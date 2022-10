Fussball Spielbestimmender FC Luzern verliert unter anderem wegen Balotelli-Traumtor gegen Sion mit 0:2 Während 90 Minuten war der FC Sion dem FCL unterlegen. Trotzdem können die Luzerner keine Punkte aus dem Wallis mit in die Zentralschweiz nehmen.

Max Meyer fällt wegen leichten muskulären Problemen, die er sich im Abschiedstraining zugezogen hat, verletzt aus. Im Sturm dürfen Abubakar und Chader von Anfang an ran.

Ardon Jashari kommt nicht mehr an den Ball, Mario Balotelli trifft zum 1:0. Bild: Valentin Flauraud / KEYSTONE

33. Minute: Mario Balotelli bekommt im Mittelfeld den Ball zugespielt. Ardon Jashari kann den Italiener nicht vom Ball trennen. Aus rund 22 Meter zieht Balotelli ab und trifft herrlich zum 1:0 für die Walliser.

Musa Araz jubelt nach dem 2:0 für Sion. Bild: Valentin Flauraud / KEYSTONE

83. Minute: Martin Frydek verletzt sich im Zweikampf gegen Kevin Halabaku. Dieser hat dadurch viel Zeit und findet mit seiner Flanke den Kopf von Musa Araz. Dieser köpfelt wie Innenpfosten zum 2:0.

Es ist ein wunderschöner Samstagabend in Sion. Wie gewohnt haben viele Luzerner Fans den Weg ins Wallis gefunden. Der Gästesektor ist gut gefüllt. Die mitgereisten Luzerner sehen einen FCL, der zu Beginn der Partie mutig auftritt. In der Startphase kommt Sion gar nicht erst in die Nähe des Luzerner Strafraums. Einzig zwingende Chancen fehlen dem FCL noch.

Völlig entgegen dem Spielverlauf ist es aber der FC Sion, welcher den ersten Treffer der Partie erzielt. Aus rund 22 Meter erzielt Superstar Mario Balotelli das 1:0 für den FC Sion. In der 40. Minute dann eine weitere Hiobsbotschaft für die Luzerner: Jakub Kadak muss verletzt raus und wird durch Dejan Sorgic ersetzt.

Mario, der Erlöser. Der Lichtblick im Spiel der Sittener. Bild: Valentin Flauraud / KEYSTONE

Auch in der zweiten Hälfte bleiben die Luzerner die dominierende Mannschaft. Nach der Einwechslung von Sorgic agiert der FCL mit drei Mann im Sturm. Pius Dorn spielt nach der Auswechslung von Kadak als Spielmacher hinter dem Sturm. Auf Chancen der Walliser warten die 9'000 Zuschauer im Tourbillon in der zweiten Halbzeit, aber auch nach 60 Minuten vergeblich.

FCL-Trainer Mario Frick will in der bisher enttäuschenden FCL-Offensive neue Akzente setzten und vollzieht einen Doppelwechsel in der 65. Minute. Dorn und Abubakar verlassen den Platz, für sie kommen Pascal Schürpf und Joaquin Ardaiz. Aufregung in der 70. Minute: Sorgic verschiesst das vermeintliche 1:1 – der VAR greift jedoch ein und aberkannt den Treffer. Beim Tor behindert Denis Simani Torhüter Heinz Lindner.

Dem FCL verbleibt nicht mehr all zu viel Zeit in dieser Partie. Samuele Campo und Thibault Klidje sollen nun den Unterschied ausmachen. Für sie gehen Chader und Beloko vom Feld. Aber weiterhin entgegen dem Spielverlauf kommt Sion zu einem weiteren Treffer. Musa Araz trifft via Kopf zum 2:0 für die Walliser. Etwas glücklich gewinnen die Sittener im Tourbillon gegen einen dominanten FC Luzern.

Bereits am Mittwoch geht es weiter. Vor heimischem Publikum empfängt man den FC St. Gallen.