Fussball «Im Cup zählt für uns nur der Titel»: So plant der FCL die kommende Saison Präsident Stefan Wolf, Trainer Mario Frick und Sportchef Remo Meyer sprachen am Dienstagmorgen über die Saisonziele und die bisher getätigten Transfers. Im Vordergrund stand dabei die erfolgreiche Rückrunde.

Präsident Stefan Wolf (links) und Trainer Mario Frick. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus

Der FCL erlebte vergangene Saison eine Achterbahnfahrt mit Höhen und Tiefen: Erst schlechteste Hinrundenmannschaft, dann in der Rückrunde punktemässig drittbestes Team und zuletzt die knappe Rettung via Barrage. Dementsprechend tief wird an der traditionellen Saisoneröffnungspressekonferenz wenige Tage vor dem Start gegen den FC Zürich gestapelt.

Klar ist: Es soll an die letzten paar Monate angeknüpft werden. «Unser Ziel ist es, den seit Januar eingeschlagenen Weg weiterzugehen», sagt Präsident Stefan Wolf. Dabei gehe es darum, «attraktiven, leidenschaftlichen und authentischen Fussball zu spielen».

Es sei denn auch das Hauptziel gewesen, das Gerüst der Mannschaft zusammenzuhalten, wie Sportchef Remo Meyer festhält. Gleichzeitig sei es darum gegangen, das Kader leicht zu reduzieren – Meyer spricht Spieler wie Alounga und Izmirlioglu an, die in der Challenge League mehr Spielzeit erhalten sollen.

Bei den Zugängen stand derweil der slowakische Mittelfeldspieler Jakub Kadák im Vordergrund, dessen Verpflichtung am heutigen Dienstagmorgen bekanntgegeben wurde.

Gemäss Meyer habe man sich «extrem» um den 21-Jährigen bemüht, der «sicherlich mehrere Optionen auf dem Markt hatte». Gleichzeitig sei die Kaderplanung noch nicht ganz abgeschlossen – es dürfte also noch spannend bleiben.

Bereits jetzt aber wolle sich jeder aufdrängen, wie Trainer Mario Frick sagt: «Die Mannschaft ist extrem hungrig. Man spürt die Euphorie, dass der Druck nach der Barrage weg ist.»

Konkrete Saisonziele will man beim FCL wiederum keine nennen. Anders sei das im Cup, wo der FCL zuletzt überzeugen konnte. «Im Cup zählt für uns nur der Titel», so Meyer.

