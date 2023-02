Fussball Rote Karte, Handspiel und zwei Penaltys: Der FC Luzern und St. Gallen trennen sich 2:2 Im St. Galler Kybunpark spielt sich eine explosive Partie ab: Trotz Überzahl können die Luzerner das Heimteam dabei nicht bezwingen. Beide Mannschaften trennen sich 2:2 – für die Luzerner treffen Frydek und Beloko.

Luzern tritt ohne die verletzten Marco Burch, Marius Müller, Jakub Kadák, Sofyan Chader sowie Vasco Vasic (ebenfalls krank/verletzt) an. Nicht in der Aufstellung sind auch der zuletzt erkrankte Samuele Campo, der angeschlagene Asumah Abubakar, Nando Toggenburger, Ronaldo Dantas und Noah Rupp (alle drei U21).

Wieder am Start sind derweil Pascal Schürpf und Nicky Beloko. Das FCL-Tor hütet weiterhin Youngster Pascal Loretz, in die Startelf rückt zudem Thibault Klidje.

14. Minute: Martin Frydek erwischt bei einer Aktion St. Gallens Jérémy Guillemont den Ball mit der Hand: Der VAR schaltet sich ein. Zum Leidwesen der Luzerner zeigt Schiri Fedayi San auf den Punkt. Youngster Loretz scheitert daraufhin am bereits erwähnten Guillemont.

32. Minute: Nach einer kurz ausgeführten Ecke von Max Meyer und einem schnellen Ballwechsel mit seinem deutschen Mitspieler zieht Martin Frydek eiskalt aus der Distanz ab - und trifft zum Ausgleich.

62. Minute: Pius Dorn von rechts mit einer Hereingabe zur Mitte, wo Nicky Beloko bereitsteht. Dieser schiesst völlig freistehend das 2:1.

80. Minute: Nach einem Foul von Beka an Görtler im Luzerner Strafraum schreitet erneut der VAR ein. Matej Maglica gewinnt das Penalty-Duell gegen Loretz, der hier richtig, aber etwas zu spät reagiert.

Gute Erinnerungen hat der FC Luzern definitiv keine an den FC St. Gallen und seinen Kybunpark: Hier erlebte das Team von Trainer Mario Frick im August mit einem 1:4 und mächtig Knatsch seinen vorläufigen Saisontiefpunkt. Ausgerechnet während in Luzern die Fasnacht tobt, geht es für den FCL nun also zurück in die Ostschweiz. Das Spiel beginnt ähnlich krachend – trotz eher mässigen Temperaturen starten beide Teams ohne Aufwärmphase in die Partie.

Der Luzerner Pascal Loretz entschied sich beim Penalty zum 1:0 für die falsche Ecke. Bild: Gian Ehrenzeller / KEYSTONE

Die St. Galler kommen dabei nach etwa sieben Spielminuten zur ersten guten Chance. Glücklicherweise aber rollt der Ball am langen Pfosten vorbei. Nur wenig später der nächste Schocker: Nach einem Handspiel interveniert der VAR. Beim anschliessenden Penalty entscheidet sich Goalie Loretz für die falsche Ecke. Es steht 0:1 nach 14. Minuten.

Als wäre das Spiel dadurch nicht schon genug explosiv, hat St. Gallens Goalie Zigi in der 20. Minute einen mächtigen Aussetzer: Nach einem Pass von Schürpf auf Klidje eilt der Schlussmann der Gastgeber aus dem Kasten – und berührt den Ball ausserhalb des Strafraums! Die logische Konsequenz ist hier die rote Karte, in deren Anschluss Geubbels für Ersatzgoalie Watkowiak geopfert wird. Dieser ist denn auch gleich beim Freistoss von Meyer gefordert.

St. Gallens Torhüter Ati diskutiert mit dem Schiedsrichter Fedayi San. Bild: Marc Schumacher / freshfocus

Luzern drückt nun mit einem Mann mehr auf das Tor der St. Galler und wird in der 32. Spielminute nach einer kurz ausgeführten Ecke durch Meyer mit einem wunderbaren Tor durch Frydek belohnt. Danach beruhigt sich das Spielgeschehen. St. Gallen, das trotz Unterzahl mutig agierte, muss den Luzernern das Zepter überlassen. Vor dem Spiel prophezeite FCL-Spieler Pascal Schürpf, dass St. Gallen «wie die Feuerwehr» loslegen wird - davon ist vor der Pause nichts mehr zu spüren.

