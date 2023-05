Fussball Luzern verspielt Führung komplett: Im Duell um den zweiten Tabellenplatz reicht es nur zum 2:2 gegen Lugano Im Duell auf der Allmend hatte Luzern mit einer Pausenführung von 2:0 lange Zeit die besseren Karten – letztendlich müssen sich die Gastgeber aber mit einem Punkt begnügen.

Gegen Ende der Woche gab es einmal mehr bittere News für den FCL: Goalgetter Dejan Sorgic muss die Saison vorzeitig beenden. Schuld ist ein doppelter Rippenbruch. Ebenfalls verletzt fehlen Meyer, Campo, Emini, Kadak, Klidjé und Toggenbruger. Mittelfeldmann Nicky Beloko ist gesperrt, ebenfalls abwesend sind Alabi, Heller, Loretz und Willimann.

Nach abgesessener Sperre zurück sind derweil Marco Burch und Max Meyer. Als Mittelstürmer beginnt wie in Bern Lars Villiger.

27. Minute: Der erste Eckball für die Luzerner ist gleich ein Vollerfolg: Frydek führt aus, wobei Ottiger beinahe per Kopf einnickt. Allerdings hat Saipi sein Bein noch im Spiel – letztendlich ist es Ismajl Beka, der mitten im Gewühl doch noch für die Luzerner einschieben kann. Für ihn ist es sein erstes Tor in der Super League.

Ismajl Beka jubelt über sein erstes Tor in der Super League. Bild: Martin Meienberger / Freshfocus (Luzern, 7. 5. 2023)

36. Minute: Wenig später steht es auch schon 2:0 für den FCL. Die Luzerner mischen die Verteidigung der Luganesi durch: Pius Dorn legt am Rande des Sechzehners für Max Meyer auf, dieser lässt Saipi keine Chance.

52. Minute: Die Gäste aus dem Tessin geben nicht klein bei. Zan Celar stürmt nach einem Pass in die Tiefe von Macek völlig alleine auf das Tor der Luzerner zu und erzielt so Anschlusstreffer.

Zan Celar, links, und Renato Steffen erzielen für Lugano das 1:2 und das 2:2. Bild: Philipp Schmidli / Keystone (Luzern, 7. 5. 2023)

74. Minute: Renato Steffen trifft nach einem nicht gewerteten Tor des FC Lugano aus kurzer Distanz doch noch zum 2:2. Dies nach einer Vorlage von Valenzuela.

Zu Beginn des Spiels gibt es eine Choreo der FCL-Fans: «Gross wersch nor wenn am Ball bliibsch.» Bild: Marc Schumacher / Freshfocus (Luzern, 7. 5. 2023)

Wegweisendes Spiel für den FC Luzern: Gegen Lugano geht es um nicht weniger als den zweiten Tabellenplatz. Die Tessiner sichern sich dabei die erste Ecke der Partie, die schnell Fahrt aufnimmt. Eine gute Chance erspielen sich die Luzerner bereits in der 8. Minute mit einem Pass von Schürpf auf Dorn. Sein Schuss wird allerdings abgeblockt. Zu Ende der ersten Viertelstunde sind es die hoch stehenden Luganesi, die mit 60 Prozent die Hoheit über den Ballbesitz haben – ohne diesen aber entsprechend zu verwerten.

Schliesslich ist es eine Standardsituation, die auf der anderen Seite zum Torerfolg führt: Nach einer Ecke von Frydek erzielt Beka seinen ersten Treffer in der Super League. Dieser beflügelt die Luzerner entsprechend – so kommt Dorn in der 33. Minute zur nächsten Chance, bei der nur Lugano-Goalie Saipi retten kann. Nicht einmal zehn Minuten später scheppert es hinter ihm allerdings schon wieder: Diesmal heisst der Torschütze Meyer. Erst kurz vor der Pause melden sich die Gäste aus Lugano schliesslich wieder in Form von Valenzuela zurück. Dieser trifft aber nicht optimal, womit es zur Pause nach wie vor 2:0 steht.

