Fussball Pascal Schürpf und Dejan Sorgic fallen verletzungsbedingt mehrere Wochen aus Doppeltes Pech beim FC Luzern: Bei der Partie am Samstag gegen den FC Winterthur haben sich sowohl der Mittelfeldspieler als auch der Stürmer verletzt. Die Vorrunde ist für sie bereits beendet.

Beim Spiel des FC Luzern gegen den FC Winterthur vom Samstag, bei welchem für das Heimteam aus der Innerschweiz bloss ein Unentschieden resultierte, haben sich sowohl Pascal Schürpf wie auch Dejan Sorgic verletzt. Das schreibt der FC Luzern in einer Mitteilung.

Pascal Schürpf fällt dabei mit einem Muskelbündelriss der Adduktoren aus. Er musste am Samstagabend bereits zur Pause ausgewechselt werden. Dejan Sorgic habe sich am Samstag derweil ein Knochenmarködem am linken Knie zugezogen, wie der Klub schreibt.

Für Pascal Schürpf ist es nicht die erste Verletzung diese Saison: Wegen eines leichten Muskelfaserrisses musste der 33-Jährige bereits nach dem ersten Saisonspiel gegen den FC Zürich mehrere Wochen pausieren.

Die beiden Spieler können gemäss Mitteilung erst im Dezember wieder ins Mannschaftstraining einsteigen. Die Hinrunde ist für beide Spieler vorzeitig beendet.

Der FCL spielt am Mittwoch (20.30 Uhr) zu Hause die Nachholpartie gegen den FC Basel und am Sonntag (16.30 Uhr) ist er zum Abschluss des ersten Saisonteils vor der WM in Bern gegen den Leader YB im Einsatz. (sig/dw)