Pius Dorn, der Torschütze Martin Frydek, Thibault Klidje und Mohamed Draeger bejubeln das 1:1. Bild: Marc Schumacher / freshfocus

Ohne Wechsel startet das Team von Trainer Frick in die zweite Halbzeit. Mit der guten Ausgangslage im Rücken trauen sich die Luzerner einiges zu und belagern bald das Tor der St. Galler. So pflückt Schürpf etwa in der 56. Minute den Ball nach einem Zuspiel von Dräger aus der Luft, wobei er das Tor verfehlt. Nach mehreren Fouls und einer gelben Karte für die St. Galler schaukelt sich die Stimmung hoch – aus beiden Fanlagern sind immer wieder laute Pfiffe zu hören.

Für die St. Galler Anhänger kommt es dann in der 62. Minute knüppeldick: Beloko trifft zum 2:1. Kurz darauf muss Loretz nach einem Schnitzer von Beka einen Schuss des Heimteams abwehren, während Görtler im Strafraum leicht getroffen wird – was nicht besonders zur Beruhigung der Stimmung beiträgt. In der 72. Spielminute rennt Dorn schliesslich komplett alleine auf das Tor der St. Galler zu, doch Watkowiak pariert gekonnt.

Luzern bejubelt das 2:1 durch Nicky Beloko. Bild: Gian Ehrenzeller / KEYSTONE

Zehn Minuten vor Spielschluss kommt es erneut zu einer hitzigen Szene: Nach einem Foul von Beka an Görtler trifft Maglica per Penalty zum Ausgleich für das Heimteam.

Kurz vor Abpfiff folgen dann ein Schuss von Beloko, der von Watkowiak geklärt wird sowie ein Freistoss für das Heimteam. Es bleibt aber beim 2:2. Somit ist Luzern die Revanche nicht geglückt – zudem wartet das Team seit 2019 auf einen Super-League Sieg in St. Gallen.

Matej Maglica bezwingt Loretz und erzielt das 2:2. Bild: Marc Schumacher / freshfocus

«Wenn St. Gallen auf Luzern trifft, dann ist es immer ein Spektakel.»

«Es waren jetzt vier VAR-Interventionen nacheinander. Das ist wohl weltweit einmalig und extrem frustrierend für uns. So macht es keinen Spass mehr.»

St. Gallen – Luzern 2:2 (1:1)

Kybunpark. – 17 126 Zuschauende. – SR San.

Tore: 13. Guillemenot (Handspenalty) 1:0.

32. Frydek (Meyer) 1:1. 62. Beloko (Dorn) 1:2. 79. Maglica (Foulpenalty) 2:2.

St. Gallen: Zigi; Vallci, Stergiou, Maglica, Kempter (67. Latte Lath); Görtler, Quintillà, Witzig (59. Schmidt); Dajaku (67. Akolo);

Geubbels (21. Watkowiak), Guillemenot (67. Ndombasi).

Luzern: Loretz; Dräger (80. Diambou), Simani, Beka, Frydek; Dorn, Jashari, Beloko; Meyer; Schürpf, Klidje (63. Sorgic).

Bemerkungen: St. Gallen ohne Nuhu, Schubert und von Moos (alle verletzt). Luzern ohne Müller, Abubakar, Burch, Chader, Vasic (alle verletzt) und Campo (krank). 20. Platzverweis Zigi (Hands). Verwarnungen:

13. Frydek (Hands), 45. Jashari (Foul), 54. Schürpf (Foul), 57. Dajaku (Reklamieren).

In genau einer Woche darf der FCL wieder einmal daheim antreten: Dort trifft er um 14:15 Uhr auf GC. Zuletzt trennten sich die beiden Mannschaften 0:0, im Oktober konnte der FCL die Begegnung wiederum mit 3:1 für sich entscheiden.