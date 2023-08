Fussball Nach Spielunterbruch und Penalty: Der FCL und Meister YB trennen sich 1:1 Nach einer wahrlich stürmischen Partie trennen sich der FCL und YB mit 1:1. Dies nach einem Penalty von Jakub Kadak und einem zwischenzeitlichen Spielunterbruch wegen Hagel.

Nach dem Spiel gegen die Schotten des Hibernian FC geht es für Marco Burch, Kevin Spadanuda, Max Meyer, Teddy Okou und Kemal Ademi auf die Bank. Von Beginn weg starten derweil Lars Villiger und Severin Ottiger. Dazu gesellen sich Luca Jaquez, Denis Simani und Jakub Kadak.

Thibault Klidjé fällt verletzt aus, abwesend sind zudem Asumah Abubakar, Luuk Breedijk, Iwan Hegglin, Diego Heller, Noah Rupp, Nathan Wicht und Mauricio Willimann.

38. Minute: YB-Spieler Saidy Janko mit einem Aussetzer: Sein Rückpass in Richtung Tor ist die perfekte Vorlage für Jakub Kadak. Noch bevor dieser aber zum Abschluss kommt, reisst ihn YB-Goalie Anthony Racioppi von den Füssen. Den darauffolgenden Elfmeter verwandelt Kadak gleich selbst – es steht 1:0 für die Hausherren.

90. Minute: Nach einem Eckball von Kastriot Imeri trifft Loris Benito per Kopf zum Ausgleich.

Von der grossen Bühne in der Conference-League-Qualifikation wird der FCL in der heimischen Liga zurück auf den Boden der Tatsachen geholt. Die Landung war keineswegs sanft: Nicht weniger als eine 1:3-Niederlage muss das Team von Mario Frick gegen den Hibernian FC aus Schottland verkraften.

Ardon Jashari (links) im Duell mit YB-Spieler Lukasz Lakomy. Bild: Urs Flüeler/ Keystone

Davon ist gegen YB allerdings kaum etwas zu spüren. Mit durchrotierter Mannschaft gehört der erste Schuss aufs gegnerische Tor gleich den Luzernern. Die Startviertelstunde gestaltet sich intensiv und macht wohl nicht nur den mitgereisten YB-Fans und den FCL-Fans in der Kurve Spass. Beide zeigen Spruchbänder und sprechen sich gegen den Einsatz von Gummischrot aus.

Das Protest-Banner der FCL-Fans. Bild: Claudio De Capitani /Freshfocus

Auf dem Platz geht es ebenfalls hitzig weiter. Während klare Torchancen fehlen, regnet es auf beiden Seiten gelbe Karten. So etwa in der 35. Minute, als Filip Ugrinic und Ismajl Beka aneinander geraten. Mögliche Angriffe aufs Tor werden derweil zumeist bereits im Keim erstickt. Zu eng sind die Räume für die Luzerner. So muss es dann ein Penalty richten: Jakub Kadak trifft in der 38. Spielminute zum 1:0 für die Gastgeber. Es bleibt das einzige Highlight der ersten Spielhälfte.

Die Mannschaft bejubelt den Treffer von Jakub Kadak. Bild: Martin Meienberger /Freshfocus

Nach der Pause wollen es die Luzerner wissen. Marco Burch kommt für Beka und Ardon Jashari spielt gleich nach Wiederanpfiff einen wunderbaren Pass in die Tiefe auf Lars Villiger. Dieser wird aber von Mohamed Ali Camara gestoppt und bleibt liegen.

YB wirkt derweil weiter ideenlos. Luzern verwaltet die knappe Führung souverän und wird von den Fans nach vorne gepeitscht. So scheitert Beloko nach knapp sechzig Minuten aus spitzem Winkel etwa alleine an Racioppi. Zwanzig Minuten vor Spielschluss kommen schliesslich Kemal Ademi und Kevin Spadanuda für Pius Dorn und Lars Villiger. Dazu setzt der Regen ein und der Wind wirbelt gleich mehrere Gegenstände aufs Spielfeld.

Das Wetter sorgt auch für Aufwind bei YB: In der 74. Spielminute muss FCL-Goalie Pascal Loretz einen Schuss aus der Distanz von Kastriot Imeri parieren. Es ist die beste Chance von YB bisher – doch auch sie wird nicht vom Erfolg gekrönt. Stürmisch geht es derweil auch wettertechnisch weiter. So hagelt es zu allem Übel auch noch, woraufhin das Spiel zwischenzeitlich unterbrochen werden muss. Nach der zusätzlichen Pause macht YB weiter Druck und trifft schliesslich nach einer Ecke zum 1:1.

Jean-Pierre Nsame (YB) und Ardon Jashari (rechts, Luzern) bringen sich vor Hagel in Sicherheit. Bild: Claudio De Capitani /Freshfocus

Es bleibt das letzte Tor der wahrlich stürmischen Partie. Somit gelingt den Luzernern wie bereits seit 2020 kein Sieg gegen YB. Immerhin: Auch der Hibernian FC konnte nicht wie erhofft punkten – und musste sogar eine Niederlage hinnehmen.

Luzern – Luzern 1:1 (1:0) Swissporarena. – 13 650 Zuschauende. – SR Cibelli. Tore: 38. Kadak (Foulpenalty) 1:0. 91. Benito (Imeri) 1:1. Luzern: Loretz; Jaquez, Simani, Beka (46. Burch); Ottiger, Dorn (71. Spadanuda), Jashari, Beloko, Frydek; Kadak (78. Max Meyer); Villiger (71. Ademi). YB: Racioppi; Janko (76. Blum), Camara, Amenda, Benito; Chaiwa (76. Nsame); Ugrinic, Lakomy (66.Imeri), Monteiro (46. Males); Ganvoula, Itten (66. Elia). Bemerkungen: Luzern Klidjé (verletzt). YB ohne Rieder, Niasse und Garcia (alle verletzt). Verwarnungen: 26. Monteiro (Foul), 35. Beka, Simani, Ugrinic, Itten (Unsportlichkeiten), 37. Racioppi (Foul), 44. Chaiwa (Foul).

Für den FCL geht es sofort wieder weiter: Am Donnerstag folgt das Heimspiel in der Conference-League-Qualifikation gegen den Hibernian FC. Anpfiff ist dann um 20.45 Uhr. Danach geht es am 20. August im Cup los gegen den FC Winkeln (Anpfiff 14 Uhr) aus der Ostschweiz.