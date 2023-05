Fussball Niederlage im letzten Spiel der Saison: Der FCL muss sich Servette 0:1 geschlagen werden Zum Saisonabschluss empfängt der FC Luzern die Gäste aus Genf. Diese gehen nach einer knappen halben Stunde in Führung – es bleibt dabei das einzige Tor der Partie, in der unter anderem Pascal Schürpf verabschiedet wird.

Seit heute ist definitiv klar: Der auslaufende Vertrag von Pascal Schürpf wird nicht verlängert. Ebenfalls den Verein verlassen werden Dejan Sorgic, Lorik Emini, Mo Dräger, Benjamin Kimpioka und Mamady Diambou. Von den Abgängern steht denn auch keiner in der Startelf. Dafür rücken im Vergleich zum Spiel gegen Sion Chader und Jaquez nach – und Jashari ist nach seiner Sperre zurück. Erneut hütet Vasic das Tor.

Unter den Abszenzen aufgeführt sind Campo, Diambou, Emini, Kadak, Klidjé, Loretz, Meyer, Müller, Sorgic (alle verletzt), Simani (gesperrt) sowie Alabi, Kimpioka und Toggenburger (abwesend).

33. Minute: Kutesa vernascht Beka und Frydek auf der linken Seite gleichermassen und legt perfekt für Bedia auf, der nur einzuschieben braucht - und den Luzerner schon zuvor gefährlich wurde. Somit gehen die Gäste 1:0 in Führung.

Der FCL lässt sich im letzten Spiel der Saison auf den Rängen nicht lumpen: Die Partie gegen Servette startet gleich zu Beginn mit einer aufwendigen Choreo der Fans, die mehrere Teile des Stadions umfasst. Dafür balancierte der eine oder andere Fan denn auch wagemutig auf dem Stadiondach.

Der Luzerner Pius Dorn im Zweikampf mit Servettes Timothe Cognat (rechts). Bild: Philipp Schmidli/Keystone

Auf dem Platz wiederum sind es die Genfer, die gefährlicher agieren und in der 12. Minute nach einem Schuss aus der Drehung von Bedia fast reüssieren – doch der Ball landet glücklicherweise bloss am Pfosten. Die FCL-Spieler leisten sich derweil nicht selten unnötige Fehlpässe und Ballverluste. Der Auftritt in den ersten zwanzig Spielminuten wirkt zum Teil offensiv wie defensiv eher fahrig.

In der 31. Minute dann ein erster Wachschuss: Villiger legt zurück auf Meyer. Dieser drückt innerhalb des Strafraums ab, verfehlt aber das Tor. Nur zwei Minuten scheppert es dafür im Kasten von Vasic. Der bereits zuvor gefährliche Bedia schiesst das erste Tor für die Gäste.

Servettes Chris Bedia (Mitte, verdeckt) bezwingt FCL-Goalie Vasic und trifft zum 1:0 für die Gäste. Bild: Philipp Schmidli/Keystone

Die Luzerner kommen dank Youngster Villiger und einem Meyer-Freistoss danach noch zur einen oder anderen guten Möglichkeit, müssen letztendlich aber ohne Tor in Richtung Pause.

Kurz nach dem Wiederanpfiff immerhin eine schöne Meldung für die Luzerner-Fans: Publikumsliebling Pascal Schürpf wird eingewechselt – es ist sein letzter Einsatz im FCL-Trikot. Auch Dräger, der keine Zukunft mehr beim FCL hat, kommt nun ein letztes Mal zum Handkuss. Nur wenig später trifft Chader von der Strafraumgrenze aus den Pfosten.

FCL-Spieler Sofyan Chader setzt sich gegen Kevin Mbabu durch. Bild: Philipp Schmidli/Keystone

Zwischenzeitlich fehlt es dem Spiel dann an grossen Aktionen, ehe Schürpf seinen Schuss in der 78. Spielminute nur knapp über das Tor segeln lässt. Der Abschiedstreffer bleibt ihm somit nicht vergönnt. Auch nicht kurz vor Schluss, als er per Kopf erneut nur das Aluminium trifft. Es hatte einfach nicht sollen sein: Die Genfer entscheiden das Spiel letztendlich für sich, ohne in der zweiten Halbzeit nochmals grossartig gefährlich zu werden. Damit schliesst der FCL die Saison auf dem vierten Platz ab.

Luzern – Servette 0:1 (0:1)

Swisspor-Arena. – 15’872 Zuschauende. –

SR Turkes.

Tor: 33. Bedia (Kutesa) 0:1.

Luzern: Vasic; Ottiger, Jaquez (77. Burch), Beka, Frydek; Jashari (54. Schürpf), Beloko; Dorn (54. Dräger), Max Meyer, Chader (77. Breedijk); Villiger (65. Abubakar).

Servette: Frick; Mbabu, Vouilloz, Severin, Baron; Samba Dibe, Cognat (93. Rodelin); Stevanovic, Kutesa (63. Antunes), Pflücke (69. Touati/93. Souare); Bedia (63. Crivelli).

Bemerkungen: Luzern ohne Simani (gesperrt), Campo, Diambou, Emini, Kadak, Klidjé, Loretz, Müller, und Sorgic (alle verletzt). Servette ohne Cespedes, Douline, Fofana, Magnin und Rouiller (alle verletzt), Clichy und Bauer (u.a. abwesend). – 12. Bedia Pfostenschuss. – Verwarnungen: 2. Chader, 38. Bedia, 54. Vouilloz, 73. Beka (alle Foul).

Für den FC Luzern war dies das letzte Spiel der Super-League-Saison 2022/23. Starten wird die neue Saison am Wochenende vom 21. -23. Juli. Dazu folgen die Spiele auf europäischer Ebene und im Cup. Infos und weitere Details dazu finden Sie bald auf auf unserer Website.