Fussball Super League FCL steigert sich nach schwacher erster Halbzeit, holt zum Celestini-Geburtstag in Lausanne immerhin einen Punkt Ein Weitschusstor von Filip Ugrinic zum 1:1-Endstand bringt dem FC Luzern auswärts gegen Lausanne-Sport immerhin einen Punkt. Für einen Vollerfolg ist die Darbietung in den ersten 45 Minuten zu dürftig.

Ibrahima Ndiaye, am Mittwoch beim 2:0-Sieg im Cup-Achtelfinal gegen Schaffhausen erster Torschütze und nach einem harten Kopfballduell benommen ausgewechselt, steht in der Startelf. Nach längerer Zeit ist auch wieder Lorik Emini in der Anfangsformation. Dafür sitzt Dejan Sorgic zu Spielbeginn nur auf der Ersatzbank.

13. Minute: Lausanne-Captain Stjepan Kukuruzovic schiesst aus über 20 Metern, der Ball wird von einem Luzerner abgelenkt und landet unhaltbar für FCL-Keeper Vaso Vasic zum 1:0 unter der Latte.

75. Minute: Steilpass im Mittelfeld von Lorik Emini auf Filip Ugrinic, der macht's technisch fein und schiesst aus 20 Metern mit einem harten Aufsetzer den Treffer zum 1:1-Endstand.

Am 46. Geburtstag von Trainer Fabio Celestini leistet sich der FC Luzern eine passive erste Halbzeit. Die Gäste aus der Innerschweiz verzichten gegen den Tabellenletzten Lausanne auf ein Pressing, spielen dazu unkonzentriert und ohne Zusammenhang.

Mittelstürmer Dejan Sorgic sitzt zuerst nur auf der Bank, an seiner Stelle spielt Samuele Campo als falsche Nummer 9. Torgefährlicher sind denn auch die Gastgeber: Das 1:0 (13.) für Lausanne-Sport entsteht allerdings etwas zufällig, weil der Weitschuss von Stjepan Kukuruzovic von einem FCL-Spieler abgelenkt wird.

Ausgespielt wird der FCL in der 35. Minute: Trae Coyle läuft Filip Ugrinic davon, legt für Brahima Ouattara auf, der seinen Scharfschuss von Goalie Vaso Vasic mit den Händen reflexstark an die Latte gelenkt sieht.

Die einzige Luzerner Chance der ersten Halbzeit hat Ibrahima Ndiaye (45.), sein Kopfball aus guter Position fliegt übers Tor.

Die Innerschweizer starten offensiver in den zweiten Durchgang: Samuele Campo (50.) und Filip Ugrinic (52.) schiessen zwar knapp daneben, aber das sind immerhin Lebenszeichen des Celestini-Teams. In der 63. Minute wechselt der FCL-Coach gleich dreifach aus: Dejan Sorgic kommt für den nicht fit wirkenden Ibrahima Ndiaye, Yvan Alounga für Samuele Campo und Varol Tasar für Christian Gentner.

Die Topchance zum 2:0 hat in der 70. Minute Kukuruzovic, er scheitert mit seinem Schuss an Silvan Sidler, der hervorragend blockt und von Vasic für die wichtige Tat abgeklatscht wird. Fünf Minuten später passt Lorik Emini im Zentrum auf Filip Ugrinic, der sich in seiner typischen Art um seine eigene Achse dreht und mit einem gekonnten Aufsetzer aus 20 Metern zum 1:1 (75.) trifft. Lausanne-Keeper Thomas Castella kommt nicht an den scharfen Ball.

In der Schlussphase machen die Lausanner nochmals Druck, verpassen aber den Siegtreffer. Für den FCL ist es bereits das sechste 1:1-Unentschieden der Saison. Damit bleibt Lausanne Tabellenletzter und die Zentralschweizer belegen neu Platz 9. Das Geburtstagsgeschenk mit einem Vollerfolg für Celestini bleibt aus, dafür ist die erste Halbzeit aber auch viel zu schlecht.

Lausanne – Luzern 1:1 (1:0)

Stade de la Tuilière. – 4664 Zuschauer. – SR Cibelli.

Tore: 13. Kukuruzovic (Husic) 1:0. 75. Ugrinic (Emini) 1:1.

Lausanne: Castella; Chafik, Grippo, Monteiro (80. Nanizayamo), Husic; Mahou (80. Sanches), Trazié (65. N'Guessan), Kukuruzovic, Coyle; Ouattara (70. Koyalipou), Amdouni (80. George).

Luzern: Vasic; Schulz, Burch, Badstuber, Sidler; Gentner (63. Tasar), Emini (83. Grether), Wehrmann (83. Schürpf); Ndiaye (63. Sorgic), Ugrinic; Campo (63. Alounga).

Bemerkungen: Lausanne ohne Puertas (gesperrt), Geissmann, Kapo, Tsoungui und Turkes (alle verletzt), Diaw und Bares (beide krank). Luzern ohne Müller, Ndenge, Frydek, Cumic, Alabi und Farkas (alle verletzt). Verwarnungen: 14. Amdouni, 42. Ugrinic, 52. Emini, 78. Monteiro (alles Fouls). 35. Lattenschuss Ouattara.

