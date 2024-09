Fussball Nicolas Haas ist zum FCL zurückgekommen, um zu bleiben: «Ich habe extrem Bock» Mittelfeldmann Nicolas Haas erzählt, warum er nach sechs Jahren wieder für den FC Luzern spielt. Was er aus Italien und der Serie A mitnimmt – und warum er sich bei seinem Comeback im Cupspiel am Samstag (18.30 Uhr) in Thun speziell einstellen muss.

Exklusiv für Abonnenten

Gut gelaunt: FCL-Rückkehrer Nicola Haas vor der Swisspor-Arena. Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 12. 9. 2023)

Die ersten Kontaktaufnahmen fanden vor sechs Monaten statt. Sportchef Remo Meyer und ebenfalls seine rechte Hand, David Zibung, meldeten sich telefonisch bei Nicolas Haas. Für den zentralen Mittelfeldspieler des Serie-A-Vereins FC Empoli erfolgte der Austausch mit den Vertretern seines Ausbildungsklubs während einer passenden Phase. Haas: «Im letzten halben Jahr lief es bei meinem Verein nicht mehr so, wie ich es mir vorstellte.» Er sei weniger als gewünscht zum Einsatz gekommen, habe trotzdem recht viele Spiele gemacht. Einen Vertrag bis Sommer 2025 hat er zwar, aber irgendwie war dem 27-jährigen Luzerner die Freude und Motivation abhandengekommen.

Darum ging er aktiv auf die sportliche Führung des FC Empoli zu, äusserte den Wechselwunsch zurück in die Heimat. Geeinigt haben sich die beiden Klubs auf einen Leihvertrag bis Ende Saison mit einer Kaufoption für den FCL. Haas ist klar und deutlich, wenn es um seine sportliche Zukunft geht: «Ich will da sein und da bleiben. Ich habe extrem Bock auf das Projekt FC Luzern. Wenn ich dereinst beim FCL aufhören sollte, soll der Klub einen weiteren Schritt gemacht haben und in die richtige Richtung unterwegs sein. Motiviert bin ich sehr, der Ausgang ist natürlich noch ungewiss.»

Mit gefülltem Rucksack und voller Tatendrang

Den Journalisten, die sich am Dienstagmittag im Mediencenter der Swisspor-Arena für Luzern-Rückkehrer Nicolas «Nici» Haas interessieren, sitzt ein deutlich erfahrener Profi als beim Abschied aus der Innerschweiz vor etwas mehr als sechs Jahren gegenüber. Der Mann aus Mauensee bei Sursee besitzt nun einen gefüllten Rucksack, wie er selbst sagt. Aber im Herzen ist er immer noch ein Spieler voller Tatendrang, Durchtrainiert, 1,82 Meter gross mit wachen blauen Augen und lockigen blonden Haaren. Einer, der keine halbe Sachen macht, immer alles gibt.

Vielleicht versteht sich Haas deshalb so gut mit David Zibung. Er erzählt, wie ihn dieser vor neun Jahren ins Training der ersten Mannschaft chauffierte. «Ich hatte den Führerschein noch nicht, Dave hat den Umweg von seinem Wohnort Schenkon zu mir nach Mauensee auf sich genommen. Zibung war immer mein Vorbild.» Der damalige Stammgoalie habe bei den gemeinsamen Fahrten darüber gesprochen, wie sich ein Profi zu verhalten habe. «Nici» Haas, so wie er im Fussball genannt wird, sog alles auf, was ihm der zwölf Jahre ältere Routinier sagte.

In der Leaderrolle auf und neben dem Platz

Seit eineinhalb Wochen sind Zibung und Haas wieder zusammen beim FCL. Der Ex-Torhüter ist inzwischen Goalietrainer beim Nachwuchs und unterstützt Sportchef Remo Meyer im sportlichen Bereich. Rückkehrer Haas übernimmt quasi eine Aufgabe, die Zibung einen Grossteil seiner Karriere innehatte: «Für die vielen Jungen beim FCL mit Potenzial neben und auf dem Platz ein Leader sein», erklärt Haas.

Beim Testspiel vergangene Woche gegen Bundesligist Hoffenheim (1:3) trug Nicolas Haas schon 88 Minuten lang das FCL-Dress. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Hoffenheim, 7. 9. 2023)

Der mental starke Heimkehrer ist überzeugt von seinem neuen alten Arbeitgeber: «Der FC Luzern hat eine positive Entwicklung gemacht. Auf und neben dem Platz wird sehr gut gearbeitet. Die Infrastruktur ist schon lange sehr gut. Ich sehe das Potenzial. Die Rückkehr war immer mein Wunsch gewesen. Dass es geklappt hat, fühlt sich riesig an.»

Ein Kreuzbandriss, den er vor eineinhalb Jahren bei Empoli erlitt, sei inzwischen definitiv geheilt. «Körperlich fühle ich mich topfit.» Mit Mario Frick habe er sich vor dem Transfer ausgetauscht. Mit dem Trainer müsse es geigen,

«ich habe von Mario das Gefühl bekommen, dass er mich ebenfalls will. Das gab mir die definitive Überzeugung, den Wechsel zu machen.»

Frick (111 Serie-A-Spiele) und Haas (50 Serie-A-Spiele) verbindet eine langjährige Profi-Vergangenheit in Italien. Die starke Konkurrenz im defensiven Mittelfeld mit Nationalspieler Ardon Jashari und Terrier Nicky Beloko fürchtet Haas nicht: «Wir können nicht nur ein System spielen. Mario und ich haben vor allem auch über meinen Impact neben dem Platz gesprochen, den ich dem Team mitbringen kann.» Aber natürlich will Haas auch auf dem Rasen Impulse geben – und ihm ist bewusst: «Die Leistung auf dem Grün entscheidet.»

In Palermo nannten sie ihn «Professore»

Haas ist ein intelligenter Kopf. Im Fernstudium studiert er Psychologie, er ist daran, seine Bachelor-Abschlussarbeit zu schreiben. Bei US Palermo auf Sizilien, wo er ein Jahr spielte, nannten sie ihn «Professore». Beim FCL ist er sozusagen der zweite Professor: Auch Pius Dorn hat nicht nur Fussball im Kopf und studiert nebenbei. Alessio Dionisi, der Aufstiegstrainer bei Empoli und heutige Sassuolo-Coach, prägte Haas in Italien am meisten. «Technisch und taktisch lernte ich viel von Dionisi», sagt er. «Und als Spieler hat mich der damalige Empoli-Captain und heutige Frosinone-Profi Simone Romagnoli am meisten inspiriert mit seinem Leadership und seiner Bereitschaft, immer alles zu geben.»

Zu Italien verbindet ihn noch immer die Freundin in Mailand, aber der Blick des Spielers mit der Nummer 32, die er fast immer in seiner Karriere getragen hat, geht nach vorne: Am Samstag wartet auswärts der FC Thun im Cup. Haas hofft auf sein FCL-Comeback: «Ich bin parat, der Trainer entscheidet, ob ich spielen werde.» In Italien spielte oder trainierte er nie auf Kunstrasen, Plastikunterlagen sind dort verpönt. Haas: «Es ist alles eine Einstellungssache.» Sein Credo ist überhaupt: «Vollgas geben, weiterwachsen und lernen. Mit dieser Mentalität liegst du immer richtig.»