Fussball Luca Jaquez gerade nur FCL-Bankdrücker – doch Frick vergleicht ihn mit Akanji Eigentlich hätte 2023 sein Jahr werden sollen. Bis jetzt ist der 19-jährige Luca Jaquez beim FC Luzern nur auf der Bank gesessen. Der Innenverteidiger muss auf seine Chance warten.

Luca Jaquez hat seit dem Trainingslager in Marbella, wo er in zwei Testpartien gegen Mainz und Bochum eingesetzt wurde, nicht mehr gespielt. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Marbella, 6. Januar 2023)

Selbst der Samichlaus, der sich als FCL-Insider ausgab, hatte an einer Feier in der Swisspor-Arena von Luca Jaquez geschwärmt: Der 19-Jährige sei das nächste grosse Luzerner Talent, bald werde der Innenverteidiger in der Startelf von Mario Frick gesetzt sein.

Jaquez ist ein ruhiger Zeitgenosse, der Sohn einer Luzernerin und eines Dominikaners spuckt keine grossen Töne. Nur die Rückennummer hat er auf die Rückrunde hin gewechselt. Von der 71 trennte er sich, krallte sich die Nummer 4, welche der zurückgetretene langjährige Bundesliga-Profi Christian Gentner zurückgelassen hatte. Beim Cupsieg 2021 trug Stefan Knezevic die Vier. Das FCL-Eigengewächs ist wie Jaquez Innenverteidiger, spielt seit zwei Jahren in Belgien bei Charleroi.

Simani droht achte Verwarnung und zweite Sperre

Wie anfangs «Kneze» muss der Stadtluzerner Jaquez Geduld aufbringen, um den Durchbruch zu schaffen. Überraschend hat der 23-jährige Ismajl Beka bis jetzt alle drei Ligaspiele und die Cuppartie in Thun bestritten. Anstelle des inzwischen verletzten Marco Burch bildet neu Denis Simani mit Beka die zentrale Abwehr.

Simani kassierte am Sonntag beim 1:1-Remis gegen YB die siebte Verwarnung. Noch eine gelbe Karte und der Routinier ist erneut gesperrt. Das könnte die Chance von Jaquez sein. Über diesen hat FCL-Trainer Mario Frick kürzlich gesagt: «Er erinnert mich an Manuel Akanji.» Einen besseren Verteidiger als den Profi von Manchester City hat die Schweiz nicht. Frick will Jaquez nicht verheizen, er wartet, bis dieser parat ist. «Luca bringt sonst alles mit.»