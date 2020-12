Fussball Super League Varol Tasar schiesst den FCL mit einem Traumtor zum späten 2:1-Sieg in Sion Für den FC Luzern gibt es im verschneiten Wallis drei Punkte: Der wegen Schneeräumungsarbeiten mit einer halbstündigen Verspätung angepfiffene Match endet mit einem verdienten 2:1-Sieg der angriffslustigen Innerschweizer.

FCL-Stürmer Dejan Sorgic (vorne links) im Zweikampf mit Sions grossem Angreifer Roberts Uldrikis. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Sion, 12. Dezember 2020)

Die entscheidende Szene

Der FCL sichert sich den dritten Saisonsieg in der 84. Minute: Der eingewechselte Christian Schwegler wirft den Ball in den Strafraum, dieser kommt nach einer ungenügenden Sittener Abwehr zum ebenfalls eingewechselten Varol Tasar. Der Ex-Servettien schiesst die Kugel mit einem unhaltbaren Scharfschuss in die hohe Torecke zum 2:1-Sieg.

Der Kurzbericht

Der FCL beginnt mit einem guten Angriff, der nach einem Steilpass von Filip Ugrinic auf Yvan Alounga vom 18-jährigen Stürmer in der 4. Minute abgeschlossen wird: Sein Flachschuss wehrt der unerwartet für Kevin Fickentscher das Sion-Tor hütende Timothy Fayulu ab.

Nur zwei Minuten später zwingt Sion-Offensivmann Cleilton Itaitinga den FCL-Goalie Marius Müller zu einer Glanzparade (6.). Anschliessend passiert bis zur 23. Minute nichts Aufregendes mehr, ehe Geoffroy Serey Dié mit einem taktischen Foul Dejan Sorgic zurückhält. Als er von Schiedsrichter Lukas Fähndrich die gelbe Karte sieht, reklamiert Serey Dié lautstark. Nach drei Niederlagen in Folge liegen die Nerven bei den Wallisern offensichtlich blank.

Bevor die Luzerner zwei gute Torchancen haben, sieht Itaitinga seinen zweiten Schuss von Müller abgewehrt (27.). Die beste Möglichkeit zum Führungstreffer vergibt Sorgic nach einer halben Stunde: Er kann das Zuspiel von Ugrinic nicht verwerten, bleibt aus kurzer Distanz an Fayulu hängen. In der 34. Minute fliegt der Fernschuss von Ugrinic in Richtung Torecke, doch Fayulu lenkt den Ball mirakulös um den Pfosten.

Das Chancenplus in der ersten Halbzeit zum Trotz geht Sion zu Beginn der zweiten Hälfte in Führung: Ein gut getretener Corner köpfelt Jan Bamert in der 53. Minute zum 1:0 ins Netz. Damit rehabilitiert sich der gebürtige Tuggener für sein Eigengoal zehn Tage zuvor bei der 0:2-Niederlage der Walliser in Luzern.

Bild: Freshfocus / Martin Meienberger

Ugrinic versucht den Ausgleich zu schiessen, aber sein Abschluss aus 18 Metern ist zu harmlos. Im dritten Flankenversuch überzeugt der eingewechselte Ibrahima Ndiaye in der 72. Minute, seine hohe Hereingabe nimmt Pascal Schürpf mit der Brust an und schiesst mit der Fussspitze, den Abpraller von Fayulu nutzt Goalgetter Sorgic im Nachschuss zum 1:1-Ausgleich. Der FCL-Stürmer steht damit mit Pajtim Kasami vom FC Basel mit fünf Toren an der Spitze der Torschützenliste.

Innerhalb von knapp vier Minuten scheitern Ugrinic (78,), Sorgic (79.) und der gerade eingewechselte Varol Tasar (81.) am überragenden Sion-Keeper Fayulu. Doch in der 84. Minute trifft Tasar mit einem Traumschuss ins Lattenkreuz zum 2:1-Siegtreffer. Er markiert sein erstes Tor für den FCL nach einem Einwurf des ebenfalls eingewechselten Routiniers Christian Schwegler.