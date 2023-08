Fussball Trotz Interesse aus Belgien und Deutschland: Ardon Jashari steht gegen Djugardens im FCL-Kader Wohin verschlägt es das FCL-Supertalent Ardon Jashari? Während die Gerüchteküche brodelt, plant FCL-Trainer Mario Frick weiterhin mit dem Zuger.

Die Akte Ardon Jashari kommt beim FC Luzern nicht zur Ruhe: Nun ist das FCL-Supertalent, das am Sonntag seinen 21. Geburtstag feierte, beim belgischen Klub RSC Anderlecht im Gespräch. FCL-Trainer Mario Frick setzte Jashari am Sonntag gegen Stade Lausanne-Ouchy (2:1) in der zweiten Halbzeit ein, seither ist der Mittelfeldspieler auch in Belgien ein Thema.

Wenn es mit Belgien nicht klappt, könnte die Zukunft des abgesetzten FCL-Captains auch in Deutschland sein. So berichtet Blick Online: «Deutsche bereits in der Zentralschweiz: Luzern führt Jashari-Geheimgespräche mit Bundesligist.» Es soll sich um Werder Bremen handeln. Das Problem: Werder dürfte maximal 5 Millionen Franken zahlen können. Neben Werder gelte auch Borussia Mönchengladbach mit Trainer Gerardo Seoane als Interessent, so der Blick weiter.

Verlässt Ardon Jashari bald das FCL-Stadion definitiv? Vereine aus Deutschland und Belgien dürften interessiert sein. Bild: Philipp Schmidli/Keystone (Luzern, 30. 7. 2023)

Allen Wechselgerüchten zum Trotz hielt FCL-Coach Mario Frick am Mittwochmittag an der Medienkonferenz vor dem Conference-League-Rückspiel gegen die Stockholmer von Djugardens deutlich fest: «Jashari steht auch für das Europacupspiel im Spielerkader. Geplant ist, dass er am Donnerstagabend Einsatzzeit erhält. Ich rechne sowieso weiterhin damit, dass er beim FCL bleibt.»

Jashari hatte im Juni 2022 seinen Vertrag beim FCL vorzeitig um ein Jahr bis Sommer 2026 verlängert. Verlässt er den Verein, dürfte sein neuer Arbeitgeber eine Ablösesumme zwischen 5 und 8 Millionen Franken zahlen müssen. Einen Transfer innerhalb der Schweiz lehnt der FCL ab. (cgl/tbu.)