Fussball Traumtor von Chader als Grundstein des Erfolgs – Luzern schlägt Winterthur 2:1 Ein überlegener FC Luzern schlägt einen harmlosen FC Winterthur. Damit kann der FCL den Anschluss an die obere Tabellenhälfte und die Europa-Plätze wahren.

Nach überstandenen Verletzungen kehren Marius Müller und Marco Burch in die Startaufstellung zurück. Auf der Bank platz nehmen muss vorerst Mo Dräger. Für ihn startet Severin Ottiger auf der Aussenverteidigerposition. Im Sturm und offensiven Mittelfeld startet Pascal Schürpf, Sofyan Chader, Diambou Mamady und Lars Villiger.

26. Minute: Der junge Villiger legt auf Chader ab. Von ausserhalb des Strafraums erzielt der Franzose mit einem herrlichen Weitschuss das 1:0. Ein Treffer der Marke Traumtor.

Sofyan Chader jubelt mit Ardon Jashari nach seinem tollen Treffer. Bild: Walter Bieri / KEYSTONE (Winterthur, 10. 4. 2023)

60. Minute: Schneller Gegenstoss bei Luzern: Der Ball kommt zu Frydek, dieser leitet in die Mitte weiter zu Sorgic. Dieser erzielt das 2:0.

78. Minute: Der FC Winterthur erzielt den Anschlusstreffer. Nach Flanke von Gonçalves erzielt Ltaief den Treffer zum 1:2.

An diesem warmen Ostermontag beginnt der Spielstart eher lauwarm. Zu allem übel holt sich Neo-Profi Villiger gleich nach sechs Minuten bereits die erste gelbe Karte bei Schiedsrichter von Mandach ab. Der FCL ist aber bemüht und sucht das Glück in der Offensive, es fehlt aber an der nötigen Präzision.

Nach einer gespielten Viertelstunde kommen die Gastgeber in Fahrt und zu ein paar guten Abschlüssen. Das erste Tor erzielt aber der FC Luzern: Nach 26 Minuten prescht Villiger nach vorne und legt auf Chader ab. Dieser zieht ausserhalb des Strafraums ab und erzielt herrlich das 1:0 für die Gäste. Nur wenige Minuten später hätte Chader gar nachdoppeln können, köpfelt aber über die Querstange.

Ismajl Beka verteidigt gegen FCL-Leihspieler Joaquin Ardaiz. Bild: Martin Meienberger / freshfocus (Winterthur 10. 4. 2023)

Nach dem ersten Treffer tankt der FCL Selbstvertrauen und übernimmt das Spieldiktat. Die Luzerner wirken immer einen Schritt schneller und fangen immer wieder Pässe der Zürcher ab, können die Ballgewinne jedoch nur selten in Chancen ummünzen. Nach 45 Minuten führt der FCL aber durchaus verdient mit einem Tor.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit vollzieht FCL-Trainer Frick einen Wechsel. Mamady Diambou verlässt für Mo Dräger den Platz. Sogleich auf dem Platz holt sich der Deutsch-Tunesier in der 49. Minute die gelbe Karte für Spielverzögerung ab. Rund zehn Minuten später dann bereits der nächste Wechsel bei Luzern: Chader und Villiger verlassen den Platz, neu stehen Dejan Sorgic und Asumah Abubakar auf dem Rasen.

Sein Konzept ging auf: Die Mannschaft von Mario Frick gewinnt in Winterthur. Bild: Martin Meienberger / freshfocus (Winterthur 10. 4. 2023)

Winterthur muss einen Treffer erzielen, dies öffnet Raum für Luzern. Bei einem Gegenstoss kommt der Ball auf den Flügel zu Frydek. Der Tscheche leitet den Ball weiter auf Sorgic im Zentrum, dieser spitzelt den Ball ins Tor. Nachdem Schiedsrichter von Mandach den Treffer zuerst aufgrund eines Offsides von Frydek aberkannte, wird der Treffer nach VAR-Konsultation dann aber doch gegeben.

In der Folge versucht sich der FC Winterthur vermehrt in der offensive. Tatsächlich gelingt den Zürchern 12 Minuten vor Ende des Spiels der Anschlusstreffer durch Ltaief. Der FCL muss nochmals zittern und mit der Auswechslung Schürpf für Lenny Meyer wird die Verteidigung nochmals verstärkt. In den letzten Minuten müssen die Luzerner nochmals zittern, schaffen es aber das 2:1 zu halten und nehmen drei Punkte aus Winterthur mit nach Luzern.

Mario Frick nach dem Spiel. Video: PilatusToday

Dejan Sorgic nach dem Spiel. Video: PilatusToday

Severin Ottiger nach dem Spiel. Video: PilatusToday

Winterthur – Luzern 1:2 (0:1)

Schützenwiese. – 8400 Zuschauende (ausverkauft). – SR Von Mandach.

Tore: 26. Chader (Villiger) 0:1. 60. Sorgic (Frydek) 0:2. 78. Ltaief (Gonçalves) 1:2.

Winterthur: Kuster; Schättin (63. Diaby), Lekaj, Schmid, Gonçalves; Rodriguez

(46. Ltaief), Arnold (63. Abedini), Holenstein (75. Kryeziu), Di Giusto (75. Burkart); Ardaiz, Buess.

Luzern: Müller, Ottiger, Burch, Beka, Frydek; Beloko, Jashari, Chader (57. Sorgic), Diambou (46. Dräger); Villiger (57. Abubakar), Schürpf (78. Leny Meyer).

Bemerkungen: Winterthur ohne Ramizi, Ballet, Gantenbein und Pukaj (alle verletzt). Luzern ohne Dorn, Max Meyer, Simani (alle gesperrt), Klidjé, Campo, Emini, Kadák und Toggenburger (alle verletzt). Verwarnungen: 6. Villiger, (Foul), 49. Dräger (Spielverzögerung), 51. Beka (Foul), 77. Frydek (Foul), 80. Lekaj (Foul), 84. Ottiger (Foul), 91. Ltaief (Foul).

Bereits in wenigen Tagen geht es weiter beim FCL. Am Samstag, 15. April, empfängt die Mannschaft von Mario Frick den amtierenden Meister Zürich auf der heimischen Allmend. Gegen den FCZ gab es in dieser Saison bisher zwei Unentschieden und eine Niederlage.