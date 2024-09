Fussball Marius Müller über seine Erinnerungen ans Cup-Aus des FCL in Thun – und sein prächtiger Start auf Schalke Der FC Luzern muss am Samstag (18.30 Uhr) wie schon Ende Januar beim FC Thun antreten. Die Erinnerungen ans Cup-Aus sind bitter. Hinterher war es für die Goalies Marius Müller und Pascal Loretz der Ausgangspunkt für neue Herausforderungen.

Seit dieser Saison ein sicherer Rückhalt für den FC Schalke 04: der Ex-Luzerner Marius Müller. Bild: Jürgen Kessler/Keystone/DPA (Wiesbaden, 2. 9. 2023)

Marius Müller parierte den Abschluss mit einer mirakulösen Parade, gegen den zweiten Versuch von Miguel Castroman war er dann machtlos – weil er verletzt auf dem Thuner Kunstrasen lag. Die Landung auf die Schulter tat weh. Challenge-League-Klub FC Thun erzielte den 1:1-Ausgleich, während die Nummer 1 des FC Luzern nicht mehr weiterspielen konnte.

Für Müller stand für den Rest des Cup-Achtelfinals Vaso Vasic zwischen den Pfosten. Der Ersatzkeeper musste sich in der Folge von Dimitri Oberlin bezwingen lassen, worauf Sofyan Chader sofort mit dem 2:2-Ausgleich antwortete. Das erste FCL-Tor hatte Max Meyer zu Beginn mit einem Elfmeter geschossen. Die Verlängerung blieb torlos.

Im Penaltyschiessen scheiterten mit Max Meyer und Dejan Sorgic die ersten Schützen der Innerschweizer an Thun-Schlussmann Mateo Matic, worauf der FCL mit 2:4 im Elfmeterschiessen ausschied. Erstmals seit acht Jahren war für den Cupsieger von 2021 schon in den Achtelfinals Endstation. Einige Anhänger zeigten ihre Frustration dem Team. Luzern-Trainer Mario Frick: «Man muss die Fans verstehen, dieser Wettbewerb ist ihnen sehr wichtig. Dass Ausscheiden gegen Thun enttäuschte sie sehr.»

Fanliebling «Mülli» plötzlich ausgebuht

Der Missmut der mitgereisten Anhänger entlud sich vor allem an Marius Müller, obwohl den verletzten Deutschen keine Schuld traf. Frick erklärt, warum der sonst so beliebte «Mülli» attackiert wurde: «Wegen der Niederlage und der Verletzung brodelte es in ihm, er reagierte dann sehr emotional. Worauf die Gegenreaktion der Fans folgte.»

Marius Müller sagt im Rückblick: «Das Ausscheiden und die Schulterverletzung, da kam einiges zusammen. Es war sehr, sehr bitter.» Und: «Die Buhrufe nahm ich nicht persönlich wahr. Wenige Tage vorher hatten wir in Basel gewonnen, bei uns herrschte eigentlich Friede, Freude, Eierkuchen. Es kann immer passieren, in Thun zu verlieren, die können auch kicken.»

Die Schulterverletzung heilte lange nicht. Müller fiel zwei Monate aus. Weil Vasic in Thun eine Zehenverletzung erlitt, wie später herauskam, öffnete sich die Türe für Pascal Loretz. Der damals 19-jährige Krienser packte seine Chance, bewies in seinen ersten acht Super-League-Spielen sein grosses Potenzial. Frick taten die verletzten Müller und Vasic leid, «aber im Nachhinein war das einzige Positive dieses Cup-Aus, dass wir Pascal Loretz im Wettkampf testen und seine hervorragenden Qualitäten entdecken konnten. Er ist ein absolutes Bijou.»

Pascal Loretz konnte beim FC Luzern die Nummer 1 von Marius Müller übernehmen. Der Deutsche sagt über seinen Nachfolger: «Er hatte hervorragend gespielt, als Vaso Vasic und ich verletzt waren.» Bild: Marc Schumacher/Freshfocus (Luzern, 3. 9. 2023)

Inzwischen absolvierte der 20-Jährige total 19 Spiele für die FCL-Profis, Loretz ist die Nummer 1 – auch des neuen U21-Nationalteams. Müller wechselte im Sommer trotz Vertrag bis 2025 aus eigener Motivation zu Schalke 04, dem Absteiger in die 2. Bundesliga. Dort hat er den in der Vorbereitung verletzten Stammtorwart Ralf Fährmann verdrängt. «Mülli», der wie zuerst beim FCL die Nummer 32 trägt, zeigte von Anfang an starke Leistungen.

Müller über die Dimensionen des Klubs: «Schalke ist krass!»

Der mittlerweile 30-Jährige sagt über seinen Traumstart bei den Königsblauen: «Schalke ist krass! Persönlich läuft es ganz gut. Sportlich für die Mannschaft noch nicht so, wie wir uns das vorgestellt hatten.» Mit vier Punkten aus fünf Spielen belegt der Traditionsklub aus dem Ruhrpott Platz 12. Am Samstag (20.30 Uhr, live auf Sport1) empfängt Schalke den drittrangierten 1. FC Magdeburg. Müller: «Wir haben Druck auf dem Kessel.»

Der Ex-FCL-Goalie schwärmt von der Atmosphäre auf Schalke: «Das Stadion ist bei jedem Heimspiel mit 60’000 Fans ausverkauft. Dafür bin ich hierhergekommen.» Sein bester Freund aus gemeinsamen Luzern-Jahren, Pascal Schürpf, stellt fest: «Er ist einer, der von Emotionen lebt. Diese Kulisse pusht halt den Müller.» An «Müllis» Qualitäten hat der jetzige GC-Profi sowieso nie gezweifelt. Auch Frick sagt: «So wie Schalke spielt, kommt das Marius entgegen. Seine Reflexe auf der Linie sind eine seiner grossen Stärken, darin ist er einer der besten Goalies.»

Übrigens: Müller findet es schade, dass er den FCL im Cup-Sechzehntelfinal am Samstag (18.30 Uhr) in Thun nicht verfolgen kann. Er wünscht dem Team Erfolg – und bereut seine Zeit in der Schweiz keinesfalls: «In den vier Jahren in Luzern konnte ich einiges lernen.»