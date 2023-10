Fussball «Zu viel Hype um den ersten Platz»: Der FCL kassiert im ausverkauften Stadion eine deutliche Klatsche gegen den FCZ In der gut gefüllten Swissporarena kam es am Sonntag zwischen dem FC Luzern und dem FC Zürich zum Duell um die Tabellenspitze. Dabei konnten die Zürcher den Kampf deutlich für sich entscheiden: Am Ende steht es 4:1 für die Gäste.

Im Vergleich zum Spiel gegen den FC Basel sitzt Teddy Okou heute auf der Bank. Ebenfalls nicht von Beginn an startet Laris Villiger. Neu in der Startelf stehen wiederum Asumah Abubakar und Jakub Kadak.

Verletzt fehlen Kemal Ademi, Iwan Hegglin, Luca Jaquez, Thibault Klidke, Leny Meyer und Kevin Spadanuda. Ebenfalls abwesend sind Luuk Breedijk, Diego Heller und Nathan Wicht.

15. Minute: Jonathan Okita tritt zum Eckball an. Der Ball fliegt wunderbar in Richtung Zentrum, wo Ismajl Beka das Luftduell gegen Nikola Katic verliert. Dieser trifft per Kopf zum 1:0 für die Gäste.

54. Minute: Nach einem Foul von Pius Dorn kommt es gefährlich nahe am Strafraum zu einem Freistoss. Antonio Marchesano fackelt nicht lange und spediert den Ball direkt ins Netz, während Loretz daneben greift.

66. Minute: Der bedrängte Pius Dorn spielt den Ball durch die Beine von Nicolas Haas – kein Glanzmoment für den FCL. Es folgt ein Abstoss, bei dem der ebenfalls früh attackierte Loretz den Ball direkt auf FCZ-Spieler Daniel Afriyie spielt. Der köpft dankbar weiter auf Marchesano, welcher das 3:0 erzielt. Dieses wird nach einem kurzen VAR-Check wegen Offside freigegeben.

86. Minute: Schon wieder muss Loretz hinter sich greifen. Armstrong Oko-Flex gelingt nach seiner Einwechslung sein erstes Tor in der Liga. Zwar scheitert er im ersten Moment in der Drehung an Pius Dorn, doch im zweiten Versuch gelingt der Schuss. Es steht nun 4:0 für die Gäste.

90. Minute: Der Ehrentreffer fällt doch noch. Lars Villiger das 1:4 für die Luzerner.

Kommt es an diesem Sonntag zum langersehnten Erfolg? Mit einem Sieg gegen den FCZ könnte der FC Luzern zum ersten Mal seit Oktober 2011 als alleiniger Leader die Tabellenspitze erobern. Einen Triumph hat der FC Luzern zumindest schon vor Anpfiff sicher: Das Stadion ist erstmals seit der Barrage gegen Schaffhausen ausverkauft.

Diesmal gestaltet sich die Ausgangslage allerdings deutlich anders als damals. Der erste Eckball der Partie gehört denn auch sogleich den Hausherren, nachdem ein Schuss von Martin Frydek in der siebten Spielminute abgelenkt wurde und knapp über das Tor rauscht. Nach einer ausgeglichenen Startviertelstunde sind es aber die Zürcher, die erstmals jubeln dürfen. Dank einer Ecke fällt das 1:0 für die Gäste.

Die Zürcher feiern ihren Treffer, während die Luzerner das Nachsehen haben. Bild: Urs Flüeler/Keystone

Nur wenig später müssen die Luzerner erneut zittern. Das hohe FCZ-Pressing zeigt Wirkung, Frydek patzt, Antonio Marchesano vernascht den Rest der Abwehr und schon setzt Jonathan Okita zum Seitenfallrückzieher an. Beinahe mirakulös lenkt Pascal Loretz hier den Ball an die Latte. Auch in der 32. Spielminute ist es erneut Okita, der Torluft schnuppert. Diesmal segelt der Ball aber über das Tor, ohne dass Loretz eingreifen muss.

Luftballett? FCZ-Spieler Jonathan Okita gegen Denis Simani (links). Bild: Urs Flüeler/Keystone

Trotzdem hat Yanick Brecher auf der gegenüberliegenden Seite deutlich weniger zu tun als das FCL-Talent. Noch wartet der FCL auf eine glasklare Torchance. Erst in der 42. Minute rennt Asumah Abubakar nach einem weiten Ball von Pius Dorn unbedrängt aufs Tor, bevor er doch noch von Lindrit Kamberi ausgebremst wird. Somit bleibt es bei der 1:0-Führung für die Gäste.

