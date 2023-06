Fussball Teddy Okou wechselt zum FC Luzern: Der 25-jährige Franzose unterschreibt für drei Jahre Der FC Luzern verstärkt sich mit Teddy Okou. Der 25-Jährige von Aufsteiger FC Stade Lausanne-Ouchy erhält einen Vertrag bis 2026.

Teddy Okou trägt beim FC Luzern die Rückennummer 11. Bild: PD

Wie von unserer Zeitung angekündigt, verpflichtet der FC Luzern den bei Le Havre ausgebildeten Offensivspieler Teddy Okou. Für den 25-jährigen Franzosen mit ivorischen Wurzeln sind die Blau-Weissen nach Stade-Lausanne-Ouchy die zweite Station in der Schweiz.

Okou feierte vor knapp drei Wochen mit dem FC Stade-Lausanne-Ouchy den überraschenden Aufstieg in die Super League. Nach seiner Ausbildung wechselte Okou in die zweite Mannschaft des LOSC Lille. Nach einer Leihe zur US Boulogne wechselte der schnelle und torgefährliche Flügelstürmer in der Winterpause der Saison 21/22 zum FC Stade Lausanne-Ouchy. In 52 Spielen erzielte Okou nicht weniger als 24 Tore und steuerte 13 Assists bei.

«Okou passt mit seinen Qualitäten perfekt in unseren Kader», lässt sich Sportchef Remo Meyer zitieren. «Er ist stark im 1 gegen 1 und kann mit seiner Unberechenbarkeit seine Mitspieler immer wieder optimal in Szene setzen. Teddy Okou nimmt ab sofort am Training der 1. Mannschaft teil und trägt die Rückennummer 11. (rem)