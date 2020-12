Fussball Führung verspielt – knappe Niederlage für den FC Luzern in Lausanne Der FC Luzern geht auf dem Lausanner Kunstrasen in der ersten Halbzeit in Führung. Ein Doppelschlag der Gastgeber besiegelt in der zweiten Halbzeit die FCL-Niederlage.

Eine animierte Partie im neuen Stade de la Tuilière in Lausanne. Der Gastgeber hat zu Beginn der Partie die zwingenderen Chancen – die besten Möglichkeiten lassen Aldin Turkes und Rafik Zekhnini aus. Luzern wird mehrheitlich über die linke Angriffsseite gefährlich, wo Pascal Schürpf für viel Betrieb sorgt. In der 8. Minute scheitert der Routinier mit seinem Schuss am Pfosten. Nach etwas mehr als einer halben Stunde trifft Schürpf. Lausanne-Goalie Diaw mit einem Fehlpass auf Schaub, der den Ball für den Torschützen querlegt.

Pascal Schürpf jubelt nach seinem Führungstreffer für Luzern. Bild: Martin Meienberger

Der FCL geht mit einer Führung in die Pause. Aufregung gab es noch nach rund 10 Minuten, als Schiedsrichter Luca Piccolo zuerst auf Elfmeter für Lausanne entschied, nach Videostudium seine Entscheidung aber revidierte.

Nach der Pause gelingt den Gastgebern der schnelle Doppelschlag. Zuerst trifft Guessand nach einem Eckball zum Ausgleich. Die Vorarbeit kam von Aussenverteidiger Flo, der dabei mit der Arm am Ball war. Die Luzerner sind aufgebracht, weil eigentlich vor dem Corner ein Lausanner zuletzt am Ball war. Zu dieser Entscheidung kann aber gemäss den Regeln der VAR nach dem ausgeführten Eckball nicht mehr eingreifen. Der Videoassisten meldet sich auch zum Hands nicht, das Tor zählt. Die Luzerner hadern und prompt schlägt Lausanne kurze Zeit später ein zweites Mal zu. Eine flache Hereingabe von Flo kann Zekhnini aus kurzer Distanz einschieben.

Lausanne dreht das Spiel nach der Pause. Bild: Pascal Muller/Freshfocus / freshfocus

In der 65. Minute hat Louis Schaub ein sehr gute Chance für den FCL-Ausgleich. Der Österreicher scheitert kurz vor dem Tor an Goalie Diaw. Die Luzerner machen danach zwar weiterhin Druck, aber wirklich klare Torchancen bringen sie nicht mehr zustande. Der FCL reist ohne Punkte zurück in die Innerschweiz. Lausanne kommt dank einem Doppelschlag nach der Pause zum Sieg.

Die FCL-Startelf gegen den FC Sion:

Ohne Verletzung nicht im Aufgebot sind unter anderen Alex Carbonell und Samuel Alabi.

6. Minute: Lausanne-Stürmer Aldin Turkes kommt ein erstes Mal gefährlich im FCL-Strafraum zum Abschluss. Der Ball kommt nach einem Freistoss zu Turkes, der den Ball aus guter Position am Tor vorbeispitzelt.

8. Minute: Marvin Schulz hebelt mit einem Pass die aufgerückte Lausanne-Defensive aus. Pascal Schürpf kann über links losziehen, Varol Tasar und Dejan Sorgic laufen in der Mitte mit. Schürpf entscheidet sich für den Schuss aus spitzem Winkel – an den Pfosten.

11. Minute: Schiedsrichter Luca Piccolo entscheidet auf Elfmeter für Lausanne, der VAR schaltet sich ein und der Tessiner nimmt nach Videostudium seine Entscheidung zurück. Es ging um eine Szene vor dem Luzerner Tor zwischen Marvin Schulz und Aldin Turkes. Der Deutsche spielt den Ball, trifft erst anschliessend den Stürmer.

19. Minute: FCL-Goalie Marius Müller muss nach einem guten Freistoss von Rafik Zekhnini eingreifen und kann den Ball über die Querlatte lenken.

21. Minute: Louis Schaub, Martin Frydek und Schürpf kombinieren sich nach vorne, wo Schaub dann im Strafraum den Ball versucht ins lange Eck zu lupfen. Der Österreicher verfehlt das Tor.

