Fussball Stürmertalent Lars Villiger erhält beim FC Luzern einen Profivertrag Gerade mal 19 Jahre alt ist der Torjäger aus dem FCL-Nachwuchs. Seine Leistungen überzeugen beim Verein derart, dass er nun seinen ersten Profivertrag unterschreiben durfte.

Lars Villiger bei einem Spiel der U21 des FC Luzern gegen den FC Solothurn in der vergangenen Saison. Bild: Nadia Schärli

Zehn Tore in 21 Spielen in der Promotion League – eine Statistik, die aufhorchen lässt. Wie der FC Luzern mitteilt, überzeugte der gebürtige Freiämter Lars Villiger aber nicht nur in der Statistik, sondern auch mit einer starken Entwicklung.

FCL-Sportchef Remo Meyer lässt sich zur Personalie Villiger wie folgt zitieren: «Lars hat sich in den letzten Jahren sehr gut entwickelt und nun auch in der Promotion konstant gute Leistungen gezeigt. Wir werden nun gemeinsam mit Lars an seiner weiteren Entwicklung arbeiten, damit er in Zukunft sein grosses Potenzial voll ausschöpfen kann.»

Bereits länger im Auge von Mario Frick

Noch unter der Woche wurde Villiger erstmals für eine Trainingswoche im Kader der 1. Mannschaft aufzubieten. Trainer Mario Frick sagte am Mittwoch, er hätte den jungen Stürmer bereits länger beobachtet, wollte sich aber nicht äussern, ob Villiger gegen Sion im Kader steht.

Nun hat der FCL aber Nägel mit Köpfen gemacht: Der ehemalige Junior des FC Sins, Zug 94 und des SC Kriens unterschreibt nicht nur seinen ersten Profivertrag, er steht auch am Heimspiel am Sonntag gegen Sion im Kader von Frick. Beim FC Luzern wird der 1,90 Meter grosse Mittelstürmer die Rückennummer 27 tragen. (sfr)