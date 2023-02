Fussball Müller fraglich, Vasic verletzt: Steht der junge Loretz gegen YB im FCL-Tor? Die Verletzungssorgen beim FC Luzern werden grösser: Nicht nur der Einsatz von Stammgoalie Marius Müller ist wegen einer Schulterprellung aus dem Cupfight gegen Thun fraglich, Stellvertreter Vaso Vasic fällt sogar definitiv für das Heimspiel vom Sonntag (16.30 Uhr) gegen die Young Boys aus.

Wegen den Verletzungen der arrivierten FCL-Torhüter Marius Müller und Vaso Vasic könnte der 19-jährige Pascal Loretz zu seinem ersten Spiel in der Super League kommen. Ausgerechnet gegen den klaren Tabellenführer YB aus Bern.

Spielt am Sonntag vielleicht erstmals bei den FCL-Profis in der Super League: Pascal Loretz, 19-jähriger Torhüter des Promotion-League-Tabellenführers, der U21 aus Luzern. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Marbella, 7. Januar 2023)

Der 1,90 Meter grosse Keeper hat in dieser Saison in zwölf Spielen das Tor der U21 gehütet. Die älteste FCL-Nachwuchsmannschaft steht mit grossem Vorsprung auf Platz 1 der Promotion League. Erst auf diese Saison hin sind die Youngsters mit einer Wildcard in die dritthöchste Liga aufgestiegen. U21-Coach Michel Renggli hat das Team weitergebracht und den Spielern viel Selbstvertrauen eingeimpft.

Bis zuletzt hofft man auf den Einsatz von Müller

Sollte Loretz am Sonntag gegen YB im FCL-Tor stehen, sind auch Goalietrainer Lorenzo Bucchi und Cheftrainer Mario Frick gefordert, dem Youngster vorher ihr Vertrauen auszusprechen.

Bis zuletzt versucht die medizinische Abteilung alles, um Müller für die Partie gegen die Berner fit zu kriegen. Nach Müllers Schulterverletzung in Thun am Dienstag hatte Vaso Vasic die Position übernommen. Doch beim Cup-Aus im Penaltyschiessen gegen den Challenge-Ligisten hat der 32-jährige Aargauer einen Schlag am grossen Zeh des rechten Fusses erlitten. Die schmerzhafte Verletzung wird nicht schnell genug abklingen.

Vielleicht schafft es Marius Müller doch noch und hütet gegen YB das FCL-Tor. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Basel, 28. Januar 2023)

Frick wehrt sich für seine gute Jahresbilanz mit Luzern

In der zentralen Abwehr fehlt immer noch der verletzte Marco Burch. Denis Simani und Ismajl Beka werden als Innenverteidiger spielen. Zu den Schimpftiraden der Fans in Thun sagt Frick:

«Ich spielte zehn Jahre in Italien, zweimal musste ich mit Polizeischutz nach Hause. Dagegen war das nichts.»

Luzern-Trainer Mario Frick hat eine langjährige Profi-Erfahrung in Italien. Bild: Anthony Anex/Keystone (Thun, 31. Januar 2023)

Die Luzern-Fans hätten das Recht, ihren Unmut zu äussern. Gemäss Frick drohe aber keine Negativspirale: «In 36 Spielen unter mir holten wir 53 Punkte, in den letzten zwei Partien vier Zähler. Wir haben das Potenzial, um vorne mitzuspielen.»