Lugano dreht komplett auf

Das Spiel geht nach dem Pausentee weiter, so wie es geendet hat. Nur wenige Sekunden nach Wiederanpfiff muss Müller nach einem Schuss von Steffen einschreiten, der bereits in der ersten Halbzeit zu den gefährlicheren Luganesi gehörte. Der Ball prallt von seinen Händen ab, Celar lauert am Pfosten, scheitert aber an sich selbst. Anders sieht es in der 52. Minute aus: Nach einem Pass in die Schnittstelle zwischen Burch und Beka verwandelt der Slowene eiskalt.

Lugano dominiert das Spiel in der zweiten Halbzeit. Bild: Philipp Schmidli / Keystone (Luzern, 7. 5. 2023)

Knapp zwanzig Minuten vor Spielende gibt es dann eine kurze Rudelbildung: Vor einem Eckball moniert Hajrizi, gestossen worden zu sein. Schiri Wolfensberger sieht dies aber anders. Kaum wird der Eckball tatsächlich durchgeführt, trifft Amoura denn auch. Nun hat Wolfensberger allerdings ein Stossen gesehen – diesmal vonseiten der Gäste. Es steht also nach wie vor 2:1. Dies aber nicht lange. So trifft Steffen in der 74. Minute für die Tessiner. Die Luzerner geraten nun mächtig unter Druck – und in Gefahr, die Führung zu verlieren. Gleich zwei gelbe Karten kassieren die Gastgeber innerhalb weniger Minuten.

Sportlich gesehen wirken die Luzerner allerdings weitestgehend ungefährlich – zumindest für den Gegner. Denn dieser kommt aufgrund heikler FCL-Aktionen kurz vor Schluss beinahe noch zum Führungstreffer. Es bleibt aber letztendlich beim 2:2 – und beim dritten Tabellenplatz für die Luzerner.

Grosse Enttäuschung bei Lars Villiger und dem FCL nach dem Spiel. Bild: Marc Schumacher / Freshfocus (Luzern, 7. 5. 2023)

«Eigentlich müsste Lugano den Match gewinnen. Der Tank war leer. Für uns ist es ein guter Punkt.»

«Was in Lugano entsteht ist aussergewöhnlich. Ich kann mich nicht erinnern, das wir je so dominiert wurden wie in der zweiten Halbzeit. Das war ein komplett anderes Bild.»

FCL-Trainer Mario Frick. Quelle: PilatusToday

Captain Ardon Jashari. Quelle: PilatusToday

Pascal Schürpf. Quelle: PilatusToday

+++ folgen +++

Luzern – Lugano 2:2 (2:0)

Swisspor-Arena. – 14358 Zuschauende. – SR Wolfensberger.

Tore: 27. Beka (Ottiger) 1:0. 36. Max Meyer (Dräger) 2:0. 52. Celar (Macek) 2:1. 74. Steffen (Valenzuela) 2:2.

Luzern: Müller; Ottiger, Burch, Beka, Frydek; Dorn, Jashari; Dräger (61. Diambou), Max Meyer (88. Chader), Schürpf (88. Breedijk); Villiger (61. Abubakar).

Lugano: Saipi; Doumbia, Hajrizi, Arigoni; Bislimi (82. Facchinetti); Espinoza (46. Mahmoud), Macek, Aliseda (61. Amoura), Valenzuela; Steffen, Celar (89. Angstmann).

Bemerkungen: Luzern ohne Beloko (gesperrt), Campo, Emini, Kadak, Klidjé, Leny Meyer, Sorgic und Toggenburger (alle verletzt). Lugano ohne Sabbatini (gesperrt), Babic, Bottani, Daprelà, Hajdari, Mahou und Mai (alle verletzt). – 66. Schürpf Kopfball an die Latte. 70. Kopfball Amoura zum 2:2 aberkannt aufgrund des vorherigen Fouls von Celar. – Verwarnungen: 23. Hajrizi, 31. Doumbia, 60. Villiger (alle Foul), 78. Valenzuela (Reklamieren), 82. Beka, 84. Abubakar, 92. Steffen (alle Foul).

Für den FCL geht es nächste Woche nach Zürich: Dort treffen die Luzerner um 18 Uhr auf GC. Die Grasshopper sitzen derzeit in der unteren Tabellenhälfte.