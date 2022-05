Fussball Herber Schlag für den FCL: Filip Ugrinic wechselt zu YB Der Luzerner Führungsspieler Filip Ugrinic verlässt den FC Luzern und spielt zukünftig in Bern. Ugrinic hatte noch einen Vertrag bis 2024.

Filip Ugrinic verlässt den FC Luzern. Bild: Martin Meienberger / Freshfocus (Luzern, 29. Mai 2022)

Wie der Verein in einer Medienmitteilung schreibt, verlässt das Luzerner Eigengewächs Filip Ugrinic den FC Luzern und wird sich per sofort dem BSC Young Boys anschliessen. Ugrinic durchlief beim FCL die gesamte Nachwuchsabteilung, bevor er 2016 den Sprung in die 1. Mannschaft des FC Luzern schaffte. In der Zwischenzeit wurde Ugrinic zum absoluten Führungsspieler und hatte massgeblichen Anteil am Cupsieg der vergangenen Saison sowie am erfolgreichen Ligaerhalt.

In der Medienmitteilung des FCL wird Ugrinic wie folgt zitiert: «Es fällt mir schwer, meinen Klub zu verlassen, dennoch habe ich den Wunsch, den nächsten Schritt in meiner Karriere zu machen. Ich bin dem FCL dankbar für alles, was er mir in den vergangenen Jahren ermöglicht hat. Für mich war insbesondere auch wichtig, dass man eine Lösung findet, die für den FC Luzern gut ist und ich glaube, dies konnte man erreichen. Ich möchte mich bei allen Fans für die unglaubliche Unterstützung bedanken, die ich in den vergangenen Jahren erleben durfte – ich werde dies nie vergessen!»

Filip Ugrinic, flankiert von YB-Sportchef Steve von Bergen und Christoph Spycher, Delegierter der Verwaltungsrates. Bild: PD

Über die Transfersumme haben die beiden Vereine Stillschweigen vereinbart. Der Betrag dürfte jedoch über 3 Millionen Franken sein. (sfr)