Nach der Pause setzt der FCL in Form von Pius Dorn bereits nach wenigen Sekunden ein Ausrufezeichen. Allerdings steht am linken Pfosten keiner bereit – der Ball rollt nach der Hereingabe am Tor vorbei. Geschickter stellen sich die Zürcher an. Luzern hat zwar deutlich mehr Ballbesitz, doch bei Standardsituationen ist der FCZ bereit: Per Freistoss fällt der zweite Treffer für die Gäste in der 54. Spielminute.

Luzerns Pius Dorn (Mitte) rennt Ricardo Conceicao (links) davon. Bild: Urs Flüeler/Keystone

Trainer Mario Frick reagiert darauf mit der Einwechslung von Teddy Okou und Lars Villiger. Den Platz verlassen haben Jakub Kadak und Nicky Beloko. Knapp dreissig Minuten vor Schluss hätte eine Ecke den FCL beinahe wieder ins Spiel gebracht – doch Denis Simani trifft per Kopf nur am Tor vorbei. Eine Reihe von Patzern führt derweil dazu, dass nur wenig später auch schon das 3:0 für die Zürcher steht.

FCL-Anführer Max Meyer muss zusammen mit Goalie Pascal Loretz (im Hintergrund) einen frühen Rückstand hinnehmen. Bild: Martin Meienberger /Freshfocus

Luzern gibt seinerseits zwar nicht auf, doch ein Tor will an diesem Sonntag wohl einfach nicht gelingen. Auch Lars Villiger kann aus der Drehung an der Strafraumgrenze zwanzig Minuten vor Schluss nicht reüssieren. Nun kommen Sofyan Chader für Abubakar und Noah Rupp für Max Meyer. Helfen tut dies kaum: Stattdessen fällt in der 86. Minute ausgerechnet noch das 0:4. Erst knapp vor Abpfiff erzielt Lars Villiger den ersten und letzten Treffer für die Luzerner.

Damit gelingt dem FCL bereits wie in Basel nicht die Übernahme der Tabellenspitze – der gut gefüllte Hexenkessel ist da wohl nur ein schwaches Trostpflaster.

Ardon Jashari (Mitte) und seine Mitspieler sind nach Abpfiff mehr als nur bedient. Bild: Urs Flüeler/Keystone

«Wir sind hoch geflogen und wurden nun wieder geerdet.»

«Der FCZ ist ein absoluter Meisterfall. Du weisst schon vorher: Es kommt eine brutale Energie und Effizienz auf dich zu.»

«Es gab zu viel Hype um den ersten Platz und Pascal Loretz. Wir müssen ihn schützen und werden ihm alle Unterstützung geben, die er nun braucht.»

«Es tut sehr gut zu wissen, dass die Fans immer hinter uns stehen. Auch dann, wenn wir verlieren.»

Video: PilatusToday

«Pascal Loretz hat uns diese Saison schon so oft gerettet mit seinen tollen Paraden. Er ist ein junger Spieler und so etwas kann passieren. Wir gewinnen zusammen und wir verlieren zusammen.»

«Solche Tage hat man manchmal. Man muss diese aber schnell abhaken.»

Video: PilatusToday

Luzern – Zürich 1:4 (0:1)

Swisspor-Arena. – 15’500 Zuschauende (ausverkauft). – SR Cibelli.

Tore: 15. Katic (Corner Okita) 0:1. 54. Marchesano (Freistoss) 0:2. 66. Marchesano (Afriyie) 0:3. 86. Oko-Flex (Rohner) 0:4. 90. Villiger (Chader) 1:4).

Luzern: Loretz; Dorn, Simani, Beka, Frydek; Jashari; Haas, Beloko (56. Villiger); Kadak (56. Okou); Abubakar (70. Chader), Max Meyer (83. Rupp).

Zürich: Brecher; Kamberi, Katic, Daprelà; Boranijasevic (87. , Conde), Mathew, Rodrigo Conceiçao; Marchesano (76. Rohner), Afriyie (92. Santini), Okita (76. Oko-Flex).

Bemerkungen: Luzern ohne Ademi, Hegglin, Jaquez, Klidjé, Leny Meyer und Spadanuda (alle verletzt). Zürich ohne Guerrero und Krasniqi (beide verletzt). – Verwarnungen: 30. Kamberi, 35. Kadak, 61. Jashari, 82. Simani (alle Foul), 92. Afriyie (Zeitspiel).

Für den FC Luzern geht es in einer Woche in die Westschweiz. Dort spielt das Team von Mario Frick gegen Lausanne-Sport. Anpfiff ist dort um 16.30 Uhr.