Fussball Super League Burch wieder dabei – dagegen ist Carbonell nicht zum FCL-Trainingsstart erschienen Der FC Luzern bereitet sich seit heute Montag auf den zweiten Teil der Saison vor. Prominenter Abwesender im Krienser Kleinfeld ist Mittelfeldspieler Alex Carbonell.

Da trainierte Alex Carbonell noch mit dem FCL – heute Montag hat er den Trainingsauftakt verpasst. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (7. Oktober 2020)

Seit Anfang Juli fehlte der 20-jährige Innenverteidiger Marco Burch im Training des FC Luzern. Er hatte Anfang Juli im Heimspiel gegen Thun (3:0) eine gravierende Verletzung am Meniskus erlitten und musste operiert werden. Heute Montag ist er in den Kreis der Mannschaft zurückgekehrt. Das Team von Fabio Celestini trainierte erstmals nach elf Ferientagen. Davor hatte es den letzten Match am 23. Dezember zu Hause gegen Basel (1:2) bestritten.

Der 23-jährige Spanier Alex Carbonell ist nicht zum Trainingsstart erschienen. Gemäss FCL-Sportchef Remo Meyer hat der Mittelfeldspieler «persönlich Gründe» für sein Fernbleiben angegeben. Schon vor den letzten beiden Spielen der verkürzten Vorrunde war Carbonell in den Urlaub nach Hause in die Umgebung von Barcelona gereist.

Remo Meyer erwartet Carbonell immer noch zurück

Remo Meyer erwartet Carbonell weiterhin zurück in Luzern. Wann der frühere Barça-Nachwuchsmann beim FCL im Training erscheinen könnte, ist allerdings offen. Trotz der Erwartung des Sportchefs: Das riecht doch eher nach einem vorzeitigen Vertragsende. Carbonells Kontrakt beim FCL ist bis Sommer 2022 gültig. Vergangene Saison war Carbonell vom FC Valenica an Fortuna Sittard (Ehrendivision Niederlande) ausgeliehen worden.

Das erste Ligaspiel im neuen Jahr wird der FC Luzern am Sonntag, 24. Januar, zu Hause gegen den FC Lugano absolvieren.