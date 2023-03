Fussball Pascal Loretz bleibt auch gegen Zürich im FCL-Tor – Marius Müller nicht im Training Der 19-jährige Pascal Loretz hat bereits sechs Super-League-Spiele in Folge für den FC Luzern absolviert. Am Samstag (18 Uhr) kommt für den jungen Goalie im Letzigrund gegen den FCZ die siebte Partie dazu.

Pascal Loretz jubelt nach dem 1:0 Sieg gegen Servette mit den Fans. Am Samstag steht er gegen den FCZ erneut im Tor. Bild: Martin Meienberger / freshfocus (Genf, 12. 3. 2023)

Für Pascal Loretz ist es eine Erfolgsgeschichte: In den ersten sechs Spielen bei den Profis ist er aus dem Spiel heraus nicht bezwungen worden. Alle fünf Gegentore waren Elfmeter. Am vergangenen Sonntag feierte er in Genf gegen Servette seinen zweiten Sieg und Match ohne Gegentreffer: ein 1:0-Sieg mit dem FCL wie bereits wenige Wochen vorher zu Hause gegen GC.

Nun folgt am Samstag im Letzigrund gegen den FC Zürich (8.) die siebte Partie in Serie für den 19-jährigen Loretz aus Kriens mit der fünftplatzierten Mannschaft von Mario Frick.

Schulter macht Müller zu schaffen

Die erneute Chance für Loretz ist auch dem Verletzungspech von Stammtorwart Marius Müller geschuldet. Der 29-jährige Deutsche spürt immer noch seine Verletzung aus dem Cupmatch gegen Thun von Ende Januar. FCL-Trainer Mario Frick: «Marius Müller hat immer noch Schmerzen an der Schulter, er ist nicht bereit zum Spielen. Gegen Zürich steht Pascal Loretz bei uns im Tor.» Müller kann derzeit nicht mit den anderen Goalies und der Mannschaft trainieren.