innerschweizer verlieren am Geburtstag von Trainer Mario Frick einen animierten Testmatch.

Testspiel zwischen der TSG Hoffenheim und dem FC Luzern: Stanley Nsoki (rechts) für den Bundesligisten im Zweikampf gegen Teddy Okou. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Hoffenheim, 7. 9. 2023)

Der FC Luzern nutzt die Länderspielpause für eine Testpartie gegen einen Bundesligisten. Im Dietmar-Hopp-Stadion in Hoffenheim begegnen die Innerschweizer dem Tabellen-Sechsten aus der deutschen Eliteliga. In den ersten 45 Minuten hält der FCL gut mit. Kemal Ademi schiesst die Gäste aus der Super League in der 29. Minute mit einem Volleyschuss sogar 1:0 in Führung.

In der 39. Minute foult Mauricio Willimann den Hoffenheim-Offensivmann Quincy Butler auf der Sechzehnerlinie. Schiedsrichter Felix Prigan entscheidet auf Elfmeter. Routinier Kevin Vogt lässt dem jungen FCL-Goalie Diego Heller vom Punkt keine Chance – es steht 1:1.

Nicolas Haas gibt Comeback beim FC Luzern

In der zweiten Halbzeit sind die Gastgeber dann doch etwas stärker als der Tabellen-Vierte aus der Schweiz: Mergim Berisha (59.) und Finn Olé Becker (65.) schiessen Hoffenheim zum 3:1-Sieg über den FC Luzern. Die Hitze macht den Innerschweizer offensichtlich zu schaffen.

Beim FCL spielt erstmals nach mehr als sechs Jahren wieder Nicolas Haas. Der 27-jährige Mauenseer (ausgeliehen vom FC Empoli aus der Serie A) absolviert bis zur 88. Minute eine solide Partie im defensiven Mittelfeld.

Nicolas Haas kommt in Hoffenheim zu seinem ersten Spiel im Dress des FC Luzern seit mehr als sechs Jahren. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Hoffenheim, 7. 9. 2023)

Kein Geschenk für Frick

Einen etwas schöneren Tag hätte sich Mario Frick vorstellen können: Der Liechtensteiner feiert just an diesem heissen Septembertag bei 30 Grad Celsius seinen 49. Geburtstag. Testspiel inklusive viereinhalb Stunden Hin- und Rückfahrt. Doch Frick meint dann trotzdem nach dem Match: «Wenn wir die Möglichkeit haben, gegen einen Bundesligisten zu spielen, dann machen wir das.» In einem solchen Fall wird keine Rücksicht genommen, ob der Coach sein Wiegenfest feiert.

Frick sagt über die erste Halbzeit: «Wir spielten absolut auf Augenhöhe mit den Hoffenheimern.» Nach der Pause entwickelt sich ein anderes Spiel im aufgeheizten Dietmar-Hopp-Stadion, das sieht auch der FCL-Coach so: «In der zweiten Halbzeit waren wir physisch unterlegen, Hoffenheim hatte sogar Chancen für ein oder zwei Tore mehr. Andererseits vergab Asumah Abubakar eine hervorragende Gelegenheit, um für uns ein zweites Tor zu schiessen.»

Zahlreiche Absenzen von Nationalspielern

Auf beiden Seiten sind mehrere Profis engagiert in der EM-Qualifikation. Beim FCL sind das Ardon Jashari (Schweiz), Ismajl Beka (Kosovo) und Jakub Kadak (Slowakei), die für die A-Nationalteams ihrer Länder spielen. Mit Pascal Loretz, Lars Villiger, Severin Ottiger und Luca Jaquez stellt der FC Luzern ausserdem auch vier Schweizer U21-Nati-Spieler,

Das Telegramm

Hoffenheim – Luzern 3:1 (1:1)

Dietmar-Hopp-Stadion. – 200 Zuschauende. – SR Prigan.

Tore: 29. Ademi (Corner Ulrich) 0:1. 39. Vogt (Foulpenalty) 1:1. 59. Berisha (Becker) 2:1. 65. Becker (Moerstedt) 3:1.

Hoffenheim: Philipp; Becker (76. Kelati), Vogt (76. König), Nsoki (81. Lässig), Skov (57. Justvan); Justvan (46. Adams), Brooks (46. Tohumcu), Stach (81. Schmahl), Prömel (46. Kaderabek); Butler (46. Moerstedt), Berisha (76. Bülter).

Luzern: Heller; Ulrich (77. Spadanuda), Willimann, Simani, Leny Meyer; Haas (88. Wicht), Rupp (46. Max Meyer); Okou (69. Dorn), Beloko (82. Hegglin), Chader (69. Breedijk); Ademi (69. Abubakar).

Bemerkungen: Luzern ohne Jashari, Loretz, Villiger, Ottiger, Jaquez, Beka, Kadak (alle Nationalteam), Klidjé (verletzt) und Frydek (geschont). – 56. Skov mit Lattenschuss. – Verwarnungen: 27. Ulrich, 69. Vogt (beide Foul).