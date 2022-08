Fussball Varol Tasar wechselt leihweise bis Ende Saison vom FC Luzern zum FC Aarau Nachdem die Leihe zu Giresunspor aus der Türkei wegen finanzieller Gründe nicht geklappt hat, steht nun die nächste Option bereit: Varol Tasar wechselt bis zum Ende der laufenden Saison zum FC Aarau.

Auch bei der schlimmen Niederlage gegen St.Gallen kam Varol Tasar zum Einsatz. Bild: Martin Meienberger / freshfocus (St.Gallen, 13. August 2022)

Anfang Juli wurde bekannt, dass Varol Tasar für ein Jahr bei Giresunspor in der türkischen Süper Lig spielen soll. Weil der Verein von der Schwarzmeerküste aber mit finanziellen Problemen zu kämpfen hat, kehrte der 25-jährige Flügelspieler überraschenderweise vor wenigen Wochen wieder zum FC Luzern zurück. In der Zwischenzeit kam Tasar in drei Ligaspielen zum Einsatz und lieferte nach seiner Einwechslung in Lugano gar den Assist zum 2:1-Siegtor durch Nicky Beloko. Nun aber steht nach Giresunspor der nächste Interessent bereit: Varol Tasar wird leihweise bis Ende Saison zum FC Aarau wechseln.

Für Tasar ist der FC Aarau kein unbekannter Verein: In total 65 Partien kam er bei den Aargauern zum Einsatz und konnte dabei 20 Tore und 14 Assists verbuchen. Zwischen 2016 und 2019 stand er im Brügglifeld auf dem Platz, bevor er schliesslich in die Westschweiz zu Servette wechselte. Auch dort war er für rund ein halbes Jahr an Aarau ausgeliehen, bevor er im Oktober 2020 für eine Saison nach Luzern ausgeliehen wurde. Der schnelle Flügel wurde im Sommer 2021 definitiv vom FC Luzern übernommen, hat beim aktuellen Trainer Mario Frick jedoch nicht immer einen einfachen Stand.

In einer Medienmitteilung vom FCL lässt sich Sportchef Remo Meyer dazu wie folgt zitieren: «Nachdem der Transfer in die Türkei aus den bekannten Gründen nicht zu Stande gekommen war, wollten wir gemeinsam mit Varol die bestmögliche Lösung finden. In Aarau wird Varol ein ihm bekanntes Umfeld vorfinden und damit gute Voraussetzungen haben, um wieder auf die gewünschte Anzahl Einsatzminuten zu kommen.»