Fussball «Ich fühle mich enorm wohl»: Mario Frick verlängert beim FC Luzern Der FC Luzern und Mario Frick setzen ein gemeinsames Zeichen und setzen auf Kontinuität. Der bis zum 30. Juni 2023 laufende Vertrag von Cheftrainer Mario Frick wird vorzeitig um ein Jahr verlängert.

Mario Frick verlängert vorzeitig beim FCL. Bild: Martin Meienberger / freshfocus

Der Lichtensteiner Mario Frick übernahm den FC Luzern im Hinblick auf die Rückrunde der Saison 2021/22 und konnte den zu diesem Zeitpunkt stark abstiegsgefährdeten FC Luzern mit einer starken zweiten Saisonhälfte schlussendlich noch in die Barrage führen. Nach einer miserablen Hinrunde mit elf Punkten aus 18 Spielen wurde unter Frick der direkte Ligaerhalt nur aufgrund des schlechteren Torverhältnisses verpasst. Punktemässig war man gemeinsam mit dem FC Basel gar die drittstärkste Mannschaft der Rückrunde. Frick ist einer der Hauptgründe, dass der FC Luzern für die Fans wieder attraktiv ist.

Am Ende konnte unter Mario Frick der Ligaerhalt in der Barrage gegen den FC Schaffhausen (2:2, 2:0) sichergestellt werden. Der Trainer passe mit seiner authentischen und positiven Art nicht nur ideal zum FC Luzern, sondern habe damit auch die Mannschaft aus einer schwierigen Phase herausgeführt und ihr eine klare und attraktive Spielweise einverleibt, teilte der Verein am Freitagnachmittag mit. Mit der vorzeitigen Vertragsverlängerung wolle man ein klares Zeichen setzen und die erfolgreiche Zusammenarbeit auch in den kommenden Jahren fortsetzen.

FCL-Sportchef Remo Meyer lässt sich wie folgt zitieren: «Mario Frick hat in einer schwierigen Situation gemeinsam mit seinem Staff und der Mannschaft hervorragende Arbeit geleistet. Gleichzeitig sind wir davon überzeugt, mit Mario den richtigen Trainer zu haben, um unsere Mannschaft mit attraktivem und ambitioniertem Fussball weiterentwickeln zu können.»

Auch Mario Frick zeigt sich in der Mitteilung zufrieden mit der Verlängerung seines Vertrages: «Es hat mich sehr gefreut, dass der Klub bereits jetzt auf mich zugekommen ist, um über eine Verlängerung der Zusammenarbeit zu sprechen. Dieses Vertrauen vonseiten des FC Luzern zeigt mir, dass ich gemeinsam mit meinem Staff und der Mannschaft auf dem richtigen Weg bin. Ich fühle mich beim FC Luzern, aber auch in der gesamten Region enorm wohl und entsprechend war für mich klar, dass einer Verlängerung des Vertrages nichts im Wege steht.» (sfr)