Fussball Platzverweis, Chancenwucher und Debüt: Der FCL verliert gegen Schlusslicht Sion 1:2 Nach einer torlosen ersten Halbzeit mitsamt Chancenplus auf FCL-Seite kommt Sion in der Swissporarena zu einem Treffer – gleichzeitig fliegt Meyer vom Platz. Am Schluss steht es 1:2.

Obwohl FCL-Goalie Marius Müller Ende Woche nach seiner Schulterverletzung wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen ist, reicht es noch nicht für einen Einsatz: Nach wie vor steht Pascal Loretz zwischen den Pfosten. Wieder am Start ist derweil Mo Dräger, der gegen den FCZ aufgrund einer Sperre aussetzen musste. Somit kehrt Youngster Severin Ottiger auf die Bank zurück. Erstmals mit dabei ist dort auch das 19-jährige Sturmtalent Lars Villiger, das diese Woche seinen ersten Profivertrag unterschrieben hat.

Nicht anwesend sind unter anderem Samuele Campo, Lorik Emini, Jakub Kadak, der bereits erwähnte Müller und Nando Toggenburger (alle verletzt) sowie Denis Simani (gesperrt).

Giovanni Sio erzielt das Tor zum 0:1. Bild: Philipp Schmidli / KEYSTONE (Luzern, 2. 4. 23)

50. Minute: Sions Itaitinga gewinnt nach einem weiten Ball von Goalie Heinz Lindner das Kopfballduell gegen Mo Dräger – während Ismajl Beka nur ein Luftloch schlägt, zieht Giovanni Sio los und bezwingt dabei FCL-Torhüter Pascal Loretz.

Sion-Goalie Heinz Lindner streckt sich, doch kommt an den Ball nicht mehr ran. Martin Frydek trifft per Freistoss zum 1:1. Bild: Philipp Schmidli / KEYSTONE (Luzern, 2. 4. 23)

80. Minute: Nach einem Foul von Luca Zuffi an Pius Dorn kommt es zum Freistoss. Martin Frydek trifft aus guter Position zum 1:1 – Goalie Heinz Lindner ist hier noch dran, ganz unhaltbar wäre der Treffer also nicht gewesen.

95. Spielminute: Kurz vor Schluss netzt Kevin Bua nach einer Vorlage von Itaitinga mit einem Schuss in die linke Ecke ein.

Mit Sion ist am Sonntag das Tabellenschlusslicht der Super League zu Gast in der luzernischen Swissporarena: Am Start ist auch deren Superstar Mario Balotelli, der kurioserweise trotz Temperaturen von über 10 Grad mit Handschuhen aufläuft.

Dabei geht es auf dem Platz eigentlich äusserst hitzig zu und her – bereits nach zwei Minuten sieht Sions Reto Ziegler nach einem Foul an Max Meyer die gelbe Karte. Aus sportlicher Sicht überzeugen derweil eher die Luzerner, die bald nicht nur in Sachen Ballbesitz die Nase vorne haben. So versucht es Nicky Beloko etwa in der 10. Minute mit einem Schuss aus der Distanz, der das Ziel aber verfehlt. Gefährlicher wird es dann in der 16. Spielminute, wo Pius Dorn kurz nach einem FCL-Freistoss das Tor beinahe auf dem Fuss hat. Er scheitert aus kurzer Distanz im Getümmel aber an einem Gegenspieler.

Gestikulationen bei Mario Balotelli – der trotz angenehmen Temperaturen Handschuhe trägt. Bild: Philipp Schmidli / KEYSTONE (Luzern, 2. 4. 23)

In der Minute 19.01 folgt eine weitere Notiz nicht sportlicher Art: Die FCL-Fans erheben sich, um ihre 100 Tage ohne Mehrheitsaktionär zu feiern. Ein Treffer lässt derweil auf sich warten, obwohl sich die Luzerner vor allem über die linke Seite Chance um Chance erarbeiten – denn gleichzeitig machen die Walliser Gäste die Räume dicht. Ansonsten fällt beim Tabellenschlusslicht vor allem der bereits erwähnte Balotelli auf, der nach einem Zwist mit Luca Jaquez den Unmut des FCL-Publikums auf sich zieht. Letztendlich geht es für beide Mannschaften ohne Torjubel in die Kabine.

Der FCL ging mit 11 zu 0 Abschlüssen in die Pause – und will die Statistik denn auch gleich nach dem Wiederanpfiff ausbauen. Überraschenderweise fällt der Treffer aber nicht auf der erwarteten Seite: Sion geht nach einem Schnitzer von Ismajl Beka 1:0 in Führung. Doch damit nicht genug, sieht Max Meyer in der 65. Minute die rote Karte. Grund dafür war reklamieren und abschätziges Klatschen. Es ist bereits der neunte Platzverweis für die Luzerner in der laufenden Saison – gleichzeitig erinnert die Situation an die Hinrunde, wo gegen Sion gleich drei FCL-Spieler vom Platz flogen.

Max Meyer muss wegen einer roten Karte das Feld in 65. Minute verlassen. Bild: Philipp Schmidli / KEYSTONE (Luzern, 2. 4. 23)

Luzern steckt allerdings nicht zurück. Mit der Einwechslung von Stürmer Lars Villiger, der erst diese Woche einen Profivertrag unterschrieben hatte, sowie dem Einsatz von Severin Ottiger beweist Mario Frick fünfzehn Minuten vor Schluss denn auch Mut. Der wird prompt belohnt: In der 80. Spielminute folgt der Ausgleich per Freistoss. Auch danach geben sich die Luzerner nicht mit dem Spielstand zufrieden – doch auch Sion will es nochmals wissen: Und erzielt in der 95. Spielminute prompt das 1:2. Was für ein bitterer Nachmittag für den FCL!

Für den FCL geht es am Ostermontag weiter gegen Winterthur. Anpfiff im Stadion Schützenwiese ist um 16.30 Uhr. Zuletzt gewann der FCL hier mit 6:0. Nur wenige Tage später folgt am Wochenende dann das Heimspiel gegen den FCZ.