22. Minute: Zekhnini kann auf Müller losziehen, der Deutsche wehrt mit dem Fuss ab.

25. Minute: Nach einem Freistoss kommt Schürpf kurz vor dem Tor etwas unverhofft an den Ball. Er bringt das Leder nicht im Tor unter – Schiedsrichter Piccolo entscheidet dann noch auf Stürmerfoul.

27. Minute: Nach einer Hereingabe von links kommt Nikola Boranijasevic von der Strafraumgrenze zum Abschluss. Sein Versuch zischt am Luzerner Tor vorbei.

33. Minute: Der agile Schürpf kann wieder über links unbedrängt losziehen. Sein flacher Pass in die Mitte kommt bei Tasar an, der aus rund 12 Metern schiessen kann. Der Abschluss misslingt und geht weit über das Tor.

35. Minute – Tor FCL: Lausanne-Goali Diaw im Aufbau mit dem Fehlpass direkt auf Schaub. Der Österreicher legt an der Strafraumgrenze quer für Schürpf. Dessen Schuss ist nicht sonderlich platziert, findet aber den Weg ins Tor.

+ Pause +

52. Minute – Tor Lausanne: Nach einem Eckball von Lausanne gewinnt Per-Egli Flo das Duell gegen Martin Frydek am zweiten Pfosten. Der Ball fällt in der Mitte Evann Guessand vor die Füsse, der zum Ausgleich trifft. Die Luzerner protestieren, dass es statt Eckball hätte Abstoss geben müssen, doch die Entscheidung des Schiedsrichters steht. Flo spielt den Ball vor dem Tor mit dem Arm, auch da greift der VAR nicht ein.

55. Minute: Nach einem Eckball für Luzern schiess zuerst Schürpf, Diaw im Lausanner Tor pariert. Der Nachschuss von Schulz geht dann weit über das Gehäuse.

57. Minute – Tor Lausanne: Erneut gibt der Aussenläufer Flo die Vorlage von der linken Seite. Diesmal verwertet Zekhnini in der Mitte aus kurzer Distanz. Da liess sich der FCL etwas gar einfach ausspielen.

65. Minute: Louis Schaub vergibt aus bester Position alleine vor dem Lausanne-Hüter. Schürpf mit der flachen Hereingabe, Sorgic lässt durch und der Österreicher steht ganz frei und muss eigentlich nur noch einschieben. Schaub schiesst halbhoch und Goalie Diaw lenkt zum Corner.

67. Minute: Zuerst prüft Stjepan Kukuruzovic Müller mit einem Freistoss. Im Anschluss wird ein Schuss von Bares fast von einem Lausanner ins Tor abgelenkt – Glück für die Luzerner.

81. Minute: Flo mit der Flanke, Turkes kommt zum Kopfball, platziert diesen aber zu wenig gut.

86. Minute: Turkes zieht alleine auf Müller los, vertändelt dann den Ball und vergibt so die Entscheidung für die Gastgeber.

Nachspielzeit: Schürpf mit einer Kopfballchance, knapp neben das Tor.

Lausanne-Sport - Luzern 2:1 (0:1)5 Zuschauer. - SR Piccolo.

Tore: 35. Schürpf (Schaub) 0:1. 52. Guessand (Flo) 1:1. 57. Zekhnini (Flo) 2:1.

Lausanne-Sport: Diaw; Boranijasevic, Monteiro, Nanizayamo (73. Loosli), Flo; Kukuruzovic, Barès (90. Trazié Thomas); Puertas; Zekhnini (79. Zohouri), Turkes, Guessand (90. Brazão).

Luzern: Müller; Sidler (71. Schwegler), Lucas (83. Emini), Knezevic, Frydek; Schulz; Ugrinic, Schulz, Schaub (70. Alounga); Tasar (62. Ndiaye), Schürpf; Sorgic.

Bemerkungen: Lausanne-Sport ohne Falk und Geissmann (beide verletzt). Luzern ohne Binous, Burch, Ndenge (alle verletzt). 8. Lattenschuss Schürpf. Verwarnungen: 24. Boranijasevic (Foul). 52. Müller (Reklamieren). 84. Emini (Foul).

Am Mittwochabend um 18:15 Uhr spielt der FCL seine letzte Partie im 2020. Zu Gast ist dann der FC Basel.