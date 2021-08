Fussball Filip Ugrinic verlängert seinen Vertrag beim FC Luzern bis 2024 Der FC Luzern bindet ein Eigengewächs langfristig an sich: Der 22-jährige Stadtluzerner Filip Ugrinic bleibt dem FCL bis 2024 erhalten.

Nimmt sich Zeit für ein Selfie: Filip Ugrinic, anlässlich des Cup-Spiels in Cham. Bild: Philipp Schmidli / Keystone (15. August 2021)

Filip Ugrinic hat am Freitag seinen im kommenden Sommer auslaufenden Vertrag beim FC Luzern vorzeitig bis zum 30. Juni 2024 verlängert. Dies teilt der FC Luzern mit. 2016 debütierte der in Luzern aufgewachsene Ugrinic in der Super League. Seine ersten Schritte absolvierte er bei den Kickers Luzern und wurde anschliessend im Nachwuchs des FCL ausgebildet. Der auf verschiedenen Positionen einsetzbare Ugrinic entwickelte sich dabei stetig weiter und kam bereits in seiner ersten Super League Saison auf 21 Einsätze für die erste Mannschaft der Innerschweizer. In den kommenden Spielzeiten sammelte das junge Talent weitere Erfahrungen in der höchsten Schweizer Liga und feierte zugleich auch seine ersten internationalen Einsätze in der UEFA-Europa-League-Qualifikation.

Nach einer einjährigen Ausleihe an den FC Emmen in die holländische Eredivisie kehrte Ugrinic auf die letzte Saison hin zum FC Luzern zurück und etablierte sich innert kürzester Zeit als Stammspieler. Mit fünf Toren und sechs Assists in 33 Meisterschaftsspielen gehörte er letzte Saison zu den gefährlichsten Mittelfeldspielern der Schweiz und krönte seine starke Saison mit dem ersten Cupsieg für den FC Luzern seit 29 Jahren.

«Es ist für uns eine grosse Freude, dass wir den Vertrag mit Filip Ugrinic vorzeitig verlängern konnten», wird FCL-Sportchef Remo Meyer in einer Mitteilung zitiert. «Insbesondere in unserer aktuellen Situation ist es von Filip ein starkes Zeichen, sich zum FC Luzern zu bekennen und weiter Teil dieser Mannschaft sein zu wollen. Mit seinen Fähigkeiten hat er den FCL in der vergangenen Saison geprägt und konnte auch zum Start in die aktuelle Spielzeit an diese Leistungen anknüpfen – entsprechend glücklich sind wir, weiter mit ihm planen zu können.»