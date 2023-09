Fussball Nicolas Haas kehrt zum FC Luzern zurück, bis mindestens Ende dieser Saison Wie die Luzerner Zeitung bereits vor zwei Tagen angekündigt hat, wechselt der Luzerner Nicolas Haas von Empoli zurück auf die Allmend.

Nicolas Haas (Zweiter von rechts), hier im Dress des FC Empoli. Beim FC Luzern wird er die Rückennummer 32 tragen. Bild: Claudio Giovannini/Keystone

Der inzwischen 27-jährige Mittelfeldspieler Nicolas Haas kehrt leihweise zum FC Luzern zurück, bis Ende Saison hat der Klub auch die Möglichkeit, die Kaufoption zu ziehen. «Wir freuen uns, dass wir mit Nici Haas einen erfahrenen Spieler an Bord holen konnten», sagt Sportchef Remo Meyer über den Rückkehrer. «Nici hat sich in den Jahren in Italien zu einer Führungspersönlichkeit entwickelt und wird dies zusammen mit seinen spielerischen Qualitäten nun auch in seiner Heimat beim FC Luzern unter Beweis stellen können».

Nici Haas wird ab Montag, 04. September mit dem FCL das Training aufnehmen und trägt fortan die Rückennummer 32. Der aus Mauensee bei Sursee stammende Spieler absolvierte in den vergangenen Jahren 50 Serie-A-Spiele (41 für Empoli, neun für Atalanta Bergamo). Ausserdem bestritt er 101 Einsätze in der Serie B (für Empoli, Frosinone und Palermo). Nach dem Serie-A-Aufstieg im Sommer 2021 übernahm der FC Empoli Nicolas Haas für 2,3 Millionen Euro von Atalanta Bergamo.

In einer Newsmeldung von sportmediaset.mediaset.it (ora per ora) ist Nicolas Haas am Freitagabend kurz nach 19 Uhr erwähnt worden. Darin schreibt das italienische Fussball-Online-Portal: «Empoli ist bereit, sich von Mittelfeldspieler Nicolas Haas zu trennen, dem 27-jährigen Schweizer, der nicht mehr Teil der Vereinspläne ist. Der Spieler ist bereit, in seine Heimat nach Luzern zurückzukehren.» Und weiter heisst es in der Meldung: «Morgen Samstag soll Haas bei Luzern als Verstärkung vorgestellt werden.» Diese Meldung hat sich nun also bewahrheitet.

Robuster und zweikampfstarker Mittelfeldmann mit Erfahrung

Für den FC Luzern absolvierte der frühere Schweizer U21-Internationale Haas zwischen 2014 und 2017 insgesamt 65 Pflichtspiele (2 Tore, 9 Assists). Der robuste und zweikampfstarke Mittelfeldspieler ist in den erwähnt 50 Serie-A-Partien zu 1 Tor und 3 Assists gekommen.

Das Luzerner Eigengewächs ist beim FCL-Comeback sicher ein Gewinn für die defensive Absicherung und im Umschaltspiel. Erfahrene Spieler im sogenannt besten Fussballeralter sind immer gesucht. Eine offene Frage wäre die Finanzierung des wohl nicht ganz günstigen Profis.