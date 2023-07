Fussball Top oder Flop? So sieht das neue FCL-Trikot aus – es erinnert an das legendäre Copyma-Dress Der FC Luzern schreibt bei der Vorstellung seiner neuen Heimbekleidung der Spieler: «Die Vergangenheit nicht vergessen – und dabei neue Legenden erschaffen.» Das passt. Denn die Gestaltung des frischen Trikots wurde von jenem aus dem Jahr 1981 inspiriert.

So sieht das neue FCL-Trikot aus. Bild: zVg

Das Warten hat ein Ende: Vor Beginn der neuen Saison präsentiert der FCL den Fans sein neues Trikot. Dazu schreibt er «von 1981 inspiriert, in der Zukunft von allen mit Stolz getragen».

Zwei Torschützenkönige jubeln: Ottmar Hitzfeld (links) und Peter Risi. Bild: zVg

So spielte der FCL in der Saison 1981/82 im Dress mit dem Werbeaufdruck der Firma Copyma. Mit dem gleichen Firmenschriftzug waren die Innerschweizer unter Paul Wolfisberg 1979 bereits in die damalige Nationalliga A aufgestiegen.

Zurück zur Spielerbekleidung von vor über 40 Jahren: Peter Risi und Ottmar Hitzfeld stürmten damals mit Nadelstreifen für den FCL. Nun werden in der kommenden Saison auch Keven Spadanuda und Lars Villiger mit Nadelstreifen auflaufen. Dazu weist das neue Trikot neben den damals verwendeten weissen Streifen auf der Brust auch weisse Abschlüsse an den Ärmeln und am Kragen auf und kommt somit ganz im Retro-Look daher.

Erhältlich sein wird das neue Trikot erstmals exklusiv an der Saisoneröffnung des FC Luzern. Diese geht am Samstag über die Bühne. Danach kann es auch im Onlineshop bestellt werden. Unter den Fans kommt es bereits jetzt gut an. So heisst es auf Instagram: «Sieht echt super aus, gefällt mir sehr gut.» Ein andere Nutzer meinte wiederum: «Episch Jungs».