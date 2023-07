Fussball Dank Villiger-Doppelpack gewinnt der FCL mit 2:1 gegen Stade Lausanne-Ouchy – auch Jashari kommt zum Einsatz Lars Villiger kann sich im Spiel gegen die Waadtländer mit zwei Toren auszeichnen. Beim zweiten Treffer liefert Ardon Jashari den Assist.

Mario Frick lässt beinahe die gleiche Elf wie beim Sieg gegen Djurgarden spielen. Dario Ulrich rückt für Severin Ottiger in die Startaufstellung. Pius Dorn übernimmt dabei Aussenverteidigerrolle von Ottiger. Siegtorschütze Jakub Kadak spielt für Teddy Okou. Erwähnenswert: Ardon Jashari ist wieder im Kader und vorerst auf der Bank.

50. Minute: Nach einer wunderbaren Einzelleistung spielt Captain Max Meyer quer zu Lars Villiger. Der junge Sinser versenkt aus wenigen Meter den Ball im Tor.

Lars Villiger jubelt mit Ardon Jashari und Pius Dorn über seinen Treffer. Bild: Philipp Schmidli / KEYSTONE (Luzern, 30. 7. 2023)

82. Minute: Severin Ottiger kann den Ball nicht klären und Ismajl Beka greift zu spät ein. Elies Mahmoud profitiert und erzielt das 1:1

85. Minute: Nach Vorarbeit von Ardon Jashari schlenzt Lars Villiger den Ball herrlich ins Eck. Ein toller Treffer.

Die 11'120 Fans auf der Allmend sehen an diesem Sonntagnachmittag einen spielbestimmenden FCL. Gleich von Beginn an kommt Lausanne-Ouchy kaum aus der eigenen Platzhälfte. Nur Tore fehlen in der Startphase, die beste Chance dazu hatte Beloko nach knapp zehn Minuten.

In der ersten Hälfte kontrollieren die Luzerner die Partie, einzig Tore bleiben eine Mangelware. Die Waadtländer konzentrieren sich ihrerseits auf das Konter-Spiel. Die beste Chance hat SLO in der 35. Minute, FCL-Goalie Loretz kann sich aber mit einer Parade auszeichnen. Ein Ausrufezeichen setzt Beloko in der 42. Minute mit einem Knaller an die Latte. Da hat nicht viel für den Führungstreffer gefehlt.

Max Meyer und die restlichen Luzerner kontrollieren das Spiel in der ersten Hälfte. Bild: Philipp Schmidli / KEYSTONE (Luzern, 30. 7. 2023)

Zu Beginn der zweiten Halbzeit bringt Frick zwei neue Spieler: Ademi wird durch Villiger ersetzt. Der zweite Wechsel hat es dann aber in sich: Ardon Jashari kehrt nach längerer Abwesenheit vom Team zurück aufs Feld. Er ersetzt Spadanuda. Es scheint also so, als ob sich Jashari und der Verein wieder gefunden haben. Spielerisch ist Jashari definitiv eine Verstärkung für das FCL-Kollektiv.

Mario Frick umarmt Ardon Jashari vor dessen Einwechslung. Bild: Philipp Schmidli / KEYSTONE (Luzern, 30. 7. 2023)

Auf dem Platz besticht aber zuerst der andere eingewechselte Spieler: Nach wunderbarer Vorarbeit von Meyer erzielt Villiger sein erstes Saisontor. Der FCL spielt in der zweiten Halbzeit gleich weiter wie in der ersten Hälfte und kontrolliert das Spiel. In der 63. Minute betritt auch noch der ehemalige SLO-Spieler Okou den Platz. Er ersetzt Dario Ulrich.

Im Vergleich zu ersten Halbzeit haben die Luzerner noch einmal ein bisschen draufgelegt. Bei einem Schuss vom eingewechselten Okou muss sich Lausanne-Goalie Da Silva sehr lang machen. Beinahe hätte der Franzose gegen seine ehemaligen Teamkollegen getroffen.

Lars Villiger erzielt zwei Treffer gegen Stade Lausanne-Ouchy. Bild: Philipp Schmidli / KEYSTONE (Luzern, 30. 7. 2023)

Für Kadak ist in der 68. Minute dann auch Feierabend. Severin Ottiger kommt noch zu einem Teileinsatz. Die fünf mitgereisten Fans aus Lausanne haben in der 82. Minute dann aber Grund zum Jubeln: Nach einem Fehler von Ottiger erzielt Mahmoud den Ausgleichstreffer. Es geht Schlag auf Schlag in der Schlussphase: Nur kurz nach dem Ausgleichstreffer erzielt Lausanne beinahe den Führungstreffer. Auf der Gegenseite ist es aber Villiger, der seinen zweiten Treffer erzielt - nach Assist von Jashari.

In der Nachspielzeit kommt es noch schlimmer für die Gäste: Mahmoud, der zuvor noch den Treffer erzielte, wird nach VAR-Konsultation von Schiedsrichter Luca Piccolo mit direkter roter Karte vom Platz gestellt. Er soll seinen Gegenspieler angespuckt haben.

Nach der Partie gibt es auch zwischen den Fans und Jashari eine Versöhnung. Lautstark skandieren die Luzerner Anhänger seinen Namen. An seinem 21. Geburtstag scheint es zwischen Luzern und Jashari vorerst wieder zu stimmen.

Ardon Jashari bedankt sich bei den Luzerner Fans nach dem Spiel. Bild: Philipp Schmidli / KEYSTONE (Luzern, 30. 7. 2023)

«Ardon Jashari kam am Samstag zu mir und sagte er fühlt sich mental Bereit. Er ist noch nicht ganz so fit, aber er hatte einen positiven Einfluss auf unser Spiel.»

«Es war heute ein schwieriges Geduldsspiel an einem heissen Sonntagnachmittag. »

Pascal Loretz nach dem Spiel Video: PilatusToday

Luzern – Lausanne-Ouchy 2:1 (0:0)

Swisspor-Arena. – 11 120 Zuschauende. –SR Piccolo.

Tore: 50. Villiger (Meyer) 1:0. 82. Mahmoud 1:1. 85. Villiger (Jashari) 2:1.

Luzern: Loretz; Dorn, Burch, Beka, Frydek; Kadak (68. Ottiger), Beloko; Ulrich (63. Okou), Meyer, Spadanuda (46. Jashari); Ademi (46. Villiger).

Stade Lausanne-Ouchy: Da Silva; Obexer, Pos, Hajrulahu (46. Kadima), Gassama (66. Maroufi); Bamba, Qarri, Hamdiu; Abdallah (62. Garcia), Hadji (62. Danho), Mulaj (80. Mahmoud).

Bemerkungen: Luzern ohne Chader und Klidjé (beide verletzt). Ouchy ohne Ajdini, Akichi, Bayard und Tsoungi (alle verletzt).

42. Lattenschuss Beloko. 93. Rote Karte Mahmoud (Unsportlichkeit). Verwarnungen: 26. Hamdiu, 30. Kadak, 39. Obexer, 79. Maroufi, 80. Beka, 83. Mahmoud, 88. Danho (Fouls).

Das nächste Heimspiel gibt es bereits am Donnerstag. Der FCL empfängt auf der Allmend die Schweden von Djurgardens IF für das Rückspiel der Conference-League-Quali. Hier gibt es noch Tickets für das Spiel zu gewinnen.