Transfergerücht: Steht der FCL-Spieler Jordy Wehrmann kurz vor einem Wechsel in die Heimat?

FC Luzerns Jordy Wehrmann (rechts im Bild) jubelt mit Dejan Sorgic über das 2:0 im Cupfinal zwischen dem FC Luzern und dem FC St. Gallen. Bild: Philipp Schmidli (Bern, 24. Mai 2021)

Laut gut informierten Kreisen scheint Jordy Wehrmann kurz vor einem Wechsel zu ADO Den Haag zu stehen. Der FCL-Mittelfeldspieler wird seinen neuen Vertrag Berichten zufolge am Mittwoch unterzeichnen. Das schreibt das niederländische Portal Haaglanden Voetbal.

Der bei Feyenoord Rotterdam ausgebildete Niederländer stiess in der Winterpause der Saison 2020/21 auf Leihbasis zum FC Luzern. Mitte 2021 unterschrieb der 22-Jährige einen Vertrag bis Sommer 2024 – nun zieht es ihn anscheinend wieder in seine Heimat. Sein Wechsel scheint vollzogen zu sein, auch wenn ADO Den Haag ihn noch nicht bestätigt hat.

Jordy Wehrmann spielte in der Jugend beim SVH und bei Feyenoord, wo er 2018 einen Vertrag bis Mitte 2021 unterschrieb. In der Saison 2018-2019 sass er bei einigen Spielen der ersten Mannschaft von Feyenoord auf der Bank, kam aber nicht zum Einsatz. Sein offizielles Debüt bei Feyenoord gab Wehrmann am 25. Oktober 2020 im Auswärtsspiel gegen RKC Waalwijk. (mha)

++ Update folgt ++