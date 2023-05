Fussball Pascal Schürpf, Dejan Sorgic und weitere Spieler verlassen den FC Luzern Nach sechs Jahren wird der auslaufende Vertrag von Pascal Schürpf beim FCL nicht verlängert. Auch Dejan Sorgic wird den Verein nach drei Jahren verlassen müssen. Lorik Emini, Mo Dräger, Benji Kimpioka und Mamady Diambou spielen in der Zukunftsplanung des FCL ebenfalls keine Rolle mehr.

Wird nicht mehr im FCL-Dress auflaufen: Pascal Schürpf. Bild: Martin Meienberger / freshfocus

Die Publikumslieblinge Pascal Schürpf und Dejan Sorgic müssen sich aus Luzern verabschieden. Die auslaufenden Verträge von Schürpf und Sorgic werden nicht verlängert. Wie der FCL schreibt, habe sich Schürpf in den letzten sechs Jahren beim FC Luzern zu einer absoluten Integrationsfigur entwickelt und war massgeblich am ersten Cupsieg nach 29 Jahren beteiligt.

Auch Dejan Sorgic verlässt den FC Luzern nach drei Saisons. Der aus dem FCL-Nachwuchs stammende Zuger gehörte seit seiner Rückkehr zu den zuverlässigsten Torschützen der Mannschaft. Er werde sich nun einer neuen Herausforderungen stellen.

Schürpf mit über 50 Tore für den FC Luzern

Der gebürtige Basler Schürpf wechselte in der Winterpause der Saison 2016/17 zum FC Luzern und konnte sich gleich in seinem ersten Spiel für die Zentralschweizer in die Torschützenliste eintragen. Innerhalb kürzester Zeit avancierte Schürpf nicht nur zum absoluten Publikumsliebling, sondern auch zum unumstrittenen Stammspieler. Neben 43 Assists erzielte Schürpf nicht weniger als 51 Tore (in 198 Einsätzen) für den FC Luzern und belegt damit den sechsten Platz in der ewigen Torschützenliste des Clubs.

Pascal Schürpf nach seinem Treffer zum 3:1 im Cupfinale gegen St. Gallen. Bild: Peter Klaunzer / KEYSTONE

Schürpf war auch Teil der erfolgreichen Mannschaft, die nach 29 Jahren wieder den Cuptitel in die Innerschweiz holen konnte. Mit einem Tor und einem Assist im Finale trug Schürpf massgeblich zu diesem grossen Erfolg bei.

Sorgic als Vorbild auf und neben dem Platz

Dejan Sorgic begann seine Profikarriere beim FC Luzern, für den er in der Saison 2006/07 seine ersten Einsätze in der Super League feierte. Nach Stationen in Schaffhausen und Kriens wechselte der heute 33-Jährige im Sommer 2016 zum FC Thun, für den er in 94 Spielen nicht weniger als 38 Tore erzielte. Nach einem kurzen Abstecher zu AJ Auxerre kehrte der ehemalige FCL-Junior auf die Saison 2020/21 zum FC Luzern zurück und war gleich in seiner ersten Saison beim FCL massgeblich am Cupsieg beteiligt.

Lorik Emini und Dejan Sorgic: Beide müssen den FCL verlassen. Bild: Martin Meienberger / freshfocus

Insgesamt erzielte Dejan Sorgic in 112 Spielen für den FC Luzern 32 Tore (4 Assists) und gehört damit zu den erfolgreichsten Torschützen der letzten Jahre. Wie der FCL schreibt, war Sorgic war aber nicht nur auf dem Platz eine prägende Figur - mit seiner professionellen Einstellung sei er stets ein Vorbild gewesen und konnte so auch abseits des Platzes überzeugen.

Auch Emini und Dräger verlassen den FCL

Der FCL wird zudem den im Sommer auslaufenden Vertrag mit Lorik Emini nicht verlängern. Der 23-jährige Rotkreuzer stammt aus dem eigenen Nachwuchs, kam in dieser Saison auf aber fast keine Einsätze mehr. Er werde sich auf die kommende Saison hin neu orientieren. Insgesamt stand Emini 71-mal für den FC Luzern auf dem Platz und zeichnete sich durch seinen kompromisslosen Einsatz aus.

Mo Dräger kehrt zu Nottingham Forest zurück. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus

Mo Dräger hingegen kehrt zu Nottingham Forest zurück. Der FCL hat entschieden, die Kaufoption für Dräger nicht zu ziehen. Der tunesische Nationalspieler kehrt damit nach England zurück. Der Deutsch-Tunesier wechselte in der Winterpause der Saison 2021/22 zum FC Luzern und hatte wesentlichen Anteil am Ligaerhalt der vergangenen Saison.

Leihspieler Kimpioka und Diambou zurück zu ihren Vereinen

Auch die beiden Leihspieler Benji Kimpioka und Mamady Diambou spielen in den Plänen der FCL-Führung keine Rolle mehr. Der FC Luzern hat sich entschieden, die Kaufoption für den 23-jährigen Kimpioka nicht zu ziehen und beendet damit die Zusammenarbeit mit dem jungen Stürmer.

Ebenfalls wird Mamady Diambou den FCL verlassen. Der auslaufende Leihvertrag mit dem 20-jährigen Malier wird nicht verlängert. Entsprechend schliesst sich der Mittelfeldspieler erneut Red Bull Salzburg an. (sfr)