Fussball Mark Marleku und Ashvin Balaruban spielen leihweise eine Saison beim SC Kriens Marlekus Leihvertrag mit dem SC Kriens wird um eine Saison verlängert, während Balaruban seine erste Saison in Kriens spielen wird.

Kriens Stürmer Mark Marleku Bild: Boris Bürgisser

Vor einem Jahr hat Mark Marleku beim FC Luzern sein Debüt in der Super League gefeiert. Nach insgesamt neun Einsätzen für die 1. Mannschaft wurde der 21-Jährige im Januar 2021 für den Rest der Saison an den SC Kriens ausgeliehen, für welchen er in 19 Spielen fünf Tore erzielte. Der FC Luzern und der SC Kriens haben sich nun entschieden, den Leihvertrag um eine Saison bis zum 30. Juni 2022 zu verlängern. Das schreibt der FC Luzern in einer Mitteilung.

Ashvin Balaruban Bild: Martin Meienberger

Ebenso wird Ashvin Balaruban für eine Saison dem SC Kriens ausgeliehen, steht in der Mitteilung weiter. Der 19-jährige Aussenverteidiger gehört seit der Saison 2019/20 zum Kader der 1. Mannschaft des FC Luzern und absolvierte bisher sechs Spiele in der Super League. Um ihm, so schreibt der FC Luzern, in der kommenden Saison die nötige Spielpraxis und den nächsten Entwicklungsschritt zu ermöglichen, hat sich der FCL gemeinsam mit dem Spieler auf eine einjährige Ausleihe an den SC Kriens geeinigt.