Fussball Mit FCL-Spieler Christian Gentner sagt ein Grosser auf Wiedersehen Eineinhalb Saisons spielte Christian Gentner für den FC Luzern. Jetzt kehrt er zurück zum VfB Stuttgart, wird dort Leiter Lizenzspielerabteilung.

Christian Gentner verabschiedet sich von den Luzerner Fans. Gegen YB ist der deutsche Mittelfeldspieler am vergangenen Sonntag nicht mehr zum Einsatz gekommen. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Bern, 13. November 2022)

Mehr als 12'000 Zuschauende spendeten Christian Gentner am letzten Mittwoch beim Heimspiel gegen Basel (0:2) im FCL-Stadion Applaus. Auf der Haupttribüne standen die Leute bei dessen Auswechslung sogar auf. Die Fussballanhänger honorierten damit die glanzvolle Karriere des deutschen Ex-Nationalspielers. Fünf Mal trug Christian Gentner das Trikot des vierfachen Weltmeisters mit dem Bundesadler. 430 Spiele absolvierte der 37-Jährige aus Nürtingen in Baden-Württemberg in der Bundesliga, 34 in der 2. Bundesliga und 43 in der Schweizer Super League. Über 500 Partien – ohne Pokal- und Europacupspiele.

Die zwei Titel, die Gentner in seiner 18,5 Jahre dauernden Profikarriere gewann, sind die deutschen Meisterschaften 2007 mit seinem Ausbildungsverein VfB Stuttgart und 2009 mit dem VfL Wolfsburg. Der Titel mit den «Wölfen» zählt für ihn zweifellos etwas mehr, weil er damals zu den Stammkräften der Mannschaft von Felix Magath gehörte. Unvergessen, wie die Wolfsburger Stürmer Edin Dzeko und Grafite je mit einem Doppelpack sowie 1:0-Schütze «Gente» den FC Bayern München mit 5:1 nach Hause schickten und die Vorentscheidung im Kampf um die Schale schafften.

Zusammen mit Badstuber für kurze Euphorie gesorgt

Als «Gente» im Sommer vor einem Jahr als Neuzugang beim FC Luzern präsentiert wurde, schnellte die Erwartungshaltung bei den Zentralschweizer Fussballfans in die Höhe. Gar eine Euphorie löste am 12. Juli 2021 der zweite prominente Neuzugang aus Deutschland aus: Holger Badstuber wechselte vom VfB Stuttgart an den Vierwaldstättersee.

Warnende Stimmen wurden drei Monate nach dem Cupsieg ausgeblendet. Badstuber hatte zwar mit dem FC Bayern die Champions League gewonnen, sechsmal die deutsche Meisterschaft und viermal den Sieg im DFB-Pokal gefeiert, aber der Innenverteidiger war nach Verletzungen nur noch ein Schatten seiner selbst. In Stuttgart absolvierte er seine dritte Saison vor dem Wechsel zum FCL in der 3. Liga bei der U23.

Gentner überschritt seinen Zenit ebenfalls, obwohl er die zwei Saisons vor dem Wechsel in die Innerschweiz als Stammspieler unter Urs Fischer bei Union Berlin in der Bundesliga bestritten hatte.

Kurz nach Saisonbeginn wurde Gentner 36. Dieses Alter konnte der Mittelfeldmann in der Super League nicht kaschieren. Mit der Spritzigkeit war’s vorbei. Doch dank Erfahrung und Abgeklärtheit half er dem FCL auch in der laufenden zweiten Saison mit inzwischen 37 Jahren immer noch. Kam er zum Einsatz, trug der Teamplayer die Captainbinde.

Holger Badstuber geht durch Hintertür, Gentner durchs grosse Stadiontor

Zu sehr aufgerieben hatte sich Badstuber: Nach der schlechtesten Halbsaison der Klubhistorie verliess der ehemalige Bayern-Star Luzern nach fünf Monaten Ende 2021 durch die Hintertür.

Gentner dagegen konnte in der Swisspor-Arena auf Wiedersehen sagen. Er wird beim VfB Stuttgart ab 1. Januar Leiter Spielerlizenzabteilung. Der zurückgetretene Spieler versprach:

«Wir werden ins schöne Luzern auf Besuch kommen.»

Christian Gentner vor seinem letzten Profispiel mit seinen Kindern sowie Präsident Stefan Wolf (links) und Sportchef Remo Meyer (rechts) des FC Luzern. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Luzern, 9. November 2022)

