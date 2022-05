Fussball Galavorstellung: Der FCL gewinnt mit 4:0 gegen Servette und darf auf Rang 8 hoffen In einer hitzigen Partie mit vielen Gelben Karten gewinnt der FCL mit 4:0 gegen Servette. Ab der 71. Minute war Servette nur noch zu Zehnt.

In der Innenverteidigung ersetzt der polyvalente Marvin Schulz den gelbgesperrten Denis Simani. Für Schulz spielt Christian Gentner im Mittelfeld und übernimmt die Captainbinde von Marco Burch für das heutige Spiel.

38. Minute: Mohamed Dräger zieht von ausserhalb des Strafraums ab. Der ungenaue Schuss wird aber zu einem Pass für Asumah Abubakar. Dieser bleibt vor Frick eiskalt und schiebt zum 1:0 ein.

Asumah Abubakar erzielt eiskalt das Tor zum 1:0. Bild: Martin Meienberger / freshfocus (Luzern, 8. Mai 2022)

66. Minute: Ein wunderschöner Angriff. Filip Ugrinic erobert sich den Ball und tankt sich durch. Danach spielt er einen tollen Ball in den Lauf von Asumah Abubakar. Der Ghanaer hat die Coolness und spielt den Ball noch einmal Quer auf Dejan Sorgic. Torhüter Jeremy Frick ist dadurch umspielt und Sorgic muss nur noch einschieben.

Asumah Abubakar (links) und Dejan Sorgic jubeln nach dem 2:0. Bild: Philipp Schmidli / Keystone (Luzern, 8. Mai 2022)

82. Minute: Ein Zusammenspiel von zwei Einwechselspielern sorgt für das 3:0. Nikola Cumic setzt sich auf Rechts durch und spielt auf Ibrahima Ndiaye. Der Senegalese erzielt den dritten Treffer für Luzern.

86. Minute: Nun trifft Cumic auch noch selbst. Er lässt Torhüter Frick locker stehen und schiebt zum 4:0 ein.

11'596 Fans befinden sich an diesem Sonntag im Stadion. Sie sehen einen FCL, der von Anfang an mutig auf das Tor der Genfer spielt. Zu zwingenden Chancen kommen die Gastgeber aber nicht. Die Servettiens agieren währenddessen mit schnellen Gegenangriffen. Insbesondere den Bosnier Miroslav Stevanovic müssen die Luzerner gut im Auge behalten, er hat aktuell am meisten Assists in der Super League.

Es läuft bereits die 21. Minute als Marius Müller das erste Mal ernsthaft eingreifen muss. Gael Clichy spielt eine tolle Flanke auf Kastriot Imeri, dessen Schuss kann der grosse Deutsche gerade noch wegkratzen. Filip Ugrinic ist bisher der aktivste Spieler bei den Luzernern. In der 30. Minute setzt er beispielsweise Christian Gentner schön ein. Der Schuss des Captains ist aber zu harmlos, um Torhüter Jeremy Frick zu verunsichern.

In der 38. Minute kommt der FCL dank Dräger und Abubakar zu einem Tor. Dräger zieht von ausserhalb des Strafraums ab, der Schuss landet zwar nicht im Tor, wird aber zum Pass für Abubakar. Der Ghanaer im Dienste des FCL schiebt eiskalt zum 1:0 ein. Kurz vor dem Ende der ersten Halbzeit holt sich Marco Burch zudem noch eine berechtigte Gelbe Karte.

Wegen einem Einsteigen mit gestrecktem Bein von Ronny Rodelin erhitzen sich in der Nachspielzeit der ersten Hälfte beidseitig die Gemüter und es kommt zur Rudelbildung. Die Konsequenz: Gelbe Karten für die Genfer Rodelin und Sasso. Auch Dräger bekommt eine Gelbe Karte. Danach folgt der Pausenpfiff. Die Luzerner Führung zur Halbzeit ist zu diesem Zeitpunkt sicherlich nicht unverdient.

Campo and Abubakar freuen sich über die 1:0-Führung. Bild: Martin Meienberger / freshfocus (Luzern, 8. Mai 2022)

Auch in der zweiten Halbzeit starten die Luzerner stärker als die Grenats. In der 53. Minute tritt Imeri zum Freistoss an. Sein Geschoss prallt an die Latte, das war knapp. Der Lattentreffer ist der Auftakt zu einer Druckphase der Genfer. In der Folge kommt Servette zu mehreren gefährlichen Aktionen. Der FCL ist bemüht, das Spiel wieder zu beruhigen. Mario Frick bringt zudem Dejan Sorgic für Marko Kvasina.

Ugrinic zeigt eine starke Partie. Er erobert sich in der 66. Minute einen Ball und spielt dann einen tollen Pass in die Tiefe auf Abubakar. Dieser spielt quer auf Sorgic - 2:0 für Luzern. In der Folge staut sich bei den Grenats der Frust immer mehr an. Imeri holt sich innerhalb von zwei Minuten zwei gelbe Karten und muss mit Gelb-Rot raus. Die Servettiens agieren nur noch zu Zehnt.

In der 78. Minute verlässt Abubakar das Feld. Er erzielte ein Tor und steuerte einen Assist bei, eine tolle Partie von ihm. Für ihn kommt Ibrahima Ndiaye. Ein paar Minuten später kommen zudem noch Lorik Emini und Nikola Cumic auf den Platz. Für sie verlassen Campo und Gentner den Platz.

In der Schlussphase spielt Cumic stark auf. Zuerst legt er auf Ndiaye auf, dieser erzielt das 3:0. Das 4:0 erzielt Cumic einige Minuten später dann gleich selbst noch. Ein verdienter Sieg für den FCL.

Nikola Cumic (links) und Dejan Sorgic bejubeln das 4:0. Bild: Philipp Schmidli / Keystone (Luzern, 8. Mai 2022)

FC Luzern - Servette FC 4:0 FC Luzern Servette FC Schüsse 15 13 Schüsse aufs Tor 8 4 Torumrandung 0 1 Ballbesitz 54 % 46 % Eckbälle 4 2 Fouls 8 9 Offsides 3 1 Gelbe Karte 4 4 Rote Karte 0 1

Am kommenden Mittwoch trifft der FCL um 20.30 Uhr auswärts auf den FC Sion. Nach dem heutigen Sieg kann der FCL weiterhin auf Rang 8 hoffen. Hierzu muss man die Walliser aber schlagen.